«Сент-Патрикс Атлетик» – «Голуэй Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

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30 мая 2024, 21:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Голуэй Юнайтед», который состоится 31 мая 2024 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

Седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «Святоши» на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сент-Патрикса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с клубом «Голуэй». В 25-ом туре Премьер-дивизиона с разницей в один мяч «Пат’с» дома проиграл «Шелбурну» (1:2).

24 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Святоши» на выезде с «Богемиансом».

«Голуэй Юнайтед»

«Голуэй Юнайтед» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находится на четвёртой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Бордово-голубых». В гостях со счётом 3:2 «Голуэй Юнайтед» взял верх над командой «Дроэда Юнайтед».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Бордово-голубые» выиграли у «Дандолка».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.26

Ничья – 3.25

Победит «Голуэй Юнайтед» – 3.30

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

Только одну победу одержали «Святоши» в десяти крайних матчах

За такой же период «Голуэй Юнайтед» выиграл своих соперников в четырёх встречах

Из пяти последних очных матчей четыре завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.64 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности на двоих команды забьют не больше двух мячей.