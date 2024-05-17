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«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

вчера, 14:54
«Слайго Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Богемианс», который состоится 17 мая 2024 года

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Слайго», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Богемиансом». На своём поле с минимальным счётом «Красно-белые» дома взяли верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик».

В матче прошлого тура нулевую ничью раскатал «Слайго Роверс» на выезде с клубом «Голуэй Юнайтед».

«Богемианс»

На данный момент «Чёрно-красные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. На своём поле с минимальным счётом «Богемианс» потерпел поражение от команды «Голуэй Юнайтед».

20 мая со счётом 1:0 «Цыгане» проиграли на выезде «Кондитерам» из Дерри.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слайго Роверс» – 2.75
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Богемианс» – 2.55
  • Победит «Богемианс» с форой -1.5 гола – 4.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.20
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
  • Два поражения потерпели «Красно-белые» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Цыгане» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.40 на ничью.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Соглашусь с автором, команды примерно равны по силам и поставлю на ничью - Х.
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