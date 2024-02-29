«Брентфорд» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Челси», который состоится 2 марта 2024 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на шестнадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Брентфорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с лондонскими «пенсионерами». В трёх крайних матчах «красно-бело-чёрные» проиграли своим соперникам. С разницей в три гола «пчёлы» проиграли дома «красным» из Ливерпуля в рамках матча 25-го тура чемпионата (1:4). С минимальным счётом в гостях «Брентфорд» уступил «Ман Сити».

26 февраля со счётом 4:2 «Вест Хэм» на своём поле выиграл у «красно-бело-чёрных».

«Челси»

Одиннадцатое место занимают на данный момент «синие» в турнирной таблице Премьер-лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Челси» за последнее время. В позапрошлом туре АПЛ «пенсионеры» в гостях обыграли «стекольщиков» из Кройдона (3:1). Ничью раскатали «синие» с «Ман Сити» в гостях в 25-ом туре чемпионата Англии (1:1).

На прошлых выходных в финале Кубка английской лиги после дополнительного времени «Челси» уступил «красным» из Ливерпуля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 3.21

Ничья – 3.99

Победит «Челси» – 2.21

Победит «Челси» с форой -1.5 гола – 3.64

Тотал голов больше 2.5 – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 – 2.34

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в четырёх «пчёлы» проиграли своим соперникам

В двух футбольных поединках «пенсионеры» уступили своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Челси» с коэффициентом 2.21. Не без труда, но свои три очка «синие» возьмут в будущей встрече. После поражения от «Ливерпуля» в недавнем матче «пенсионеры» будут по-спортивному злые и порадуют победой своих поклонников в матче с «Брентфордом».