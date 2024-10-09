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«Краснодар» настроен сбить «Зенит» с трона. У лидера РПЛ ни одного поражения в чемпионате

09 октября 2024, 12:18
«Краснодар»

Главное – не наступить на старые грабли.

Повторили прошлогодний старт

«Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом. В первом «золотом» сезоне тренера Семака после 11 туров у них было 2 поражения. Впервые без крупных осечек Сергей Богданович стартовал в 2023 году, после ряда чемпионств в новой профессии. «Краснодар» начал с 8 побед и 3 мировых год назад с тренером Ивичем. «Зенит» тогда выступал намного хуже, отстали на целых семь пунктов.

Сейчас Мурад Мусаев сумел повторить старт сербского коллеги Ивича, но без Сафонова в воротах, Алонсо в центре обороны и Волкова на правом фланге. Также состав покинул инсайд Кади, но его сложно назвать таким важным для основы, как были Сафонов и Алонсо. Но «Краснодар» в ударе. Впервые с 2021 года и удачной серии Николича в «Локомотиве» в РПЛ есть команда с 8 победами подряд.

При этом «Краснодар» стартовал неудачно, мировыми с будущими аутсайдерами сезона. Мусаев потерял шесть пунктов против «Ахмата». У них ни одной победы, последнее место в РПЛ. Также допустил осечку против «Динамо» из Махачкалы, у этой команды 2 победы в 11 турах. Морально могла добить мировая против «Факела», который провел много неудачных матчей и борется за выживание в РПЛ.

Но «горожане» ожили после непростой виктории с ЦСКА в чемпионате. Тот успех был вторым против «армейцев» после кубкового матча. Начали побеждать дома и на выезде. За весь сезон у тренера Мусаева только кубковые поражения. В финале Суперкубка уступил «Зениту» 4:2. С ЦСКА и «Ахматом» несерьезно отнеслись к регулярному кубку, но те два поражения не повлияли на серию в чемпионате.

Эффективно отработала оборона

Не говорим о надежности, поскольку у голкипера Агкацева 32 сейва. Больше только у вратарей откровенных середняков и записных аутсайдеров. Сменщик Сафонова дал защитникам возможность прийти в себя. Станислав сыграл не хуже, чем сенсационный дебютант «Зенита» Латышонок. К слову, ещё один воспитанник школы «Краснодара». Вратарь порадовал, но защитная линия тоже неплохая.

«Зенит» пропустил на один гол меньше, но «Краснодар» по качеству моментов соперников выше. Видно, что Семаку и Мусаеву одинаково не нравятся «горячие» отрезки в матчах. Продолжат работать над эффективным тушением пожаров у ворот надежных голкиперов. «Краснодар» также выручает появление Диего Косты. Не тот дикий форвард, что говорил в «Челси» Джону Терри, что футбол – война.

Диего из «Краснодара» – 25-летний воспитанник «Сан-Паулу». Странно, что его не забрали команды из топ-5, ведь Коста оказался толковым малым. И хотя много вопросов к работе флангов, а другой центральный защитник Кайо вылетал на месяц из-за травмы колена, связка Тормены и Косты в целом справляется. Пропустив пять мячей в одиннадцати турах, «Краснодар» оказался первым.

При этом не до конца раскрыт потенциал опорной зоны. Черникову понадобилось время, чтобы набрать форму. Порадовал Кевин Пина, он же Ленини. Не ожидали, что игрок из Кабо-Верде наберет такую форму, всех удивил. Дал колумбийцу Кастаньо мотивацию. Пока этот Кевин не стал ключевым и даже не является основным. Но вышел с «Химками» и создал два гола в концовке матча.

В основе успеха крутая командная игра

Ошибаются защитники – страхует голкипер Агкацев. Не у дел Станислав – мяч с линии ворот может вынести ветеран Петров. Виктор Са дал Сперцяну и Кордобе время, чтобы набрать форму. Эдуард прибавил после непростого старта, ведь летом подумывал о смене клуба. Но его представительница Рафаэла Пимента не смогла найти гранд, где армянин нужен в основе. А Кордоба устал на Кубке Америки.

В «Краснодар» заработала целая команда, и это невероятно важно. Причем у них ещё остались в очереди люди, которым нужно время, чтобы себя показать. Новичок из Уругвая Джованни может заиграть на правом фланге обороны, ведь Гонсалес набегался в Ла Лиге за «Мальорку». Молодой атакующий хавбек Данила Козлов пока не всегда в своей тарелке в схемах Мусаева и на поле у «Краснодара».

