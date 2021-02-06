Цена перепутанной таблетки. Онана оставил «Аякс» на поседевшего Стекеленбурга и двухметрового юнца

1612641654

сегодня, 23:00

«Соккер.ру» о ситуации, возникшей после дисквалификации Андре Онаны.

Мы уже писали о ситуации вратаря «Аякса» Андре Онаны, якобы перепутавшего лекарства. Теперь камерунский голкипер остался на год без футбола, а его клуб — без основного стража ворот.

Чем займётся Онана в ближайший год неизвестно, да не так уж важно. А вот что будет с «Аяксом»? Ведь непутёвый Андре до недавних пор был важнейшим элементом в составе сильнейшего клуба Голландии. Играл практически бессменно. Был объектом спора «Челси» и «Барселоны». Оба клуба даже анонсировали скорый переход камерунца.

Андре угораздило попасться на своём неправильном аспирине уже после закрытия трансферного окна. Поэтому нельзя в срочном порядке подписать нового голкипера. Например, вернуть из «Гронингена» Серджио Падта. Высший пилотаж. Но такой возможности у аяксидов нет, поэтому придётся рассчитывать на тех, кто уже в команде. Или на свободных агентов.

Вице-чемпион мира Мартен Стекеленбург прошлым летом вернулся в «Аякс» после девяти лет скитаний по заграницам. Мартен уезжал сильнейшим вратарём Голландии, но в зарубежных клубах он, мягко говоря, не блистал. Ошибался, терял место в основе, менял клубы. В сборную страны его перестали приглашать. В конце концов Стекеленбург смирился с потерей места в основе, в трёх последних сезонах он грел лавочку в «Эвертоне», даже не пытаясь конкурировать с Джорданом Пикфордом. Зевал, набирал вес — а он перевалил за центнер. Отсидев свой контракт до конца срока, Мартен, получивший в Англии прозвище Стейк, собрался было закончить с футболом. Но потом принял предложение родного «Аякса». Какая разница, где играть? Точнее, где не играть. Место в воротах было прочно занято Онаной, а Стекеленбург, которому осенью исполнилось 38, должен был спокойно отсидеть сезончик. Выйти разок-другой, как бывало после возвращения. Летом вратарю были обещаны пышные проводы. Про былые заслуги в Амстердаме никто не забыл — два титула и три Кубка. Кроме того, болельщики дважды признавали Мартена лучшим игроком сезона. Но это было более десяти лет назад, в бытность Стекеленбурга молодым и худым.

Теперь заслуженному ветерану нужно в срочном порядке приводить себя в порядок. «Аякс» хоть и оторвался, но не гарантировал победы в чемпионате. А ещё впереди Лига Европы, на которую амстердамцы имели виды после неудачи в Лиге чемпионов. И было бы очень несправедливо, если планы аяксидов перечеркнут вратари — вольность одного и неважное состояние второго.

А если не Стекеленбург, то кто? Кьелл Схерпен пока что знаменит тем, что является самым высоким среди европейских вратарей. Рост 21-летнего голландца составляет два метра четыре сантиметра. Что с одной стороны современно и полезно при игре на выходах. Да и с места такую махину сдвинуть сложно. Но при этом у Кьелла, как и у многих двухметровых стражей ворот, возможны сложности при ударах низом. Точнее они возникали в сезоне-2018/19, когда Схерпен защищал ворота «Эммена».

Юного гиганта тогда бросили в самое пекло. Оборона «Эммена» была дырявой, работы у Кьелла было хоть отбавляй. Пропускал много, даже очень. Родной «Аякс» тоже был безжалостен. По пять штук отгрузил в каждой встрече. Однако Схерпен не ныл, терпел неудачи и руководствовался принципом «за одного битого двух небитых дают». Отыграв в «Эммене» год, Кьелл вернулся в «Аякс», где его снова рассматривали только в роли третьего вратаря. Вторым тогда считался португалец Бруну Варела. После возвращения Стекеленбурга статус Схерпена не изменился.

Любопытно, но в детстве Кьелл был фанатом «Фейеноорда». В наш век этот секрет трудно утаить. Поэтому после возвращения из «Эммена» молодому вратарю пришлось прибегнуть к необычной акции. Кьелл записал видеоролик, в котором он тысячу раз произнёс фразу «Наш „Аякс“ лучший в мире клуб». Однако тысячекратного признания в любви оказалось мало. За полтора сезона гигант лишь раз выходил на поле.

Эрику тен Хагу предстоит сделать сложный выбор между двумя редко игравшими вратарями. Тем более что оба не отличаются ни изяществом, ни сверхнадёжностью. Поэтому поиски оптимального варианта могут быть продолжены и по ходу чемпионата. Тот самый метод проб и ошибок.

Кандидатуру Доминика Котярского пока не стоит рассматривать всерьёз. Хорват, которому скоро исполнится 21 год, ещё не привлекался в основу, да и тренировался с сильнейшими игроками считанные разы. Поэтому Доминик появится в осиротевших воротах «Аякса» при форс-мажорных обстоятельствах.

Сразу после известия о неприятностях Онаны появилась информация о том, что Варнер Хаан готов возобновить карьеру в «Аяксе». Сильный голкипер с непростой судьбой. Побывал в молодёжных командах и «Аякса», и «Фейеноорда», но как вратарь состоялся именно в «Херенвене». Прошлым летом у Варнера закончился контракт с фризами, Хаан оказался не у дел и исчез с радаров. В «Аяксе» быстро вспомнили о 28-летнем Варнере, но появившаяся информация была тут же развеяна. В январе Хаан подписал контракт с «Андерлехтом». Возможно, поспешил. Сыграть за брюссельцев Варнер пока не успел, да и «Аяксу» он уже не помощник.

Но свободные агенты среди вратарей ещё имеются. Однако вряд ли они могут подойти «Аяксу». Всех молодых и сильных разобрали, а те, что остались, ничем не сильнее двух имеющихся в распоряжении аяксидов гигантов.