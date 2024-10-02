«Ливерпуль» готовится к путешествию в футбольный ад. Сыграют с чемпионами больших лиг

1727875806

02 октября 2024, 16:30

Встретят Алонсо, Анчелотти и Гвардиолу.

Критически важно одержать две победы за неделю

Тренер «Ливерпуля» Слот понимает ситуацию. Заявил, что лидирует в АПЛ , поскольку пока не встретил самых опасных соперников. Арне добавил, что Диас должен забивать грандам, чтобы перейти на новый уровень. Алиссон не должен ошибаться, сейвы – его работа. Собослаи надо прибавить – ещё один ответ Слота. Арне прав, до паузы на матчи сборных «Ливерпулю» нужно одержать две победы на этой неделе. А дальше коллектив ждёт настоящий футбольный календарный ад.

Сегодня сыграют против «Болоньи». Соперник упрямый, хоть и новичок турнира. Тренирует команду Итальяно, который с «Фиорентиной» два года подряд выходил в европейские финалы. У наставника появился важный опыт, которого у Слота пока нет. «Ливерпуль» стартовал с победы над «Миланом» в гостях, но недооценка «Болоньи» может сыграть злую шутку. Соперник силен даже без форварда Зиркзее, который теперь в МЮ , и Калафьори – нового защитника «Арсенала».

Кроме успеха с «Болоньей», важно обыграть «Кристал Пэлас». У «орлов» шесть игр без побед в АПЛ . Неплохие соперники, чтобы Слот выиграл восьмой поединок? Но помним игру против «Ноттингем Форрест» дома в АПЛ . Даже если статистика говорит в пользу «Ливерпуля», за персональные ошибки наказывают. Алиссон не всегда выручит. Голкипер рассказал, что после сбритой бороды над ним издевается мелкая дочь – говорит, стал похож на ребенка. А «красных» троллит календарь.

У «Ливерпуля» впереди семь поединков за 21 день

В среднем одна игра каждые три дня. Но тут важна не только частота выхода на поле. «Ливерпуль» сыграет против «Челси», «Лейпцига», «Арсенала», «Байера» и «Астон Виллы». Также предстоят два поединка против «Брайтона» с юным и опасным тренером. С таким календарем даже Клоппу было бы невероятно сложно. Арне Слот не обладает опытом, но ему надо обыграть невероятно агрессивных и наглых соперников, прекрасно знающих себе футбольную цену.

«Лейпциг», «Арсенал» и «Астон Вилла» – участники Лиги чемпионов. «Челси» Марески тоже нельзя назвать бездарной командой. Один Палмер чего стоит, сам заморозил шансы «Брайтона» на успех, забив четыре гола в одном матче. Злые британцы шутят, что Коул такой бесстрашный, поскольку, мягко говоря, не эрудит. Не важно, покажет ли Палмер на карте большие страны мира. Главное, чтобы попадал по мячу. Может забить пенальти «паненкой», или нанести коварный дальний удар.

«Арсенал» и «Астон Вилла» прекрасно знают «Ливерпуль». Единственная зацепка для Слота – четыре из семи поединков безумной серии проведут дома. Родные фанаты дают силы, но одновременно увеличивается давление результата. «Ливерпуль» сейчас первый в АПЛ . Но достаточно не обыграть Артету в гостях в конце октября, и Гвардиола получит отличный шанс обойти главных конкурентов в таблице. Поединок против «Байера» Хаби Алонсо тоже точно не станет легкой прогулкой.

После ноябрьской паузы календарь будет ещё сложнее

Не только в РПЛ богатые клубы с большим количеством игроков сборных плохо играют после пауз. Этой осенью целых три таких отрезка. Многие футболисты «Ливерпуля» отправятся в Южную Америку, ведь там отбор чемпионата мира. Ван Дейк и остальные видные европейцы будут драться в Лиге наций. Риск травм растет, нагрузки взрослые, вызов серьезный. Многие группы турнира сложные, а систему поменяли таким образом, чтобы фавориты чаще рисковали вылететь в лигу ниже.

После таких испытаний для игроков «Ливерпуль» соберется в двадцатых числах ноября, чтобы сыграть шесть матчей за семнадцать дней. Меньше трех полных суток между играми. Будут поединки через два дня на третий. А самое главное – имена соперников. «Реал» сыграет в Англии 27 ноября, это будет среда. А в воскресенье у Слота поединок против «Манчестер Сити» Гвардиолы. А чтобы путь не показался легким, дальше три игры против «Ньюкасла», «Эвертона» и «Жироны» на выезде.

Даже в дерби Ливерпуля разозленные «ириски» могут воспользоваться усталостью фаворита. Понятно, что всегда можно выдумать, будто Слот выигрывает от концентрации матчей и элитных соперников. А на практике даже выездной поединок против «Жироны» это непростой вызов. У каталонцев тоже смертельный календарь в Лиге чемпионов, но «Ливерпуль» от них не сильно отстает. «Красным» нельзя проигрывать ни «Арсеналу», ни «Манчестер Сити». Борьба за титул будет плотной.

Слот готовится к неприятным отрезкам во многих матчах

У нового тренера системный подход. Слот нравится честностью. Увидели рациональные решения от «Ливерпуля». В Милане был мастер-класс для довольно опасного соперника после быстрого пропущенного гола. «Вулверхэмптон» в последнем матче на выезде обыграли благодаря пенальти во втором тайме. Но в четырех из пяти последних поединков «Ливерпуль» пропускал голы. Пока никто не забил больше одного мяча за день, но ван Дейк и Алиссон недовольны, что оборона сбоит.

Тяжело успешно провести семь поединков за 21 день с перелетами и переездами. Ещё сложнее после этого сыграть 6 матчей за 17 дней, когда перед этим команда распадется на молекулы футбола сборных. «Ливерпуль» дважды пересоберут. Чем больше Салах и ван Дейк в дороге – тем выше риск плохого матча именно от лидеров. Слот надеется на новых героев, вроде Гравенберха, но даже если форвард Нуньес начнет забивать много мячей, «Ливерпуль» не застрахован от обидных осечек.

Мало у кого в мире такой календарь. Отдельные соперники помогут «красным», как сделал «Манчестер Юнайтед» в очном матче. Но вряд ли стоит ждать подарков от «Байера», «Арсенала», «Реала» и «Манчестер Сити». Хотя бы потому, что их тренеры в списке лучших на планете. А Слот туда лишь стремится. Желаем англичанам показать максимум и избежать травм, ведь удача им точно нужна. У «Ливерпуля» любопытная команда, но скоро их ждут круги подлинного футбольного ада.