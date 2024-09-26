Тен Хаг снова тянет «Манчестер Юнайтед» на дно. Не подходит клубу по всем параметрам

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вчера, 16:53

История об удивительной слепоте.

Футбол всегда смотрят десятки миллионов людей, которые в нем пока не разбираются. Юные фанаты, девушки, которые начали отношения с парнями, любящими игру. Мужчины, которые переключились случайно и остались. Просто занятые взрослые люди, которые время от времени смотрят матчи. Вполне возможно не разбираться во всех нюансах, что нормально. Но ужасно, что среди тех, кто не разбирается, много владельцев великих клубов. Глейзеры и Рэтклифф – свежий пример. «Манчестер Юнайтед» управляют люди, которые не поняли, что тен Хага надо было уволить весной после невыхода в Лигу чемпионов. Раз история о слепоте, то освежим аргументацию, почему Эрик не подходит великому английскому клубу.

Хаотичные результаты команды

С бюджетом МЮ невозможно получить состав, который не сможет хотя иногда выдавать уверенные победы. Особенно, если соперник подставляется, как «Саутгемптон» и «Барнсли» в кубковом матче. Но дальше у тен Хага ничья с кризисным «Кристал Пэлас», «орлы» ни разу не выиграли в АПЛ , и мировая на «Олд Траффорд» против «Твенте». Тен Хаг пафосно заявлял, что не хочет делать больно тем, кого любит, то есть родному клубу. Зря болтал. Эриксен фактически забил в чужие и в свои ворота. Датчанин привез гол «Твенте». А впереди после хаотичных результатов игры против «Тоттенхэма» и «Порту». Тен Хаг ничего не контролирует, МЮ играет без тренера.

Неумение уважать футболистов

Всегда кого-то травил. Отличительная черта слабой личности. Речь не только о конфликте с Роналду, после которого Криштиану ушел. Эрик просто не подходит для работы с такими звездами. Боялся, что португалец уволит его из МЮ , ведь у легенды в карьере есть такие скандальные развязки. Тен Хаг унижал Санчо, но это далеко не полный список. Летом Эрику не хватило такта, чтобы продать Магуайра, но подписал Йоро и Де Лигта. Если бы не травмы, то Харри оказался бы четвертым центральным защитником. Унижение вдобавок к тому, что Магуайра уже не взяли на Евро-2024. Тен Хаг любит издеваться над игроками.

Психопатическая отрешенность

Тен Хаг всегда в «маске». Скучный, повторяет одинаковые фразы о важности согласованности. Его можно разозлить честным вопросом об уровне игры МЮ , тогда огрызается. Но в основном как второсортный актер в роли офицера «Вермахта» в плохом фильме о Второй мировой войне. Тен Хаг играет главного тренера МЮ . Карикатура, ведь в нынешнем состоянии Эрик может загнать команду ниже одиннадцатой строчки в АПЛ . Тренер финишировал на четвертом месте в группе Лиги чемпионов. В Лиге Европы в новом формате тяжело вылететь, но в плей-офф с нынешним тренером им мало что светит.

Реализация тактических идей

Вряд ли Каземиро, Угальде, Магуайр, Рэшфорд и многие другие в МЮ – плохие футболисты. Скорее тен Хаг слишком слабый тренер, чтобы люди прыгнули выше головы. Тактические страдания Эрика выглядят ещё хуже, чем эксперименты Сульшера по превращению МЮ в команду-зеркало, которая отражает фаворитов. Тен Хаг не может объяснить дорогим и молодым футболистам, вроде Угальде и Майну, чего хочет. У Эрика деградировал тактически Каземиро, великий опорный из «Реала». Работа с интеграцией Рэшфорда в командный футбол? Провал. Центр обороны? Онана расскажет, но будет много матов.

Недоверие больших мастеров

У тен Хага нет репутации наставника, с которым мечтают поработать Мбаппе и Беллингем, Мусиала и Палмер. Или хотя бы бразильский форвард Эндрик, который является фанатом легенды МЮ Чарльтона. А Каземиро пришел старичком, как и Роналду. В академии были Гарначо и Майну, но ещё посмотрим, кто вырастет. Тен Хагу не будут доверять, ведь «Манчестер Юнайтед» не смог обойти в таблице «Астон Виллу». Не пойдут за все деньги мира в команду без Лиги чемпионов Вирц, Ямаль и Заир-Эмери. И этот фактор важен, ведь класс и потенциал команды определяет мотивация игроков. Дальше будут желающие уйти.

Отсутствие сильного штаба

Если заставить Моуриньо пригласить в заявку двух главных тренеров, то Жозе уволится. А тен Хаг согласился, что в штабе МЮ нужны ван Нистелрой и Хаке. Оба распробовали власть. У ассистентов и главных тренеров разные роли, динамика отношений и поведение. Тен Хаг сейчас лишь одна из трёх голов чудища на бровке у МЮ . А решение добавить наставника вратарей и двух ассистентов – доказательство, что штаб в прошлых сезонах посчитали слишком слабым. Если Эрик не может выбрать собственных помощников, то как обыграет «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль»? Там сильные тренеры, уверенные в себе.

Ужасный трансферный вкус

Тен Хаг выбирает игроков, ведь у «Манчестер Юнайтед» много людей из голландского чемпионата. И много неудач. Онана обещал стать ещё смелее в воротах МЮ , а команде нужен новый ван дер Сар, флегматичный и надежный вратарь. Новые Видич и Ферндинанд не пойдут к тен Хагу. Взяли де Лигта, который оставляет странное впечатление. Травмировался юный Йоро, за которого переплатили. Антони за 95 млн евро это подарок тен Хага «Аяксу», вингер никогда не стоил этих денег. Играет паршиво, а слабая сочетаемость футболистов – вина тен Хага. Не смог набрать органичную команду за несколько лет.

Непонимание целей клуба