«Гвардиола испортил футбол». Тренер «Манчестер Сити» случайно основал культ

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25 сентября 2024, 20:27

У Хосепа полно фанатов и учеников.

Стиль Гвардиолы не для всех команд

Бывший голкипер «Эвертона» и сборной США Тим Ховард поделился своими соображениями, куда движется современный футбол. И насколько сильно на игру повлиял наставник «Манчестер Сити», ведь Гвардиола в итоге стал культовой фигурой в своей профессии именно для коллег. И это не всегда хорошо:

Гвардиола испортил футбол, как ни посмотри. Пеп заставил всех поверить, будто они могут играть в позиционный футбол. Не могут. Не все могут так играть. В мире от силы три команды с такими возможностями.

Тим немножко просчитался. В мире четыре коллектива владеют мячом от 65 % времени. Это «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ и «Байер» Алонсо. Луиса Энрике тяжело назвать учеником Гвардиолы, хотя он тренировал «Барселону» имени Хосепа после ухода коллеги. В «Баварии» работает ученик испанца, а Хаби Алонсо играл под руководством Гвардиолы в «Баварии». После увольнения Хосепа баск говорил, что ушел «лучший тренер, с которым мне приходилось работать».

И одновременно экс-вратарь Ховард прав. Видим примеры, когда команды, которым нужно играть иначе – вертикально, вторым номером, слепо наследуют «Манчестер Сити» Гвардиолы. И у них ничего не получается, как у «Спартака» во многих поединках на старте сезона. Станкович не прочь выстроить команду, которая всех задушит первым номером, но у серба много осечек. Ховард прав, далеко не все команды могут играть в позиционной доминирующей манере. Не всем это нужно.

«Реал» сложно назвать командой, которая только атакует. Для «Интера» игра первым номером не всегда правильный выбор. Но если посмотрите на показатель владения мячом у миланского клуба – 59 %, то увидите переход к футболу Гвардиола даже от классической итальянской команды. Все хотят быть как Хосеп, даже детские тренеры. Влияние испанца на мировой футбол подтверждено научно. Но прав ли Ховард, когда говорит, что из-за копирования Гвардиолы «футбол испорчен»?

Атакуют, поскольку это удается лучше

«Жирона» в Лиге чемпионов не из-за надежной игры в защите. Удалой футбол в прошлом сезоне выделял команду Мичела. Безумный «Байер» Алонсо выигрывает на последних секундах на постоянной основе. Приходится, ведь пропускают в ответ, надо вырывать победы, чтобы избежать смертельных для трофейной борьбы ничьих. Клубы вроде «Брайтона» и «Болоньи» в этом сезоне часто с мячом, чтобы допускать меньше ошибок в защите. Это ведь тоже один из принципов Гвардиолы.

Уокер, Гвардиола и Аке могут допустить ошибки в защите, но «Манчестер Сити» так часто атакует, что у соперников просто нет достаточного количества хороших моментов. В похожем стиле сейчас работают «Бавария» и «Ювентус». Минимизируют количество ударов по своим воротам, действенный метод перекрыть недочеты обороны. Владение ведь бывает разным. Много раз видели, и «Зенит» как хороший пример, когда у явного фаворита много ударов в целом и недостаточно выстрелов в створ.

Но если ставишь на атаку, то в результате получишь матч, где мяч долетает до вратаря. Так случилось с «Монако». В Лиге 1 у них были проблемы с переходом количества в качество, а вот против «Барселоны» в Лиге чемпионов воспользовались ранним удалением у соперника. Команда Флика, когда в полном составе, является пятым кандидатом на «футбол Гвардиолы». Даже очевидные кадровые проблемы не мешают каталонцам часто играть первым номером и владеть мячом 64 % времени.

Такой футбол не всегда самый зрелищный, для самых ярких шоу важно, чтобы обе команды создавали опасные моменты, но он точно модный. Даже «Марсель» и «Штутгарт» стараются много забивать, наследуя подход «Барселоны» и ПСЖ в начале сезона. У «Баварии» вообще 29 голов в шести играх, хотя статистику исказил уникальный поединок против «Динамо» Загреб. Зато новый формат Лиги чемпионов даже «Селтику» подарил игру против «Слована», шотландцы радуются пяти забитым мячам.

В футболе в разгаре смена поколений

Винисиусу 24 года, и скоро бразилец получит «Золотой мяч». Модричу было почти 33 года, когда хорвата наградили. Бензема отпраздновал после «Золотого мяча» 35-летие. А Месси выделили в 36 лет в последний раз. Но то поколение уходит на пенсию, как Кроос. В очереди на «Золотой мяч» молодые футболисты Холанд и Мбаппе, а также юные ребята вроде Ямаля. Вирцу, Мусиале, Беллингему и всем, кто теоретически может схватить награду игроку года в будущем, тоже пока мало лет.

Разве может молодая команда играть скучно? Талантливая сборная Англии попробовала на Евро-2024, остались без трофея. Испания сыграла хитрее – иногда держались без мяча, терпели, а порой доминировали, и опередили записных фаворитов в Германии. «Реал» тоже сложно назвать аналогом «Манчестер Сити» по стилю, а у Анчелотти больше свежих побед в Лиге чемпионов, чем у Гвардиолы. Но атакующий вектор не только из-за тренеров, но также из-за самых новых футболистов.

Не хотят они пахать без мяча. Будут классные защитники. Но даже фулбеки теперь про голы, как Александер-Арнольд, у которого 100 голевых действий в футболке «Ливерпуля» в сумме с мячами и пасами. Даже в АПЛ стали чаще доверять молодежи. Впервые со времен, когда начинали Руни, Роналду и Сеск, английские клубы массово доверяют игрокам будущего. Теперь даже в обороне используют молодежь. Юным футболистам дают на целых 50 % больше времени, чем пять лет назад.

Не старым тренерам – Мареске, Алонсо, Амориму, Артете, Хюрцелеру, Мотте и многим другим, тоже не хочется отсиживаться в обороне. И Компани не фанат «автобуса». Бельгийца можно назвать учеником Гвардиолы в большей мере, чем тен Хага. Эрик работал со второй командой «Баварии», а Венсан много лет играл в основе у Хосепа в «Манчестер Сити», был капитаном команды. Новый наставник «Баварии» одолжил принципы у человека, работой которого часто восхищался.

Поколения игроков и тренеров меняются параллельно. Одногодки Дель Боске, Хайнкеса и ван Гала ушли на пенсию. Многие погодки Моуриньо и Лёва потеряли форму. Клопп чуть моложе, но Юрген взял паузу. Обманывает всех, что не вернется к тренерской работе. Дерзкая молодежь будет атаковать, ошибаться без мяча и устраивать перестрелки в матчах. Новые тренеры учатся у Гвардиолы. Футбол не испортили, он просто меняется. Грех жаловаться, что меньше костоломов и «автобусов».