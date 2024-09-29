«Арсенал» – «ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 22:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – « ПСЖ », который состоится 1 октября 2024 года

«Арсенал»

«Канониры» не смогли в первом туре выиграть в Лиге чемпионов, но и не сильно рисковали, чтобы добыть три очка. Теперь «Арсенал» на своем поле принимает многократного и крайне мотивированного чемпиона Франции, который приедет за победой, поэтому встреча будет очень яркой и эмоциональной. Поединок считается центральным в этот игровой день и рекомендуется к просмотру.

28 сентября «Арсенал» обыграл на своем поле «Лестер» (4:2), а 25 числа разгромил «Болтон» в кубке английской лиги (5:1).

« ПСЖ »

Парижский клуб уверенно идет в чемпионате Франции, лишь изредка допуская ничейные результаты. На данный момент команда располагается на первом месте с 16 баллами и только по дополнительным характеристиками опережает «Монако». Тем не менее, Лига чемпионов для парижан находится в приоритете и в Лондоне они сделают все, чтобы не уехать оттуда без набранных баллов.

27 сентября « ПСЖ » на своем поле обыграл «Ренн» (3:1), а 21 числа на выезде поделил очки с «Реймсом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.75

Ничья – 3.95

Победит « ПСЖ » – 4.7

» – 4.7 Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

«Арсенал» не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах

Шесть последних выездных поединков « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

» завершились исходом «обе забьют» В четыре последних матчах между клубами «Арсенал» дважды одерживал победу при двух ничьих

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что матч будет острым со стороны обеих команд и как минимум по одному забитому мячу они точно сумеют провести в ворота соперника.