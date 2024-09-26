Чалов и Оздоев проиграли в Стамбуле, а МЮ огорчил фанатов. Лига Европы стартовала с сенсаций

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вчера, 09:28

Пять удалений за вечер и много ошибок.

Греки уступили «Галатасараю» в Стамбуле

Выбор в пользу ПАОКа позволил Чалову и Оздоеву сыграть в Лиге Европы в новом формате. Но их команда была аутсайдером против «Галатасарая». Турки вылетели из квалификации Лиги чемпионов, но во втором еврокубке от команды Окана Бурука ждали только победу. Тем более, у «Галатасарая» много побед над греческими клубами. Для обеих сторон это принципиальная схватка. Поэтому не удивляет, что ПАОК сумел сравнять счет в гостях. Чалов удачно увернулся от мяча после удара напарника. Но на этом хорошие новости для греков завершаются. Турки были заметно лучше, намного чаще атаковали. Осимхен сначала забил с помощью игрока ПАОКа, а затем отдал голевую передачу. Турки вырвали победу на радость ликующей на трибунах толпе. Радовались не в последний раз, ведь капитан Икарди, вышедший на замену, добавил свой гол в добавленное время четким ударом в касание. Команде Чалова и Оздоева надо собраться, с такой игрой им ничего в Лиге Европы не светит.

МЮ дома не смог обыграть родню тен Хага

«Твенте» – родной клуб тренера «красных дьяволов». Наверное, тен Хага стоило оставить в этом коллективе. В «Манчестер Юнайтед» от него больше вреда, чем пользы. Похоже, собираются потратить ещё миллиард фунтов и несколько лет, чтобы это понять. Голландец даже родной клуб не обыграл на «Олд Траффорд», где у МЮ было всё для идеального результата. «Твенте» пропустил от Эриксена – ветерану удался красивый удар, но затем датчанин в попытке прервать контратаку голландцев замешкался недалеко от собственных ворот. Шустрый соперник отобрал мяч. Защитники, разумеется, прозевали момент с резким выпадом, а голкипер Онана нелепо не прочитал удар в ближний угол. Хотя виноваты, конечно, не только футболисты, но и главный тренер. Впечатляет мазохизм владельцев «Манчестер Юнайтед». Годами получают оплеухи с тен Хагом. Сколько можно рассказывать об эскизе игры и хвалить за наличие некоего «плана», если его реализация – домашняя ничья против скромнейшего «Твенте»?

«Порту» проиграл в большинстве клубу Хайкина

Хронологически первые два матча в новом формате порадовали. В каждом из поединков по пять голов. Но если игра « АЗ Алкмар» и «Эльфсборга» осталась на периферии, то выездная встреча «Порту» привлекала внимание. И не только наличием в воротах «Будё-Глимт» российского голкипера Хайкина. Суперкомпьютер посчитал «драконов» главными фаворитами турнира. Португальцы пока подвели, умудрились проиграть на выезде норвежцам, хотя при счете 2:1 в пользу соперника «Порту» оказался в большинстве после глупой симуляции Маатта, за которую Исаку выписали вторую желтую карточку. Это было первое из пяти удалений вечера в Лиге Европы. А дальше началась мясорубка. «Драконы» в большинстве нанесли 17 ударов по чужим воротам против 3 попыток соперника. Но атаковали гости, а забивали на контратаках хозяева. Можно отметить датского форварда Хога, забил и пасовал, и норвежца Хауге – сделал дубль. «Будё-Глимт» сочинил третий мяч, им осталось отбиться. Было сложно, но когда у фаворита много персональных ошибок, то сенсация возможна. У «Порту» впереди поединки против МЮ , «Хоффенхайма» и «Лацио». А у Хайкина вчера 7 сейвов и победный старт.

Вратарь спас «Реал Сосьедад» от поражения

Ещё один матч, в котором голкипер сделал разницу. Ремиро стал чемпионом Европы в роли третьего вратаря сборной Испании после Симона и Райи. Вызов Алекс заслужил надежной игрой в воротах «Реала Сосьедад». В Ницце команде Захаряна пришлось несладко. Испанцы плохо начали сезон, потеряли магию комбинационной игры. Французы больше владели мячом, но гости сумели забить довольно быстрый гол. Резкий выпад завершился симпатичным ударом, «Реал Сосьедад» прервал «сухую» серию из четырех матчей. Но «Ницца» не успокоилась, последовали ответные атаки, сумели сравнять счет после неудачного выноса защитников. Но дальше случился кульминационный момент поединка. Пенальти. Ивуариец Гессан пытался обмануть Ремиро, сделав паузу, но проиграл голкиперу. У Алекса четыре сейва во Франции, а ничья позволяет его команде взять передышку. В Ла Лиге «Реал Сосьедад» сыграет дома против «Валенсии», а дальше второй поединок Лиги Европы против «Андерлехта». Бельгийцы бодренько сыграли против «Ференцвароша», одержали победу 2:1. Уверенно вели, могли забить третий мяч, но один из игроков «Андерлехта» удалился, что дало венграм шанс на гол престижа.

«Лацио» легко разгромил киевское «Динамо»

Действиями «Динамо» в защите можно иллюстрировать понятие «отсутствие обороны». У команды Шовковского один из худших матчей последних лет, чем «Лацио» легко воспользовался. Римлянам буквально отдавали мяч в голевых атаках. «Динамо» формально домашние поединки Лиги Европы проводит в Германии. Фактически приходится работать на выезде, а это всегда сложнее. Вечер среды им не удался. «Орлы» легко забили три гола в первом тайме, а могли намного больше. Дубль на счету сенегальца Диа, а ещё один мяч у нигерийца Баширу. Когда во втором тайме хавбек Брагару, вышедший на замену, наступил на ногу Дзакканьи, то игру можно было завершать. После красной карточки у «Динамо» не было даже теоретических шансов добавить матчу интриги. Если бы не фокус голландца Нослина из «Лацио», который вышел на замену и быстро получил свою красную карточку за размахивание руками у лица соперника, то концовка поединка стала бы ещё скучнее. «Орлы» бодро начали кампанию в Лиге Европы, но самые интересные матчи у них впереди. Следующая игра в гостях у «Твенте».

А на десерт у «Лацио» будут матчи против «Порту», «Аякса» и «Реала Сосьедад». Если итальянцы будут серьезно относиться к Лиге Европы, то точно окажутся в плей-офф и рядом с необычными фаворитами. Но в их игре тоже немало хаоса, просто повезло с первым соперником.