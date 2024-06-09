Вперёд, орлы. Четырёхкратный чемпион Голландии пробился в Европу с девятого места

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сегодня, 00:48

Подведём итоги чемпионата Нидерландов.

В Голландии новый чемпион. ПСВ Эйндховен выиграл турнир, как говорят в боксе, ввиду явного преимущества. Брабантцы опередили ближайшего конкурента, предыдущего чемпиона, «Фейеноорд» на 7 очков.

Вторая молодость Люка Де Йонга

ПСВ в 25-й раз выиграл чемпионат страны. Однако со времени последнего титула минуло шесть лет. Поэтому брабантцам было мало просто финишировать первыми. Нужно было победить эффектно. Да и Петеру Босу, вернувшемуся на родину из Франции, очень хотелось совершить что-нибудь этакое. Ведь из «Лиона» Бос был уволен через полтора месяца после старта сезона в Лиге 1, после чего девять месяцев оставался без работы.

Выгодно продавший в межсезонье Ибрахима Сангаре, Хави Симонса и Эрика Гутьерреса — соответственно — 30,6 и 5,5 миллиона евро, клуб из Эйндховена позволил себе солидные покупки. Возвращение крайнего нападающего Ирвинга Лосано из «Наполи» обошлось в 15 миллионов. Голландец Йерди Схаутен вернулся на родину за 13 миллионов, нападающие Ноа Ланг и Рикардо Пепи обошлись в 12 с половиной и 9 миллионов. И только Сержиньо Дест был просто арендован у «Барселоны». Как видим, расходы превысили доходы.

Но ПСВ провёл мощнейший сезон. 29 побед в 34 матчах. Всего четыре ничьих и всего одно поражение. И то — только в 27-м туре от «Неймегена». Судьба чемпионского титула была к тому времени предрешена. Почти половина матчей выиграна с крупным счётом, а разница мячей просто запредельная +90 — 111:21. Из 111 голов десять на счету Гуса Тиля, которому не нашли должного применения в «Спартаке». Двенадцать раз огорчал соперников 21-летний Йохан Бакайоко, ставший открытием сезона. Но особенно хорош был 33-летний Люк Де Йонг, немало поигравший и в сборной страны, и за границей, — в мёнхенгладбахской «Боруссии», «Ньюкасле», «Севилье», «Барселоне». Люк отправил в ворота соперников 29 мячей и установил свой личный рекорд результативности, превысив достижение пятилетней давности на один гол.

Парадоксы «Фейеноорда»

Лишь два раза покинул поле побеждённым теперь уже бывший чемпион страны «Фейеноорд». Как и в золотом для себя сезоне. Причем в недавно закончившемся чемпионате роттердамцы набрали на два очка больше. Но на этот раз «Фейе» только изображал погоню за лидером, настолько велико было преимущество брабантцев. Тем не менее клуб из Роттердама дважды расправился с «Аяксом» — 4:0 в Амстердаме и 6:0 на родном «Де Кёйп». Кроме того, «Фейе» взял Кубок страны, переиграв в финале «Неймеген» 1:0. Снова очень мощно выступила связка нападающих Сантьяго Хименес и Игор Пайшао — 23 и 9 голов, под стать им отработал 19-летний Минте Якуба, забивший 10 мячей. И, конечно, нельзя не отметить Кельвина Стенгса, отдавшего 12 голевых передач. Выиграв Кубок Нидерландов, главный тренер Арне Слот простился с командой и болельщиками. Теперь он продолжит работу в «Ливерпуле». А «Фейеноорд» находится в активном поиске нового тренера.

После четырёхлетней паузы сыграет в Лиге чемпионов «Твенте», забравшийся на третье место. И это с учетом, что клуб из Энсхеде потерял зимой Манфреда Угальде, выгодно проданного в «Спартак». «Красные» компенсировали эту утрату арендой Майрона Боаду, когда-то блиставшего в «Алкмаре» и не нашедшего себя в «Монако». И как всегда был хорош ветеран Рики ван Вольфсвинкел, забивший 16 мячей. Взошла и новая тренерская звезда в лице Джозефа Остинга. Теперь его видят в роли будущего наставника «Фейеноорда».

«Алкмар», несмотря на 29 голов Василиса Павлидиса, остался четвёртым и не попал в Лигу чемпионов. «Сыровары» сыграют в Лиге Европы. Как и знаменитый «Аякс», проваливший сезон. Неудачам самого титулованного клуба Нидерландов наш сайт посвятил отдельную статью.

С девятого места в Европу

Окончание сезона бурно праздновали в Девентере, где базируется клуб «Гоу Эхед Иглс», в переводе с английского «Вперёд, орлы». Некогда славный клуб, четырёхкратный чемпион Голландии. Правда, в последний раз «орлы» становились первыми 91 год назад — в сезоне 1932/33. С тех пор прошло много времени. Клуб превратился из гранда в странника между лигами и место для раскрутки игроков. В составе «орлов» делал свои первые шаги в футболе знаменитый Марк Овермарс. В Девентере стал серьёзным игроком Квинси Промес.

Последнее повышение в классе случилось в 2021 году. Два сезона были посвящены битве за выживание, оба раза с удачным исходом. А в недавно завершившемся сезоне «Гоу Эхед Иглс» закончил основную часть чемпионата девятым, причём с положительной разницей мячей 47:46. На этом можно было остановиться. Но чемпионат Нидерландов предусматривает дополнительный турнир за путёвку в Лигу конференций. За единственный пропуск в Европу спорили «Неймеген», «Утрехт» и «Спарта», клуб из Девентера не считался фаворитом. Но «орлы» сорвали банк и получили заветный билет.

Конечно, Лига конференций не Бог весть какой турнир, но «орлы» — нечастые гости в еврокубках. Выход на европейскую арену поможет им сохранить состав. Ведь на вратаря Джеффри Де Ланге, плеймейкера Филиппа Ромменса и пару скандинавских нападающих, почти однофамильцев — норвежца Оливера Эдвардсена и шведа Виктора Эдвардсона заглядываются многие более состоятельные клубы. Но главный капитал «орлов» это их тренер Рене Хейк. Опытный специалист был кандидатом на пост главного тренера «Аякса». Но так как «Иглс» заканчивали сезон позже большинства клубов, Хейк сосредоточился на своей команде и попросил повременить. «Аякс» не стал ждать и заключил договор с итальянцем Франческо Фариоли. Рене Хейк не особо огорчился. То ли рад своему нынешнему месту работы, то ли чувствует, что Фариоли долго не продержится.