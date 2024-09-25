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«Гвардиола испортил футбол». Тренер «Манчестер Сити» случайно основал культ

25 сентября 2024, 20:27
Гвардиола

У Хосепа полно фанатов и учеников.

Стиль Гвардиолы не для всех команд

Бывший голкипер «Эвертона» и сборной США Тим Ховард поделился своими соображениями, куда движется современный футбол. И насколько сильно на игру повлиял наставник «Манчестер Сити», ведь Гвардиола в итоге стал культовой фигурой в своей профессии именно для коллег. И это не всегда хорошо:

Гвардиола испортил футбол, как ни посмотри. Пеп заставил всех поверить, будто они могут играть в позиционный футбол. Не могут. Не все могут так играть. В мире от силы три команды с такими возможностями.

Тим немножко просчитался. В мире четыре коллектива владеют мячом от 65 % времени. Это «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ и «Байер» Алонсо. Луиса Энрике тяжело назвать учеником Гвардиолы, хотя он тренировал «Барселону» имени Хосепа после ухода коллеги. В «Баварии» работает ученик испанца, а Хаби Алонсо играл под руководством Гвардиолы в «Баварии». После увольнения Хосепа баск говорил, что ушел «лучший тренер, с которым мне приходилось работать».

И одновременно экс-вратарь Ховард прав. Видим примеры, когда команды, которым нужно играть иначе – вертикально, вторым номером, слепо наследуют «Манчестер Сити» Гвардиолы. И у них ничего не получается, как у «Спартака» во многих поединках на старте сезона. Станкович не прочь выстроить команду, которая всех задушит первым номером, но у серба много осечек. Ховард прав, далеко не все команды могут играть в позиционной доминирующей манере. Не всем это нужно.

«Реал» сложно назвать командой, которая только атакует. Для «Интера» игра первым номером не всегда правильный выбор. Но если посмотрите на показатель владения мячом у миланского клуба – 59 %, то увидите переход к футболу Гвардиола даже от классической итальянской команды. Все хотят быть как Хосеп, даже детские тренеры. Влияние испанца на мировой футбол подтверждено научно. Но прав ли Ховард, когда говорит, что из-за копирования Гвардиолы «футбол испорчен»?

Атакуют, поскольку это удается лучше

«Жирона» в Лиге чемпионов не из-за надежной игры в защите. Удалой футбол в прошлом сезоне выделял команду Мичела. Безумный «Байер» Алонсо выигрывает на последних секундах на постоянной основе. Приходится, ведь пропускают в ответ, надо вырывать победы, чтобы избежать смертельных для трофейной борьбы ничьих. Клубы вроде «Брайтона» и «Болоньи» в этом сезоне часто с мячом, чтобы допускать меньше ошибок в защите. Это ведь тоже один из принципов Гвардиолы.

Уокер, Гвардиола и Аке могут допустить ошибки в защите, но «Манчестер Сити» так часто атакует, что у соперников просто нет достаточного количества хороших моментов. В похожем стиле сейчас работают «Бавария» и «Ювентус». Минимизируют количество ударов по своим воротам, действенный метод перекрыть недочеты обороны. Владение ведь бывает разным. Много раз видели, и «Зенит» как хороший пример, когда у явного фаворита много ударов в целом и недостаточно выстрелов в створ.

Но если ставишь на атаку, то в результате получишь матч, где мяч долетает до вратаря. Так случилось с «Монако». В Лиге 1 у них были проблемы с переходом количества в качество, а вот против «Барселоны» в Лиге чемпионов воспользовались ранним удалением у соперника. Команда Флика, когда в полном составе, является пятым кандидатом на «футбол Гвардиолы». Даже очевидные кадровые проблемы не мешают каталонцам часто играть первым номером и владеть мячом 64 % времени.

