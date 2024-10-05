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Личку не любят, а Николич испытывает терпение. Дерби определит неожиданного участника чемпионской гонки

05 октября 2024, 15:14
Момент из матча

Проблемы есть и у тех, и других.

«Бело-голубые» залезают грандам под кожу

К «Динамо» хватает вопросов несмотря на то, что команда под руководством Лички проводит уже второй сезон. Всё так же не хватает баланса, иногда провисает атака, но главная проблема – оборона. Это прослеживалось и на стартовом отрезке сезона, когда москвичи в победных матчах с «Факелом» и «Локомотивом» не смогли отыграть на ноль. Или когда в Кубке получили 0:3 от «Спартака». Тем более в матчах с конкурентами по чемпионской гонке прошлого сезона – «Зенитом» и «Краснодаром» – дважды проиграли всухую (итог обеих встреч – 0:1).

Скверная ситуация для тех, кто и в новой кампании должен был бороться с петербуржцами и «быками». И всё же к началу октября какой-никакой прогресс прослеживается. По крайней мере, в части характера – это явно показали два московских дерби. К поединку со «Спартаком» в чемпионате «бело-голубые» подходили точно не в качестве лидера. Оба коллектива были не так убедительны в сравнении с другими грандами. При этом в игре «красно-белых» прослеживалось больше положительных моментов – к тому же руководство не пожалело денег на усиление. Да и связка Барко-Угальде в атаке разрывала.

На выходе в том матче именно «Динамо» забило первым. А пропустив дважды, выждало паузу и перехватило инициативу ближе к концовке. Это вылилось в спасительный гол Тюкавина и 2:2. Снова сошлись уже в Кубке спустя полторы недели. «Динамо» снова залезло «красно-белым» под кожу – дважды выходили вперёд в счёте, заставляли отыгрываться. Да, на этот раз соперник взял реванш. Но Личка показал, что команда умеет показывать характер и не боится важных матчей.

«Армейцы» надёжны в обороне

Похожая проблема прослеживается у ЦСКА. С командами ниже классом «красно-синие» почти не теряют очки. За весь отрезок со старта чемпионата только «Рубин» добился ничьей в домашних стенах. При этом с «Пари НН», «Оренбургом», «Акроном», «Химками» и «Ахматом» команда побеждала, причём за явным преимуществом. В сентябрьском матче Кубка наконец огорчили топ-клуб – 2:0 с «Краснодаром». Только в чемпионате дела обстоят хуже. Поэтому «армейцы» сместили «Спартак» с пятого места – но по-прежнему отстают от «Динамо» и остальных.

В то же время ЦСКА есть, за что зацепиться. Коллектив сохранил надёжность обороны. Прямо сейчас это третья команда Премьер-лиги по пропущенным мячам (шесть) – меньше пропускали только «Зенит» и «Краснодар», которые составляют конкуренцию «Зениту» в топ-3. Подопечные Марко Николича не давали свободы ни в первом туре с «Ростовом», ни далее – с «Пари НН» и другими. Так, Игорь Акинфеев по итогам 10 туров имеет в активе уже пять «сухарей».

Тюкавин готов решать исход матчей

Итог мадридского дерби во многом зависел от того, получится ли у «Реала» закрыть Антуана Гризманна (сейчас это главный плеймейкер «матрасников», он крайне результативен). Подобная задача теперь встаёт перед соперниками «Динамо». Многое для того, чтобы команда оставалась в недавней чемпионской гонке до последнего, сделал Константин Тюкавин. В новом сезоне он заметно сник.

Форвард не мог отличиться результативными действиями три матча к ряду, а гол «Акрону» стал для него единственным на дистанции первых семи туров. Тогда наступил перерыв на матчи сборных – и видно, что вызов в сборную России дал Константину импульс. Сразу после он забил «Ахмату». И сделал результат дерби со «Спартаком» — стал автором быстрого гола, а в самой концовке разобрался на индивидуальном мастерстве, наказав Денисова и Литвинова за ошибку. Это была ничья имени Тюкавина – потихоньку футболист возвращается в форму. В матче с ЦСКА именно от него будет исходить наибольшая угроза.

