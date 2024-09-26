«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Бохум», который состоится 27 сентября 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но в последнем туре разгромно проиграли одному из конкурентов в Бундеслиге. Команда оставляет двоякое впечатление о своей игре и в следующей встрече постарается реабилитироваться на неудачу в чемпионате. Любая потеря очков в предстоящей игре станет еще одним камнем в огород тренерского штаба.

22 сентября «Боруссия» Дортмунд крупно проиграла на выезде «Штутгарту» (1:5), а 18 числа крупно обыграла на выезде «Брюгге» (3:0).

«Бохум»

«Бохум» набрал лишь один балл в новом сезоне Бундеслиги и может вновь надолго очутиться в зоне вылета. Команда не получила серьезных усилений в межсезонье и вряд ли окажется выше середины турнирной таблицы. Матч с «Боруссией» будет очень сложным и набрать на выезде очки будет непросто, хотя в футболе случается всякое.

21 сентября «Бохум» сыграл вничью с «Хольштайн Киль» (2:2), а ранее 14 числа уступил «Фрайбургу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.27

Ничья – 6.6

Победит «Бохум» – 10.5

Тотал больше 3.5 мячей – 1.83

Тотал меньше 3.5 мячей – 2

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» выиграл пять из десяти матчей во всех турнирах за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. «Бохум» выглядит очень слабо, а в выездном матче и вовсе вряд ли сможет что-нибудь противопоставить финалисту Лиги чемпионов.