«Бохум» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Хоффенхайм», который состоится 26 апреля 2024 года
«Бохум»
Шестнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают «Несгибаемые» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бохума», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хоффенхаймом». Больше двух месяцев «Невыбиваемые» не радуют победами своих поклонников. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Невыбиваемые» с командой «Хайденхайм» в позапрошлом туре Бундеслиги.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Бохум» на выезде уступил «Волкам» из Вольфсбурга.
«Хоффенхайм»
«Деревенские» на сегодняшний момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на девятом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сине-белых» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии с разницей в три гола «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Майнцу» (1:4).
20 апреля со счётом 4:3 «Деревенские» взяли верх над «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха.
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Бохум» – 2.24
- Ничья – 3.85
- Победит «Хоффенхайм» – 3.00
- Победит «Бохум» с форой -1.5 гола – 3.60
- Тотал голов больше 3.5 – 2.11
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.69
Статистика
- Только одну победу одержали «Несгибаемые» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Хоффенхайм» выиграл своих оппонентов в четырёх матчах
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 3.00 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Хоффенхайма». Даже в гостях «Деревенские» смогут на данном этапе обыграть «Несгибаемых». Свои три очка «Сине-белые» увезут из Бохума.