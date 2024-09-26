«Крыльям Советов» непозволительно вылетать из РПЛ. Но в клубе приближают катастрофу

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вчера, 11:56

Задумали смену тренера.

Осинькин может стать жертвой предрассудков

Игорю Витальевичу 59 лет. Из его одногодков в РПЛ только наставник «Рубина» Рахимов. Лишь Ташуев, вернувшийся в «Ахмат», старше. Похоже, руководители «Крыльев Советов», испивших источник «Чертаново» почти до дна, считают, что Осинькин – тренер «старой школы». И поэтому не выжимает максимум. У них есть аргументы. В этом году у самарцев спорные результаты. Выдали худший старт в истории РПЛ , когда пропустили десять голов за три тура.

Но играли против «Зенита», «Ростова» и «Спартака», что важно учесть. «Крылья Советов» сработали предсказуемо. А спортивный директор Корниленко не опровергнул возможную отставку Осинькина. Фраза «слухи не комментируем» это уход от защиты главного тренера. Зачем в сентябре идти на рисковый шаг, если грамотные клубы меняют тренеров летом? У «Крыльев Советов» больше нет кризиса результатов. Три победы и ничья в шести турах РПЛ .

Так ли плох тренер Осинькин? Возможно, спад «Крыльев Советов» связан с объективными причинами, в том числе, действиями руководства? В РПЛ мало стабильных середняков. Даже «Ростов» лихорадило несколько раз с Карпиным. Осинькину летом слишком поздно привезли важных и интересных новичков. Следовательно, реальную готовность оптимального состава «Крыльев Советов» не увидеть в первой трети чемпионата. Надо запастись терпением.

Но кто сказал, что у местного руководства в Самаре есть мастерство выжидания? У них ведь странные привычки. Многие футболисты «Крыльев Советов» покинули клуб слишком дешево. Также лишены возможности заработать, оказавшись в еврокубках. Мотивацию для серьезных футболистов найти непросто. Осинькин это или Игнашевич, будут отрезки, когда «Крылья Советов» гарантируют себе путевку на следующий сезон в РПЛ и явно бросят сражаться.

Разговоры, будто команда с Рассказовым на правом фланге должна всех рвать, оставьте богатому «Рубину» Слуцкого, который вылетал из РПЛ . Кстати, бывший тренер «Крыльев Советов». Клуба, который имел репутацию команды-лифта между ФНЛ и РПЛ . Именно Осинькин держит «Крылья Советов» в высшей лиге. Он тоже играл в финале Кубка России, как его потенциальный сменщик Игнашевич. Но именно наличие запасного варианта – триггер истории.

Юный тренер Игнашевич выделяется смелостью

Без согласия Игнашевича работать не будет разговора об уходе Осинькина. Причем после матча с «Локомотивом», до которого два поединка. Бывший защитник ЦСКА очень хочет вернуться в РПЛ после вылета с «Балтикой». Принимаются аргументы, что у команды из Калининграда был слишком слабый состав, чтобы остаться. Но был атакующий футбол и голкипер Латышонок, который стал звездой в «Зените». С ним «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка, кусая Самака за пятки.

Проиграли трофей, но Игнашевич запомнился боссам клубов РПЛ как тренер со смелыми атакующими идеями. Вот только «Крылья Советов» играют иначе. Не факт, что футболистам в Самаре понравятся все основные фишки нового молодого тренера. Начнет с тройки в защите и закончит попыткой владеть мячом после высокого прессинга. Возможно, Гарре подходит такой футбол. Но в составе полно игроков, которым по душе более рациональный стиль от Осинькина.

У тренера получалось развивать талантливую молодежь. Удержал в заявке неплохих легионеров. Наставник подходит команде. Искать добро от добра – признак плохого вкуса в футболе. Таким занимаются те, кому скучно сохранять место в РПЛ . Не исключаем, что напористый Игнашевич с его амбициями сможет представить интересный проект на базе заявки из Самары. Появился хавбек Олейников, вернулся форвард Сергеев, опустел лазарет. Неплохой момент для рывка вверх.

Но в календаре, кроме середняков, есть «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» до конца октября. Неужели руководители клуба из Самары уверены, что Игнашевич сможет поставить атакующий футбол за пару дней, а потом в таком стиле обыграть три команды, который объективно сильнее? У «Крыльев Советов» давно проблемы с постановкой задачи, но нет трудностей с прощаниями с важными футболистами. При такой текучке кадров опыт Осинькина вряд ли будет лишним.

«Крылья Советов» намного мощнее аутсайдеров РПЛ

Досадно вылетать с таким составом, ведь достаточно команд, у которых больше проблем. «Факел» и «Ахмат» в кризисе, хотя у них разные трансферные возможности. У «Пари НН», «Акрона», «Химок» и «Оренбурга» немало диких ошибок в обороне. Только у последнего клуба в четверке состав, приближенный к тому, что есть у самарцев за счет атакующих легионеров. Но Деограсия в РПЛ на чужбине, в любой момент может уйти, а «Крыльям Советов» спастись проще.

Даже если отдать самарцев тренеру более низкого уровня, чем Игнашевич или Осинькин, то непросто вылететь с Гарре, Бейлом и Сергеевым. Слишком симпатичный состав, слишком много вариантов развернуть ситуацию в свою пользу. «Крылья Советов» в пяти очках от последнего места, а впереди есть матчи против «Химок» и «Оренбурга». С этими командами надо грамотно пользоваться контратаками, а это умеют делать именно с нынешним главным тренером.

Осинькин – редкий пример взрослого наставника в РПЛ . Именно его можно назвать «гаффером», как величают тренеров в Англии. Отеческих фигур в российском футболе мало. Многие ветераны быстро ушли в закат. Бывший наставник ЦСКА Федотов тоже в очереди на работу как Игнашевич. И молодой рулевой точно не откажется от возвращения в Самару, ведь это шаг вперед в карьере по сравнению с работой в «Балтике».