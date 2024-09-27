Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Новый неоднозначный легионер «Спартака». Замену Соболеву стесняются выпускать на поле

27 сентября 2024, 18:59
Виллиан Жозе

Разочарование наступило слишком быстро.

Возможно, уже стёрлось из памяти, какой футболист стал первым новичком «Спартака» в это межсезонье. Томаш Амарал начал трансферную кампанию с подписания, которое вызывало вопросы и пока считается наиболее спорным среди недавних. Если вы забыли, противоречивого футболиста зовут Виллиан Жозе.

Подписание воспринимали неоднозначно с самого начала

Новые владельцы сформировали новый менеджмент, привели иностранного специалиста Томаша Амарала на пост спортивного директора, назначили другого главного тренера. Первые выводы о новом курсе предстояло сделать исходя из трансферной кампании. Но открыли трансферное окно «красно-белые» скромным подписанием Виллиана Жозе из «Бетиса».

Летние шаги провоцировали множество вопросов. Станкович привлекал своим авторитетом, но не внушал доверия из-за отсутствия ярко выраженного стиля, в самостоятельности Амарала возникали сомнения. И кредит доверия к нему после подписания Жозе не увеличился. Всё же речь о возрастном бразильце, который до этого играл в составе середняка, который ориентируется на контратаки. Трансфер не походил на стопроцентное усиление, которое приблизит москвичей к топ-3.

Кроме того, в составе и так были Угальде и Соболев, возвращался Шамар Николсон, так что новое подписание только спровоцировало недовольство Александра.

История про лишний вес подстёгивает негатив

Чтобы сокращать пропасть между «Спартаком» и «Зенитом» нужны действительно качественные приобретения на укрепление костяка – как тот же Глушенков и Гонду у «сине-бело-голубых». Невозможно добиться такого эффекта, стараясь найти попадание среди бюджетных вариантов и тратя деньги на легионера, который чуть сильнее предшественника. Во многом именно это вызывало негатив в отношении Жозе.

И тем хуже, что сразу на старте сезона всплыли новые проблемы. Уже в первой половине июля появилась информация, что у бразильца проблемы с лишним весом. Его заставили заниматься на велотренажёре, тренировки проходили отдельно от команды. В итоге форвард даже не попал в заявку на матч первого тура с «Оренбургом», в старте вышел Соболев, которого Жозе должен был заменить.

Позднее наслоился рывок Угальде – Жозе уже было тяжело конкурировать за место в основе. Но к этому моменту он не пробился даже в стартовую обойму и на поле выходит через раз. Амарал не скрывает негатив:

Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. В прошлом сезоне в «Бетисе» он оформил 14+6. Станковичу нравился Виллиан. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул.

Есть свои плюсы

Понятно, что это форс-мажор – и если его откинуть, логика в подписании бразильского форварда всё-таки была. К Соболеву за предыдущий сезон накопился негатив. Если раньше это был токсичный актив, который при этом делает разницу, то теперь его результативность резко упала. При том что в команде уже появился Угальде и должен был вернуться Шамар, в больших тратах на нападающего не было острой необходимости. Жозе же – достаточно опытный форвард, выдавший результативный прошлый сезон и при этом недорогой. Амарал объясняет логику сделки в таком же ключе:

Я предлагаю посмотреть на полную картину: мы подписываем Жозе, учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Виллиана, может быть также полезным и для Манфреда. Может, он что-то посоветовал ему – и поэтому Угальде начал забивать.

[Жозе купили] В том числе, чтобы помочь Угальде и всей команде стать лучше. Естественно, и играть тоже.

Резюмируя, эту сделку совершали из расчёта на небольшой риск. Есть неплохие вводные данные, так что если выстрелит – это будет яркий успех Амарала (потратили мало, получили сильного легионера). Если же нет, можно отсылать к низкой стоимости трансфера: а что вы хотели за 2 миллиона? Хотя бы немного потратили. Или объяснять пользу опытом игрока.

В Виллиане нет надобности

Сейчас получается так, что Виллиан – третий лишний в бригаде форвардов. Опять же, Манфред Угальде нащупал нить взаимодействия с Барко. Он и до этого был крайне полезен при работе без мяча, а теперь начал делать разницу и в рамках своих прямых обязанностей (забивает голы, добивается преимущества в чужой штрафной).

