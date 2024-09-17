В Нидерландах возрождается легендарный клуб. Разгромили соперника 9:1 и преследуют чемпиона

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вчера, 09:26

АЗ выдал мощный старт в Эредивизие.

В чемпионате Нидерландов сыграно пять туров. На первом месте со стопроцентным результатом идёт чемпион страны ПСВ «Эйндховен». И это не удивляет. Но второе текущее место «Алкмара» в какой-то степени вызывает неожиданность.

Что же тут неожиданного? У «Алкмара» солидная репутация. В прошлом году он занял четвёртое место. Хороший подбор игроков. Стоп. Здесь нужно остановиться и посмотреть, что же случилось с командой в межсезонье.

Потери и приобретения

Летом команду покинул бомбардир Вангелис Павлидис, забивший 29 мячей только в чемпионате. Греческий нападающий продан в «Бенфику» за 18 миллионов евро. Компанию Павлидису составил полузащитник Тиагу Данташ, чей срок аренды истёк. Правый защитник Юкинари Сугавара отправился в «Саутгемптон». «Святые» заплатили за японца 7 миллионов. Один из лидеров полузащиты Дани де Вит бесплатно ушёл в немецкий «Бохум». Также стал свободным агентом опытнейший вратарь Мэтью Райан. Австралиец перебрался в «Рому». В августе «Фортуна» из Дюссельдорфа арендовала крайнего нападающего Майрона ван Бредероде. Также после начала чемпионата уехал в турецкий «Коньяспор» опытный опорник Рихедли Базур.

И ещё. Прошлой зимой в «Алкмаре» сменился тренер. Покинул команду весьма авторитетный Паскаль Янсен. Ходили слухи о возможном назначении голландца в «Спартак». Но Янсен в итоге стал преемником Деяна Станковича в «Ференцвароше». Главным же в АЗ стал 40-летний бельгиец Маартен Мартенс, не имевший опыта самостоятельной работы, но проведший лучший отрезок карьеры именно в «Алкмаре». Мартенс трудился с молодёжной командой «Брюгге», потом вернулся в «Алкмар». Сначала тренировал резервистов «Йонг АЗ », потом помогал Янсену в первой команде, а в январе занял место главного тренера.

Теперь о летнем пополнении. Сравните список прибывших с потерями. За 4 миллиона евро был куплен у «Тоттенхэма» 22-летний ирландец Трой Пэрротт. Футболист, чья фамилия переводится с английского, как Попугай, в своей карьере претерпел несколько аренд. В прошлом сезоне Трой выступал за роттердамский «Эксельсиор» и забил 10 мячей в 25 матчах. Японец Сейя Майкума заменил на правом фланге обороны своего соотечественнику Сугавару. Приобретение 27-летнего футболиста обошлось в 800 тысяч. Опытный вратарь Йерун Зут, поигравший в ПСВ и сборной Нидерландов, достался бесплатно. Контракт 33-летнего Зута с итальянской «Специей» истёк. И вернулся 24-летний Пер Копмейнерс. Знакомая фамилия, не правда ли? Младший брат того самого Теуна Копмейнерса, которого так не хватало «оранжевым» на чемпионате Европы.

Мощный заплыв голландского дельфина

После таких изменений «Алкмар», конечно, не должен был провалиться. Может, так оно и будет. Но АЗ выдал отличный старт. Четыре победы, две из которых крупные и одна ничья с вернувшимся в Эре «Гронингемом». Особенно впечатляет последний матч, в котором под орех был разделан весьма крепкий «Херенвен» — 9:1. Если кто забыл, то фризов тренирует знаменитый в прошлом футболист Робин ван Перси.

«Алкмар» — особенный клуб в Нидерландах. Если «Аякс», ПСВ и «Фейеенорд» принято считать тремя китами голландского футбола, то АЗ это дельфин. Выигрывал чемпионат и прерывал монополию большой тройки на победы, доходил до финала Кубка УЕФА , поставлял игроков в сборную. В бытность Марко ван Бастена главным тренером национальной команды делегировал в ряды «оранжевых» аж девять игроков. Были и падения. Но «Алкмар» возрождался и каждый раз раскручивал новых интересных футболистов. В Голландии клуб иногда сравнивают со змеёй, которая периодически меняет кожу. Судите сами. Ещё недавно на первых ролях были Гус Тиль, Копмейнерс-старший, вратарь Марко Бизо, Майрон Боаду, Калвин Стенгс Уссама Идрисси. Кто-то разъехался по заграницам, кто-то, как Рон Влар и Адам Махер, завершил карьеру. При Янсене был уже другой интересный «Алкмар». А теперь рождается команда Маартена Мартенса.

Ирландский Попугай, сын знаменитости и местный Зико

Уже стал любимцем местной публики Трой Пэрротт, положивший четыре мяча в ворота «Херенвена». В очень интересного игрока обещает вырасти Рубен ван Боммел. Знакомая фамилия. Да, Рубен — сын того самого Марка ван Боммела и внук не менее известного тренера Берта ван Марвейка. В отличие от папы, игравшего в опорной зоне и слывшего врагом всего живого, Рубен играет на левом фланге нападения. Быстрый и техничный футболист с хорошим видением поля и поставленным ударом. На правом фланге миниатюрный ганец Ибрахим Садик. В очень интересных игроков обещают вырасти центральные полузащитники Свен Мейнанс и Зико Бюрместер. В опорной зоне рядом с опытнейшим Йорди Класси прогрессирует Пер Копмейнерс. Заметно прибавили центральные защитник Ваутер Гус и Алешандре Пенетра, которые скоро постучатся в двери первых сборных Нидерландов и Португалии.

И, наконец, открытием стал 20-летний вратарь Ром-Джейден Овусу-Одуро. Планировалось, что ворота будут отданы в распоряжение Зута. Но после первого тура Йерун получил травму и выпал из обоймы. А молодой Овусу-Одуро уверенно занял пост номер один и не собирается его никому уступать. Янсен, а затем и Мартенс в прошлом сезоне выпускали Роме в основе. Получалось неплохо, но в новом чемпионате молодой голкипер заметно прибавил. На Рома уже обратили внимание на исторической родине Ганы. Но пока Овусу-Одуро, играющий за голландскую молодёжку, видит себя в сборной Нидерландов. Не исключено, что станет первым афроголландцем в воротах «оранжевых». Другие темнокожие стражи ворот — Стэнли Менцо, Кеннет Вермеер, Бой Ватерман были суринамского происхождения.