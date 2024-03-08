«Бавария» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

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сегодня, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Майнц», который состоится 9 марта 2024 года

«Бавария»

Действующий чемпион Германии занимает на данный момент второе место в текущем сезоне Бундеслиги. Рассмотрим недавние матчи с участием «баварцев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «карнавальниками». В позапрошлом туре чемпионата «красные» взяли верх над командой «РБ Лейпциг» с разницей в один мяч (2:1). На выезде раскатали ничью с «Фрайбургом» (2:2).

5 марта в ответной игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» одержала победу над «Лацио» и с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч прошла в следующий раунд.

«Майнц»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «красно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «карнавальников» за последнее время. С минимальным счётом на своём поле «Майнц» взял верх над «Аугсбургом» в матче 22-го тура Бундеслиги. На выезде с разницей в один мяч «красно-белые» уступили «фармацевтам» из Леверкузена (1:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 ничью раскатали «карнавальники» с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.25

Ничья – 6.80

Победит «Майнц» – 11.00

Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.64

Тотал голов больше 3.5 – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 – 1.81

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Две победы одержали «баварцы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «карнавальники» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей игре с коэффициентом 1.64 на победу «Баварии» с форой -1.5 гола. Как минимум, с разницей в пару мячей «баварцы» обыграют «карнавальников». Десять очков составляет отставание «Баварии» от леверкузенского «Байера». Расслабляться действующему чемпиону никак нельзя.