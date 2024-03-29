«Уотерфорд» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 02:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд» – «Слайго Роверс», который состоится 29 марта 2024 года

«Уотерфорд»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. В матче 5-го тура в сухую, пропустив три мяча, «синие» уступили на выезде «кондитерам» из Дерри.

15 марта нулевую ничью раскатал «Уотерфорд» с «Дандолком».

«Слайго Роверс»

На одну строчку выше «Уотфорда» находятся «красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Вспомним недавние матчи с участием «Слайго», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «синими» из Уотерфорда. Без голов прошла игра позапрошлого тура между «Слайго» и «Шемроком».

16 марта со счётом 3:1 на своём поле «Слайго Роверс» выиграл у «Дроэды».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотерфорд» – 2.60

Ничья – 3.15

Победит «Слайго Роверс» – 2.85

Победит «Уотерфорд» с форой -1.5 гола – 5.45

Тотал голов больше 2.5 – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «Уотерфорд» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «красно-белые» уступили только в одной встрече.

Прогноз

С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре на ничью с коэффициентом 3.15.