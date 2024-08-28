«Трабзонспор» – «Санкт-Галлен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Трабзонспор» – «Санкт-Галлен», который состоится 29 августа 2024 года
«Трабзонспор»
Турецкий клуб разочарован вылетом из Лиги Европы, однако в первом матче Лиги конференций также не смог справиться на выезде с оппонентом из Швейцарии. «Трабзонспор» обязан побеждать на своем поле, чтобы пробиться в групповой этап, а поражение вообще оставит команду за бортом. Матч обещает быть интересным, ведь предсказать победителя в этой паре не так и просто.
22 августа «Трабзонспор» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (0:0), а ранее проиграл на выезде «Рапиду» (0:2).
«Санкт-Галлен»
«Санкт-Галлен» выиграл большинство последних матчей и очень стремится попасть в групповой турнир Лиги конференций, несмотря на статус соперника. Команда не смогла добиться победы на своем поле и теперь придется побороться на поле соперника в Турции, где у «Трабзонспора» будет оглушающая поддержка. Поединок обещает быть интересным и напряженным для обеих команд.
18 августа «Санкт-Галлен» разгромил на выезде «Малькантоне» (4:0), а ранее уступил «Шленску» Вроцлав (2:3) в прошлом раунде квалификации.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Трабзонспор» – 1.62
- Ничья – 4.05
- Победит «Санкт-Галлен» – 5.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- «Санкт-Галлен» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Трабзонспор» выиграл шесть из семи последних матчей на своем поле
- Шесть последних матчей турецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что матч будет равным и аккуратным, а победитель определится за счет одного или двух забитых мячей в игре.