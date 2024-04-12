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«Бавария» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

сегодня, 19:10
«Бавария» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Кёльн», который состоится 13 апреля 2024 года

«Бавария»

«Баварцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на второй строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Красных». В рамках матча 28-го тура Бундеслиги «Баварцы» проиграли на выезде «Хайденхайму» (2:3).

9 апреля в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Канонирами» (2:2).

«Кёльн»

На сегодняшний день «Козлы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. Миром разошлись «Кёльн» и «Аугсбург» в матче позапрошлого тура (1:1).

На прошлых выходных «Кёльн» одержал победу над «Несгибаемыми» из Бохума со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.22
  • Ничья – 7.40
  • Победит «Кёльн» – 12.00
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.57
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.80
  • Тотал голов меньше 3.5 – 2.02

Статистика

  • Два поражения потерпели «Баварцы» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Козлы» проиграли своим соперникам в одной встрече
  • В четырёх очных матчах из пяти крайних «Бавария» обыграла «Козлов».

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.57 на победу «Баварии» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «Баварцы» обыграют «Козлов».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Бавария
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