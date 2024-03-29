«Уотерфорд» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд» – «Слайго Роверс», который состоится 29 марта 2024 года
«Уотерфорд»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. В матче 5-го тура в сухую, пропустив три мяча, «синие» уступили на выезде «кондитерам» из Дерри.
15 марта нулевую ничью раскатал «Уотерфорд» с «Дандолком».
«Слайго Роверс»
На одну строчку выше «Уотфорда» находятся «красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Вспомним недавние матчи с участием «Слайго», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «синими» из Уотерфорда. Без голов прошла игра позапрошлого тура между «Слайго» и «Шемроком».
16 марта со счётом 3:1 на своём поле «Слайго Роверс» выиграл у «Дроэды».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотерфорд» – 2.60
- Ничья – 3.15
- Победит «Слайго Роверс» – 2.85
- Победит «Уотерфорд» с форой -1.5 гола – 5.45
- Тотал голов больше 2.5 – 2.29
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.60
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- В двух матчах из пяти крайних «Уотерфорд» проиграл своим соперникам
- За аналогичный период «красно-белые» уступили только в одной встрече.
Прогноз
С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на ничью с коэффициентом 3.15.