Такой футбол не всегда самый зрелищный, для самых ярких шоу важно, чтобы обе команды создавали опасные моменты, но он точно модный. Даже «Марсель» и «Штутгарт» стараются много забивать, наследуя подход «Барселоны» и ПСЖ в начале сезона. У «Баварии» вообще 29 голов в шести играх, хотя статистику исказил уникальный поединок против «Динамо» Загреб. Зато новый формат Лиги чемпионов даже «Селтику» подарил игру против «Слована», шотландцы радуются пяти забитым мячам.

В футболе в разгаре смена поколений

Винисиусу 24 года, и скоро бразилец получит «Золотой мяч». Модричу было почти 33 года, когда хорвата наградили. Бензема отпраздновал после «Золотого мяча» 35-летие. А Месси выделили в 36 лет в последний раз. Но то поколение уходит на пенсию, как Кроос. В очереди на «Золотой мяч» молодые футболисты Холанд и Мбаппе, а также юные ребята вроде Ямаля. Вирцу, Мусиале, Беллингему и всем, кто теоретически может схватить награду игроку года в будущем, тоже пока мало лет.

Разве может молодая команда играть скучно? Талантливая сборная Англии попробовала на Евро-2024, остались без трофея. Испания сыграла хитрее – иногда держались без мяча, терпели, а порой доминировали, и опередили записных фаворитов в Германии. «Реал» тоже сложно назвать аналогом «Манчестер Сити» по стилю, а у Анчелотти больше свежих побед в Лиге чемпионов, чем у Гвардиолы. Но атакующий вектор не только из-за тренеров, но также из-за самых новых футболистов.

Не хотят они пахать без мяча. Будут классные защитники. Но даже фулбеки теперь про голы, как Александер-Арнольд, у которого 100 голевых действий в футболке «Ливерпуля» в сумме с мячами и пасами. Даже в АПЛ стали чаще доверять молодежи. Впервые со времен, когда начинали Руни, Роналду и Сеск, английские клубы массово доверяют игрокам будущего. Теперь даже в обороне используют молодежь. Юным футболистам дают на целых 50 % больше времени, чем пять лет назад.

Не старым тренерам – Мареске, Алонсо, Амориму, Артете, Хюрцелеру, Мотте и многим другим, тоже не хочется отсиживаться в обороне. И Компани не фанат «автобуса». Бельгийца можно назвать учеником Гвардиолы в большей мере, чем тен Хага. Эрик работал со второй командой «Баварии», а Венсан много лет играл в основе у Хосепа в «Манчестер Сити», был капитаном команды. Новый наставник «Баварии» одолжил принципы у человека, работой которого часто восхищался.

Поколения игроков и тренеров меняются параллельно. Одногодки Дель Боске, Хайнкеса и ван Гала ушли на пенсию. Многие погодки Моуриньо и Лёва потеряли форму. Клопп чуть моложе, но Юрген взял паузу. Обманывает всех, что не вернется к тренерской работе. Дерзкая молодежь будет атаковать, ошибаться без мяча и устраивать перестрелки в матчах. Новые тренеры учатся у Гвардиолы. Футбол не испортили, он просто меняется. Грех жаловаться, что меньше костоломов и «автобусов».

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:32
Гвардиолу в президенты Испании. или директором какойнить Пепсико. Он управленец от бога. Новыйуровень взаимодействия выстраивает. Хватит ему заниматься футболом, он мог бы решить ту же проблему мигрантов или демографии коренных жителей страны, Европы. Да, председателем евросоюза его. Иэто не шутка. Онперерос спорт. Порапо стопам Кличка, каладзе и Веа в политику - самое достойное мужское занятие. Хотя, я думаю, если б он руководил учеными, то рак был бы побежден или марс уже населен.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:27
Нестарые - в данном случае СЛИТНО пишется, а не раздельно. Полностьюменяется смысл
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 12:57
Автору хорошо бы знать фамилии футболистов. Ну или погуглить. В защите у трëхсоставных играет Гвардиол. А не Гвардиола. Вадим. Гвардиола - тренер. Хосеп Гвардиола. А защитник - Гвардиол.
25процентный клоун
25процентный клоун
25 сентября в 21:13
Здорово, что меньше стало автобусов, за это Пепу спасибо
Гость
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