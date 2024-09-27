«Аякс» снова растит суперпоколение. Доверились молодёжи и мощно стартовали в Лиге Европы

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27 сентября 2024, 21:39

У болельщиков великого голландского клуба появился повод для радости.

Стартовал общий турнир в Лиге Европы. В Амстердаме встречались самый титулованный клуб Нидерландов «Аякс» и турецкий «Бешикташ», который тренирует голландский тренер Джованни ван Бронкхорст. Хозяева поля одержали крупную и яркую победу с результатом 4:0.

После провала

«Аякс» фактически провалил прошлый сезон. Провал на всех фронтах. Четыре тренера, пятое место в чемпионате. В остальных турнирах всё ещё хуже. Летом команду возглавил итальянский талантливый специалист Франческо Фариоли. В прошлом вратарь любительских итальянских команд, затем не самый успешный тренер «Фатих Карагюмрюка» и «Аланьяспора». Свой самый успешный сезон Фариоли провел во французской «Ницце» — команда с Лазурного берега заняла пятое место. Вот его и пригласили тренировать легендарный голландский клуб.

Далеко не всем понравилось это назначение. С началом сезона скепсис усилился. «Аякс» сыграл четыре матча в чемпионате Нидерландов. Скромно победил «Херенвен» 1:0 в стартовом туре. Тот же «Алкмар» уничтожил «фризов» 9:1. Затем амстердамцы ни с того ни с сего проиграли новичку «Бреде» 1:2. С крупным счётом 5:0 была разгромлена слабенькая «Фортуна». И, наконец, ничья в Девентере с «Гоу Эхэд Иглз» 1:1. Ещё две встречи были отложены, поэтому аяксиды сыграли четыре поединка, а не шесть, как большинство участников чемпионата. В результате 7 очков и девятое место.

Слово пацанов

Конечно, можно и даже нужно обратить внимание на состав «Аякса». Летом из команды ушли несколько игроков. Шику Консейсау вернулся в «Порту», Борна Соса отправился в «Торино». Выгодно — за 21 миллион евро, уехал в Саудовскую Аравию Стевен Бергвейн. Его тёзка и почти однофамилец Стевен Бергейс остался. Пришли сразу несколько новых опытных игроков — Вут Вегхорст, вернулся Дэви Классен, Бертран Траоре, Даниэле Ругани. При Фариоли основным вратарём аяксидов стал 40-летний Ремко Пасвер, который был основным в «Витессе» времён Леонида Слуцкого. Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон теперь носит повязку и в «Аяксе».

Но при этом в составе появилось немало молодых, даже юных футболистов. И в матче с «Бешикташем» они выдали прекрасную игру. Давайте сначала посмотрим состав амстердамцев, а потом уже расскажем об их подвигах. Естественно, «Аякс» играл по формуле 4-3-3. Иначе бы он не был «Аяксом».

В воротах Пасвер. В центре обороны 21-летний Юри Баас и 24-летний хорват Йосип Шутало. Справа 21-летний Девин Ренш, слева 18-летний Йоррель Хато. Опорный полузащитник Джордан Хендерсон. Несколько выше 21-летний Киан Фитц-Джим и 22-летний Кеннет Тэйлор. В атаке крайний левый 19-летний Мика Годс, справа 28-летний Траоре. Центральный нападающий — 22-летний Брайан Бробби, входивший в состав сборной Нидерландов на последнем чемпионате Европы. И на замену вышли 32-летний Вегхорст и 29-летний англичанин Чуба Акпом, 21-летний датчанин Кристиан Расмуссен, 20-летний исландец Кристиан Глинссон и 29-летний Бранко ван ден Бумен. Также на лавочке остались 19-летний Юлиан Рикхофф и 18-летний Дис Янсе. Столько молодняка, причём голландского молодняка, в основном составе «Аякса» не было со времён Луи ван Гала. И заметьте, нет ни Бергейса, ни Классена. А Вегхорст вышел на 20 минут второго тайма.

Охота на «орлов»

И вот в гости к этой сырой команде приехал довольно крепкий «Бешикташ». Который вынес «Галатасарай» в матче за Суперкубок Турции с результатом 5:0. А также выиграл четыре матча из пяти в турецкой Суперлиге при одной ничьей. Командой рулит голландец Джованни ван Бронкхорст, который будучи бывшим игроком «Фейеноорда» не испытывает никаких тёплых чувств к «Аяксу». С одним из героев последнего Евро Мертом Гюноком, Чиро Иммобиле и Габриэлем Паулистой.

Но молодые амстердамские ребята с Хендерсоном и старым вратарём совершили чудо. «Бешикташ» был уничтожен. На 31-й минуте Фитц-Джим распечатал ворота опытнейшего Мерта. После перерыва быстроногий Годс завершил точным ударом контратаку хозяев поля. И почти сразу, через 4 минуты, Тэйлор не дал опомниться гостям и вогнал третий мяч в ворота «чёрных орлов». Бертран Траоре и Брайан Бробби оформили по голевой передаче. За 18 минут Траоре получил травму и покинул поле. Но Годс отомстил за старшего товарища. 4:0, и это ещё по-хорошему. Если бы не Мерт Гюнок, всё могло быть хуже для команды из Турции.