Новый неоднозначный легионер «Спартака». Замену Соболеву стесняются выпускать на поле

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27 сентября 2024, 18:59

Разочарование наступило слишком быстро.

Возможно, уже стёрлось из памяти, какой футболист стал первым новичком «Спартака» в это межсезонье. Томаш Амарал начал трансферную кампанию с подписания, которое вызывало вопросы и пока считается наиболее спорным среди недавних. Если вы забыли, противоречивого футболиста зовут Виллиан Жозе.

Подписание воспринимали неоднозначно с самого начала

Новые владельцы сформировали новый менеджмент, привели иностранного специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора, назначили другого главного тренера. Первые выводы о новом курсе предстояло сделать исходя из трансферной кампании. Но открыли трансферное окно «красно-белые» скромным подписанием Виллиана Жозе из «Бетиса».

Летние шаги провоцировали множество вопросов. Станкович привлекал своим авторитетом, но не внушал доверия из-за отсутствия ярко выраженного стиля, в самостоятельности Амарала возникали сомнения. И кредит доверия к нему после подписания Жозе не увеличился. Всё же речь о возрастном бразильце, который до этого играл в составе середняка, который ориентируется на контратаки. Трансфер не походил на стопроцентное усиление, которое приблизит москвичей к топ-3.

Кроме того, в составе и так были Угальде и Соболев, возвращался Шамар Николсон, так что новое подписание только спровоцировало недовольство Александра.

История про лишний вес подстёгивает негатив

Чтобы сокращать пропасть между «Спартаком» и «Зенитом» нужны действительно качественные приобретения на укрепление костяка – как тот же Глушенков и Гонду у «сине-бело-голубых». Невозможно добиться такого эффекта, стараясь найти попадание среди бюджетных вариантов и тратя деньги на легионера, который чуть сильнее предшественника. Во многом именно это вызывало негатив в отношении Жозе.

И тем хуже, что сразу на старте сезона всплыли новые проблемы. Уже в первой половине июля появилась информация, что у бразильца проблемы с лишним весом. Его заставили заниматься на велотренажёре, тренировки проходили отдельно от команды. В итоге форвард даже не попал в заявку на матч первого тура с «Оренбургом», в старте вышел Соболев, которого Жозе должен был заменить.

Позднее наслоился рывок Угальде – Жозе уже было тяжело конкурировать за место в основе. Но к этому моменту он не пробился даже в стартовую обойму и на поле выходит через раз. Амарал не скрывает негатив:

Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. В прошлом сезоне в «Бетисе» он оформил 14+6. Станковичу нравился Виллиан. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул.

Есть свои плюсы

Понятно, что это форс-мажор – и если его откинуть, логика в подписании бразильского форварда всё-таки была. К Соболеву за предыдущий сезон накопился негатив. Если раньше это был токсичный актив, который при этом делает разницу, то теперь его результативность резко упала. При том что в команде уже появился Угальде и должен был вернуться Шамар, в больших тратах на нападающего не было острой необходимости. Жозе же – достаточно опытный форвард, выдавший результативный прошлый сезон и при этом недорогой. Амарал объясняет логику сделки в таком же ключе:

Я предлагаю посмотреть на полную картину: мы подписываем Жозе, учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Виллиана, может быть также полезным и для Манфреда. Может, он что-то посоветовал ему – и поэтому Угальде начал забивать. [Жозе купили] В том числе, чтобы помочь Угальде и всей команде стать лучше. Естественно, и играть тоже.

Резюмируя, эту сделку совершали из расчёта на небольшой риск. Есть неплохие вводные данные, так что если выстрелит – это будет яркий успех Амарала (потратили мало, получили сильного легионера). Если же нет, можно отсылать к низкой стоимости трансфера: а что вы хотели за 2 миллиона? Хотя бы немного потратили. Или объяснять пользу опытом игрока.

В Виллиане нет надобности

Сейчас получается так, что Виллиан – третий лишний в бригаде форвардов. Опять же, Манфред Угальде нащупал нить взаимодействия с Барко. Он и до этого был крайне полезен при работе без мяча, а теперь начал делать разницу и в рамках своих прямых обязанностей (забивает голы, добивается преимущества в чужой штрафной).

Вернувшемуся Шамару Николсону Станкович готов дать ещё один шанс. И он им пользуется лучше, чем Виллиан Жозе. Ямаец после возвращения в матчах РПЛ провёл пять минут против «Рубина» и 12 – против Махачкалы, зато на кубковую игру с «Крыльями» вышел в старте, отметившись голом.

Жозе между тем появлялся на поле в четырёх матчах Премьер-Лиги и в двух – в рамках Кубка России. Результативными действиями, несмотря на большее доверие, не отметился. В «Бетисе» довольны сделкой, спортивный директор клуба отмечает:

Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме – не знаю. Этот вопрос не ко мне.

А «Спартаку» остаётся продолжать прятать неудачное приобретение (может, хотя бы против «Локомотива» сыграет). На пару минут выходит, общей погоды не портит – и на том спасибо. Правда, для такой роли в команде стоит он дороговато.