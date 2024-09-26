«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Бохум», который состоится 27 сентября 2024 года
«Боруссия» Дортмунд
«Шмели» хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но в последнем туре разгромно проиграли одному из конкурентов в Бундеслиге. Команда оставляет двоякое впечатление о своей игре и в следующей встрече постарается реабилитироваться на неудачу в чемпионате. Любая потеря очков в предстоящей игре станет еще одним камнем в огород тренерского штаба.
22 сентября «Боруссия» Дортмунд крупно проиграла на выезде «Штутгарту» (1:5), а 18 числа крупно обыграла на выезде «Брюгге» (3:0).
«Бохум»
«Бохум» набрал лишь один балл в новом сезоне Бундеслиги и может вновь надолго очутиться в зоне вылета. Команда не получила серьезных усилений в межсезонье и вряд ли окажется выше середины турнирной таблицы. Матч с «Боруссией» будет очень сложным и набрать на выезде очки будет непросто, хотя в футболе случается всякое.
21 сентября «Бохум» сыграл вничью с «Хольштайн Киль» (2:2), а ранее 14 числа уступил «Фрайбургу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.27
- Ничья – 6.6
- Победит «Бохум» – 10.5
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.83
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2
Статистика
- «Боруссия» Дортмунд проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Бохум» выиграл пять из десяти матчей во всех турнирах за последнее время
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. «Бохум» выглядит очень слабо, а в выездном матче и вовсе вряд ли сможет что-нибудь противопоставить финалисту Лиги чемпионов.