Вернувшемуся Шамару Николсону Станкович готов дать ещё один шанс. И он им пользуется лучше, чем Виллиан Жозе. Ямаец после возвращения в матчах РПЛ провёл пять минут против «Рубина» и 12 – против Махачкалы, зато на кубковую игру с «Крыльями» вышел в старте, отметившись голом.

Жозе между тем появлялся на поле в четырёх матчах Премьер-Лиги и в двух – в рамках Кубка России. Результативными действиями, несмотря на большее доверие, не отметился. В «Бетисе» довольны сделкой, спортивный директор клуба отмечает:

Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме – не знаю. Этот вопрос не ко мне.

А «Спартаку» остаётся продолжать прятать неудачное приобретение (может, хотя бы против «Локомотива» сыграет). На пару минут выходит, общей погоды не портит – и на том спасибо. Правда, для такой роли в команде стоит он дороговато.

Выгнали легенду, новый тренер не решил проблем. Вальверде наказал бывший топ-клуб
27 сентябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Тен Хаг снова тянет «Манчестер Юнайтед» на дно. Не подходит клубу по всем параметрам
26 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии16
«Крыльям Советов» непозволительно вылетать из РПЛ. Но в клубе приближают катастрофу
26 сентябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии8
Чалов и Оздоев проиграли в Стамбуле, а МЮ огорчил фанатов. Лига Европы стартовала с сенсаций
26 сентябряВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии5
«Гвардиола испортил футбол». Тренер «Манчестер Сити» случайно основал культ
25 сентябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
«Реал» обвиняют в нестабильности и унылой игре. Но отсутствие «химии» – их самая мелкая проблема
25 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
arsandr
arsandr ответ Bad Listener (раскрыть)
28 сентября в 10:09
Вот не соглашусь ни с олним тезисом.
Амарал молодой парень, прошедший отличную школу в Бенфике. То, что он получил пост спортдира в СМ, не имея опыта на такой позиции, абсолютно нормально. Лучше было бы Катанью оставить, но в современных условиях и Амарал - вполне себе вариант.
Если помните, максимального успеха в СМ за 2 десятка лет добился Карерра без опыта самостоятельной работы, которого в последствии гнали отовсюду (последний раз вчера). Именно поэтому звонкое имя не гарантия успеха в футболе. Исключение - большие клубы, где все большое: финансы, люди, традиции.
Амарал привез годных Маркиньоса, Абену, отличного Барко. Не удивлюсь, если и В.Жозе будет помогать .
А что до ценника в 2млн...Помните Гуса Тиля за 18 и Рошу за 12? И Алекс Крал за те же 12 тоже не божил.....
37nx45fp6jvf
37nx45fp6jvf
28 сентября в 00:25
Неужели игрока способного играть было не найти?
scb43hf99a76
scb43hf99a76
27 сентября в 20:19
Пора бы уже Жозе начать играть как положено, долго худеет, за чей счет?
y4dgpaqwgg8y
y4dgpaqwgg8y
27 сентября в 20:11
Складывается впечатление, что спартак приобретает игроков совсем не для того, чтобы они играли, один жирный, дркгой старый.
25процентный клоун
25процентный клоун
27 сентября в 20:03, ред.
Не торопите события и лучше напишите о дебюте Соболева... а вот Вилиану пока никто шанса не давал
Сколько голов забили нападающие Зенита, Локо, ЦСКА???
Угальде смеётся над ними. А Виллиан ждёт выхода
Bad Listener
Bad Listener
27 сентября в 19:42, ред.
А я не вижу форс мажора, Виллиан Жозе профессиональный футболист и он не должен допускать потери формы перед началом сезона. Но он не ехал играть за Спартак, он откровенно и сознательно ехал отдыхать на курорт в Москву и поднять немного деньжат на последок. Это не форс-мажор ещё и потому что Амарала предупреждали что человек карьеру закончил его коллеги из Испании, но Амарал решил их не слушать. Проблема Спартака не в том что новые люди в системе клуба ошибаются, а в том что эти новые люди не умеют признавать ошибки, а следовательно и учиться на них, а следовательно и вообще не умеют учиться. А Амарал до Спартака был скаутом, спортивным директором он никогда не был, а значит получается что он не умеет им быть, и учиться не умеет. Вот такие назначения в нынешнем Спартаке.
zssb4m4bwcse
zssb4m4bwcse
27 сентября в 19:18
Это вызывает много вопросов о новом курсе клуба и эффективности трансферной кампании.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 