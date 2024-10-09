«Монако» Головина обошёл ПСЖ Сафонова в таблице. Но для россиян наступает сложный отрезок

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09 октября 2024, 15:28

Лидеры готовы играть без них в основе.

Капитан Головин неудачно вернулся на поле

Александр – старожил «Монако», ему досталась капитанская повязка. Но травма лодыжки, которая сбила хавбека при подготовке к старту сезона, привела к переходу почетного звания к опытному швейцарцу Закариа. Центральный полузащитник забивал голы и консолидировал вокруг себя коллектив. Головина любят фанаты и ценит руководство клуба. Но Александр в пяти сыгранных матчах Лиги 1 не отличился результативными действиями. В Лиге чемпионов Головина не хватает на целые матчи.

Хавбеку приятно, что его «Монако» опережает ПСЖ на два пункта в Лиге 1, начали сезон без поражений. Но Головин понимает, что теперь у тренера Хюттера есть выбор. Австриец переиграл «Барселону», лучшую команду на старте сезона в Испании. В чемпионате 8 побед и 1 обидная ничья против «Ланса». Забили в концовке, но пропустили на 93-й минуте ответный гол. Пока отрыв «Монако» два пункта. А следующий поединок после паузы против «Лилля», который переиграл в Лиге чемпионов сам «Реал».

Во Франции разыгрались многие клубы. Опасен «Марсель» Де Дзерби. «Лион» дерется смелее, чем можно судить по результатам. А «Монако» мало пропускает – 4 гола в 7 турах, и грамотно распределяет свои мячи между соперниками. Вот только Головин вне основы. На выезде против «Ренна» его команда победила 2:1. С мячом сыграли плохо, сложный поединок и непростая победа. Но оба голевых паса отдал конкурент Александра. 19-летний марокканец Бен Сегир ворвался в основу с 2 голами и 2 ассистами.

У «Монако» предостаточно игровых проблем

Причина, почему им ещё пригодится 28-летний атакующий хавбек Головин. У Александра в прошлом сезоне 12 голевых действий в Лиге 1, а в позапрошлом 15. Чтобы побить личный рекорд по голам, надо забить 9 мячей. Чтобы улучшить показатель ассистов, нужно 10 голевых передач. Трудная задача. Но даже если Головин не будет невероятно эффективным, может принести решающую победу благодаря опыту, которого нет у марокканца Бен Сегира или у американского форварда Балогуна из школы «Арсенала».

У Хюттера сейчас много вариантов в атаке, но нет сыгранной тройки. Японец Минамино, бывший игрок «Ливерпуля», промахивался из невероятных позиций. Опытный швейцарец Эмболо будет сражаться с Балогуном за право выходить на острие. Американец предпочитает играть в центре атаки, но у швейцарца больше опыта, может занять позицию Головина слева в атаке. Схема «4-2-3-1», в центре играют швейцарец Закариа и сенегалец Камара. Вот только второму 20 лет, слишком заметны перепады в игре.

«Монако» надо пользоваться тем, что у Луиса Энрике есть объективные проблемы в ПСЖ . Но у монегасков тоже будут приключения. Не сумели в гостях обыграть «Динамо» из Загреба. Более того, проигрывали 0:2, могли пропустить даже больше. Но хорваты дождливым осенним вечером допустили ошибки в защите. «Монако» после замены Головина устроил камбэк, сыграли 2:2. Но в чемпионате Франции надо идти стабильнее, а против «Ниццы», «Марселя» и ПСЖ ещё не играли. Команду настраивают по ходу.

Головин пригодится, как только наберет форму. Понятно, что придется делиться игровым временем. Быть может, даже отдаст атакующую позицию юным талантам. Для «Монако» рост игроков в цене – хлеб. Мбаппе, Тчуамени, Хамес и Лемар принесли состояние. Как только появится молодой парень вроде француза Аклиуше, то ему дадут шанс. Но наравне с атакующим хавбеком по стоимости идет именно капитан. Головина не просто так оценивают в 30 млн евро, Александр давно доказал высокий класс.

Головин будет в основе, а вот Сафонову сложнее

Матвей в интервью признает, что понимает свою роль – запасной голкипер ПСЖ . Травма Доннаруммы и ошибки итальянца поднимают внимание к Сафонову. Но российский вратарь не стал оплотом защиты Луиса Энрике. Тренер у ПСЖ непростой по характеру. Недавно отчитал и выгнал Дембеле, пока Усман не извинился. Но вингер – звезда, пришел из «Барселоны», играет за сборную Франции, забрал номер Гризманна. У Сафонова другой статус в Париже, ему надо учить французский язык и осваиваться.

Доннарумма, если подпишет длительный контракт с ПСЖ , закроет Сафонову путь в основу. А вот Головин во Франции уже седьмой сезон. Далеко не впервые появляются яркие конкуренты, которые могут сыграть на левом полуфланге. Александра иногда выручала универсальность, ведь хавбек может работать с Закарией в центре поля. Но всё-таки в атаке ему приятнее. Хюттер понимает, что по стабильности Головин иной, чем его молодые и бойкие конкуренты с отдельными яркими подвигами на старте.

Александру будет непросто, ведь функционально хавбек пока не готов. Но мастер голевых передач и хлестких ударов себя покажет. Чемпионат Франции может завершиться борьбой за трофей между клубами двух россиян. И хотя им будет тяжело из-за высокой конкуренции, речь об интересной гонке. А у Далера Кузяева свои вызовы – «Гавр» ведет борьбу за выживание. Бывший игрок «Зенита» важен команде. Если наберет форму, то снова среди лидеров. А вот в таблице фаворитом является клуб Сафонова.