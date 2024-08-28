«Трабзонспор» – «Санкт-Галлен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Трабзонспор» – «Санкт-Галлен», который состоится 29 августа 2024 года

«Трабзонспор»

Турецкий клуб разочарован вылетом из Лиги Европы, однако в первом матче Лиги конференций также не смог справиться на выезде с оппонентом из Швейцарии. «Трабзонспор» обязан побеждать на своем поле, чтобы пробиться в групповой этап, а поражение вообще оставит команду за бортом. Матч обещает быть интересным, ведь предсказать победителя в этой паре не так и просто.

22 августа «Трабзонспор» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (0:0), а ранее проиграл на выезде «Рапиду» (0:2).

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» выиграл большинство последних матчей и очень стремится попасть в групповой турнир Лиги конференций, несмотря на статус соперника. Команда не смогла добиться победы на своем поле и теперь придется побороться на поле соперника в Турции, где у «Трабзонспора» будет оглушающая поддержка. Поединок обещает быть интересным и напряженным для обеих команд.

18 августа «Санкт-Галлен» разгромил на выезде «Малькантоне» (4:0), а ранее уступил «Шленску» Вроцлав (2:3) в прошлом раунде квалификации.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Трабзонспор» – 1.62

Ничья – 4.05

Победит «Санкт-Галлен» – 5.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Санкт-Галлен» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Трабзонспор» выиграл шесть из семи последних матчей на своем поле

Шесть последних матчей турецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что матч будет равным и аккуратным, а победитель определится за счет одного или двух забитых мячей в игре.