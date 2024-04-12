«Бавария» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 19:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Кёльн», который состоится 13 апреля 2024 года

«Бавария»

«Баварцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на второй строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Красных». В рамках матча 28-го тура Бундеслиги «Баварцы» проиграли на выезде «Хайденхайму» (2:3).

9 апреля в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Канонирами» (2:2).

«Кёльн»

На сегодняшний день «Козлы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-белых» за последнее время. Миром разошлись «Кёльн» и «Аугсбург» в матче позапрошлого тура (1:1).

На прошлых выходных «Кёльн» одержал победу над «Несгибаемыми» из Бохума со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.22

Ничья – 7.40

Победит «Кёльн» – 12.00

Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.57

Тотал голов больше 3.5 – 1.80

Тотал голов меньше 3.5 – 2.02

Статистика

Два поражения потерпели «Баварцы» в пяти последних матчах

За такой же период «Козлы» проиграли своим соперникам в одной встрече

В четырёх очных матчах из пяти крайних «Бавария» обыграла «Козлов».

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.57 на победу «Баварии» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «Баварцы» обыграют «Козлов».