Выгнали легенду, новый тренер не решил проблем. Вальверде наказал бывший топ-клуб

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27 сентября 2024, 09:36

1:1 при не самой яркой игре.

Римляне решили сделать шаг назад

Неудачный старт сезона рождал множество вопросов к Даниэле Де Росси. Легенда «Ромы» в качестве тренера показал навыки кризис-менеджера, раскрепостил команду после Жозе Моуриньо. Но в новой кампании были поставлены и другие задачи. Менеджеру закупили игроков для дальнейшего развития проекта, но «жёлто-красные» выдали крайне противоречивые матчи.

В первом же туре потеряли очки с «Кальяри», последовало поражение от «Эмполи» и ничья с «Ювентусом». Даже с «Дженоа» не удалось одержать победу – и это стало поворотной точкой. Несмотря на недовольство фанатов и игроков, Де Росси уволили. Вместо него назначили Ивана Юрича.

Сам по себе шаг неоднозначный. Руководство осознавало риск, когда приводило Де Росси. Прекрасно понимали, что ему пока не хватает опыта, Даниэле даже не отточил свой стиль. Логично изначально не обращаться к сырому кандидату, но, если уж доверились – стоило выдать больший кредит доверия. К тому же учитывая любовь футболиста к родному клубу и его неуступчивый характер.

Юрич уже внедряет новшества

Тем более смущает выбор сменщика. К статусу Юрича нет вопросов. Это менеджер, который взял за пример философию Джан Пьеро Гасперини и длительное время интегрировал её в «Торино». Человек с опытом, работавший в среднем клубе и с ограниченными ресурсами. Опыт, навыки – это плюсы.

Но есть стилистический диссонанс. Юрич требует от игроков тотального давления на соперника по всему полю и огромных объёмов работы без мяча, редко кому даёт свободу творить. Плюс предпочитает схему с тремя центральными защитниками, от которой успели отойти при Де Росси. Но вернулись с первых же матчей при хорвате. Против «Удинезе» сыграли тремя центрбеками в любимой расстановке «3-4-2-1». С «Атлетиком» перешли на «3-5-2».

В пару форвардов к Довбику поставили Дибалу, дали отдохнуть Эль-Шаарави и молодому воспитаннику Николо Пизилли, плюс недосчитались Лоренцо Пеллегрини – лидер римлян выбыл с травмой. Вместо Стефана левую бровку закрывал Анхелиньо, в центре с Кристанте вышли Томмазо Бальданзи и Куадио Коне. Также в стартовый состав впервые попал Марио Эрмосо.

Хозяев прижали – но первыми забили как раз они

Начало матча с «Атлетиком» абсолютно не задалось – и это с учетом, что римляне играли в домашних стенах. В первые 20 минут подопечные Эрнесто Вальверде попросту смяли соперника. «Роме» не давали даже приблизиться к воротам (на этом отрезке – ни одного удара, «Атлетик» нанёс четыре), вдобавок баски отдали мяч, преимущество по владению на том отрезке – 70.4 % против 29.6 % (о важности этих цифр будет ниже).

Уже на этом отрезке испанцы легко могли уходить в отрыв – острый момент уже на третьей минуте создали для Горки Гурузеты, потом оборону вскрыли забросом на Иньяки Уильямаса. На 16-й минуте при угловом никто не успел выдвинуться на Аитора Паредеса. Преимущество действительно было тотальным. Только выжать гол не удалось.

А «Рома» забила. В первой атаке, которую удалось довести до чужой штрафной. На 32-й минуте. Римляне разжали пружину в контратаке, Дибала отправил мяч на фланг Анхелиньо – а тот забросил на Довбика, которого прозевал Берчиче. Вполне возможно, что регулярные атаки и игровое преимущество усыпили «Атлетик», им не хватило концентрации.

«Рома» не смогла распорядиться удачей

Когда тебе везёт не пропустить – так ещё и забить – при такой игре, этим нужно пользоваться. Но гол «Ромы» не привёл к перелому в игре. Баски отлично подготовились к этой игре. Вальверде учёл, что философия Юрича не подразумевает позиционные атаки, его команды неэффективны, когда чаще владеют мячом. Это скорее агрессивные пружины, которые набрасываются на игроков с мячом и после проводят быстрые атаки. Это более вертикальный футбол.

Поэтому «Атлетик» просто отдал хозяевам владение и стерилизовал его, выстроив грамотную оборону. В итоге даже к 50-й минуте владение «Ромы» составляло 74 % времени – и сконцентрировано оно было на своей же половине. У «жёлто-красных» был мяч, но они ничего не могли с ним сделать. А баски продолжили атаковать, в концовке первого тайма заработали опасный штрафной. После перерыва продолжали нагнетать.

Оставалось наладить дела с реализацией. На 85-й «Атлетик» всё-таки дожал соперника при интересных обстоятельствах. При подаче со стандарта у басков не было преимущества в чужой штрафной, римляне разобрали оппонентов. Но Нуньес каким-то образом с двумя игроками соперника на плечах умудрился скинуть мяч Паредесу. А его не накрыли Манчини и Кристанте – это при том, что Паредес ранее уже смог опасно пробить с углового.

Баски потенциально – открытие сезона

Да, «Атлетик» увозит из Рима лишь один балл, хотя владел очевидным игровым преимуществом – поэтому поводов для радости немного. С другой стороны, стоит понимать: гол «Ромы» – скорее стечение обстоятельств. А вот тактически баски полностью переиграли соперника. На дистанции это куда важнее, чем удача в отдельно взятом матче.

Создаётся впечатление, что в топе Ла Лиги всегда должна быть минимум одна команда из Страны Басков. Двумя сезонами ранее плоды работы пожинал «Сосьедад» Иманола Альгвасила. Теперь «бело-голубые» стагнируют – зато на первый план выходит «Атлетик». Третий сезон командой руководит Эрнесто Вальверде, уже работавший в клубе. При нём баски не продавали лидеров (сохранили свой главный актив этим летом), сами потратили только 15 млн евро – на Альваро Джало.

Логичный итог – уже на второй сезон команда из Бильбао вернулась в Лигу Европы. А сейчас вообще идёт в четвёрке и готова бороться за Лигу чемпионов. Пока есть серьёзные предпосылки, чтобы «Атлетик» стал открытием сезона в Ла Лиге.