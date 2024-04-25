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«Бохум» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

сегодня, 21:04
«Бохум» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Хоффенхайм», который состоится 26 апреля 2024 года

«Бохум»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают «Несгибаемые» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бохума», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хоффенхаймом». Больше двух месяцев «Невыбиваемые» не радуют победами своих поклонников. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Невыбиваемые» с командой «Хайденхайм» в позапрошлом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Бохум» на выезде уступил «Волкам» из Вольфсбурга.

«Хоффенхайм»

«Деревенские» на сегодняшний момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на девятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сине-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии с разницей в три гола «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Майнцу» (1:4).

20 апреля со счётом 4:3 «Деревенские» взяли верх над «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха.

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Бохум» – 2.24
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Хоффенхайм» – 3.00
  • Победит «Бохум» с форой -1.5 гола – 3.60
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.11
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

  • Только одну победу одержали «Несгибаемые» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Хоффенхайм» выиграл своих оппонентов в четырёх матчах
  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.00 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Хоффенхайма». Даже в гостях «Деревенские» смогут на данном этапе обыграть «Несгибаемых». Свои три очка «Сине-белые» увезут из Бохума.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:51
Думаю игра будет результативной - ТБ(3).
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