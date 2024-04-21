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«Ростов» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

сегодня, 02:47
«Ростов» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Ростов» – «Спартак» Москва, который состоится 21 апреля 2024 года

«Ростов»

«Жёлто-синие» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на восьмой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «Спартачами». С минимальным счётом в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги «Ростов» на выезде выиграл у воронежского «Факела».

17 апреля в четвертьфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 3:1 «Ростов» одержал победу в гостях над екатеринбургским «Уралом».

«Спартак» Москва

На одну строчку выше «Ростова» находится «Народная команда» в турнирной таблице РПЛ. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Спартака» за последнее время. На прошлых выходных «Красно-белые» с минимальным счётом уступили на выезде «Синим» из Сочи в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги.

17 апреля в 1/2 плей-офф Кубка России «Народная команда» раскатала в Санкт-Петербурге «нулёвку» с «Зенитом», и с общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «Спартачи» уступили «зенитчикам».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Ростов» – 2.35
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Спартак» Москва – 2.95
  • Победит «Ростов» с форой -1.5 гола – 4.20
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.96

Статистика

  • Четыре победы одержали «Жёлто-синие» в пяти крайних встречах
  • За аналогичный период «Спартачи» обыграли своих соперников только в одном матче
  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На своём поле «Жёлто-синие» вполне могут взять верх над «Народной командой». Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Ростова» с коэффициентом 2.35. Букмекеры также считают минимальным фаворитом в матче команду из Ростова-на-Дону.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Ростов
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