Николичу и Личке надо убедить руководство

Тренеры ЦСКА и «Динамо» в похожем положении – руководство ожидало другого эффекта от их работы. К Личке претензии несколько глубже. Назначая его, «бело-голубые» знали особенность специалиста. Что при яркой атаке он не может выстроить грамотную структуру в обороне, что из-за этого его команды нередко терпят разгромные поражения, что у него мало опыта чемпионской борьбы – а значит, нет стального характера.

Но всё же, учитывая прогресс «Оренбурга», надеялись, что Марцел вырастет за время в «Динамо». Пока этого не видно. Чех в команде второй год. Как и год назад, москвичам не хватает стабильности, а в решающих моментах они теряются (так было и в ключевом матче предыдущего чемпионата с «Краснодаром»). Сам Личка тоже недоволен настроем «Динамо» на некоторые матчи. В купе с тем, что система Лички противоречит сложившейся идентичности «Динамо», к тренеру сложилось неоднозначное отношение.

Ставка ЦСКА на Николича изначально была неоднозначным шагом. Федотов хорошо выстроил команду, а аномальный успех первого сезона предполагал кредит доверия на случай просадки. Решили встряхнуть коллектив тренерской рокировкой. При этом эффекта от неё пока не наблюдается, «красно-синие» замыкают топ-5. Понятно, что Николич ждёт продолжительной зимней паузы, чтобы вступить в активную фазу перестройки, так было и в «Локо». Но дотерпит ли руководство? Огромную роль сыграют результаты с прямыми конкурентами.

Прогноз Soccer.ru: яркая атака против надёжной обороны, столкновение двух строящихся коллективов и тренеров под давлением, борьба четвёртой и пятой команды лиги за продолжение погони за топ-3 – это главные сюжеты дерби. Успешнее в этом поединке окажется ЦСКА. Всё же «Спартак» позволял «Динамо» разгуляться на своей половине. А «армейцы» на порядок дисциплинированнее и надёжнее.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
вчера в 12:28
Cтроящийся коллектив...
Это только у любителей голливудских физруков коллективы строятся годами. В наше время результат нужно давать здесь и сейчас.
Конечно, это не то уныние в год столетия клуба, но за полтора сезона тренер не показал абсолютно ничего. Ни тактики, ни мысли, ни умения настроить на важную игру. Личка выезжает тупо на именах.
Про игру в обороне при не самых плохих исполнителях я вообще молчу.
Бронза того сезона завоёвана вопреки, а не благодаря.
При этом, кажется, что адекватное место в таблице даёт чеху карт-бланш в глазах Гафиных и ко.

Другая сторона монеты в том, что руки, уволив Личку, стопудово привезут какого-нибудь бестолкового физрука типа Йокановича.
Ев17
Ев17
05 октября в 18:46
ну и красно-белых грандами называть - перебор
hb7yp76wdf5b
hb7yp76wdf5b
05 октября в 18:45
Динамо не в лучших кондициях, и армейцы не блистают. Пусть покажут интересный футбол!!!
Ев17
Ев17
05 октября в 18:44
ну, Личка не убедил до сих пор, такое ощущение, что стратегии у него нет, а тактика она сегодня сработала, завтра нет, и бесит его ставка на латиноамериканских столбов, которые тянут команду вниз ( плюс Даса)
k77mdy2rsygy
k77mdy2rsygy
05 октября в 18:43
Непредсказуемый поединок! Попробуем 1:1 поставить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 октября в 17:02
    Байкал-38
    Байкал-38
    05 октября в 16:44
    Ну, что за заголовок...
    Ещё только 1/3 чемпионата сыграли, а уже чемпионская гонка у них.
    Ну если Динамо ещё как то хиленько тянет на команду, которая в перспективе может хотя бы обозначить чего то подобное, то ЦСКА даже близко не тянет на подобное, дажп если и победит в этом матче.
    После такого заголовка статью читать не хочется и не буду.
    Варвар7
    Варвар7
    05 октября в 15:33
    Московское дерби и этим всё сказано - хотелось бы увидеть и яркую игру !
    Гость
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