Но в «Балтике» накручивал соперников. Пока Са, Сперцян и Кордоба создают голы, у Козлова есть время. Вингеру Мозесу всего 22 года. Вчера сыграл плохо, а через месяц забьет голы, как анголец Батчи. Понятно, что в идеале Мусаеву хочется состав, где все уровня Кордобы и Сперцяна. Но это нереально, так что слаженность – их метод. Грамотно сыграли с «Зенитом» – дождались грубой ошибки Караваева.

Осталось сохранить высокую концентрацию

Упомянули старт Ивича не просто так. «Краснодар» шел без поражений до 13-го тура, пока не сыграл в гостях с ЦСКА. Тогда «Зенит» набирал очки реже. Тогда не было на вершине таблицы «Локомотива» с его нынешними результатами и молодецким подходом. Удалые победы «Краснодара» на старте сезона приятны, но не говорят о будущем чемпионстве и весеннем триумфе в борьбе с «Зенитом».

Фактически «Краснодар» не стал чемпионом в прошлом сезоне из-за двух глупых осечек. Могли обыграть или «Урал», те вылетели из РПЛ в итоге, или «Ахмат», они сейчас идут на последнем месте, хотя весной тоже выступали странно. Одна победа и «золото», два поражения «Краснодара» с разными тренерами – шестое чемпионство «Зенита». Вот такая формула. Даже стартовые ничьи могут аукнуться.

«Краснодар» хорош, ведь приобрел опыт. Мусаев больше не гоняется за чистым владением мяча. Тренеру важнее побеждать. Команда нацелена на чужие ворота, чаще бьют только футболисты «Ростова», а больше выстрелов в створ лишь у «Динамо». У «Краснодара» эффективное завершение атак, 0.33 гола на один удар в створ. Но можно работать ещё аккуратнее, как показывают игроки «Локомотива».

Но присутствие поводов ждать от «Краснодара» большего – хороший знак. Если у Галактионова молодая команда, у которой может в любой момент наступить спад, то «Краснодар» заметно опытнее. Мусаев тоже подучился. Если тренер грамотно распределит силы и хорошо проведет зимние сборы, то именно «горожане» обеспечат весной чемпионскую интригу фанатам российского футбола.

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Все комментарии
Сергей Садковский
Сергей Садковский
10 октября 2024 в 11:17
Есть человеческий фактор, и это единственная причина, из за чего Краснодар не смог выиграть прошлый чемпионат. А именно, расслабленность в матчах с Уралом и Ахматом. Впрочем, Зенит и Динамо тоже этим грешили. У Динамо весной было три поражения подряд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 22:43
К 100 летнему юбилею случайных чемпионов не бывает. Это элементарно.
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:14
Любезный, умейте видеть истину и не закрывать на неё глаза. Это делает вас сильней.

Доброй ночи.
nikolah
nikolah ответ Capral (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:06
Вопросов нет. Был о вас лучшего мнения. Хорошего вам вечера.
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:05
Два матча.)))
nikolah
nikolah ответ Capral (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:04
Понятно, для вас матч договорной т.е?
Capral
Capral
09 октября 2024 в 21:02
Анатолий Кандауров.

Причем, мы знаем, как он их выиграл, и именно перед игрой с Зенитом, когда Ахмату- уже ничего не угрожало...
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:01
Бывает, не спорю, но только не в данном случае.
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:01
Хорошо, я вас услышал. Если Краснодар в этом году станет чемпионом или Локомотив, ваше мнение как-то поменяется?
nikolah
nikolah ответ Capral (раскрыть)
09 октября 2024 в 21:00
В том матче залетало всё, что можно, поэтому и такое бывает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября 2024 в 20:58
Capral
Одна маленькая деталь. Перед этой игрой Ахмат выиграл 3 матча подряд
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:56, ред.
Может забить мёртвому Ахмату, может. Вот только, мёртвый Кассьерра, забить пять, в одной игре не может...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:55
Жаль, что вы не понимаете, или не хотите понять суть ситуации в нашем футболе. Если уж Вы читаете мои комментарии то в них достаточно подробно и в меру корректно изложена роль Газпрома (заметьте не Зенита, Зенит это придаток Газпрома) в постепенном и неуклонном развале нашего футбола. Повторяться нет желания, большинству на этом сайте мои аргумента известны и понятны. А лозунг на стадионах РПЛ "Зенит- позор нашего футбола" лишь отражает эту реальность
nikolah
nikolah ответ Capral (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:55
А что со сценарием?
Зенит не может забить 5 голов мертвому Ахмату? Или вы думаете что Дырявому Песьякову дачу на рублевке купили за пропущенный гол по ошибке? Он всю жизнь такие пускал всегда и везде
Capral
Capral
09 октября 2024 в 20:54
Анатолий Кандауров.

Признаться, пока, я не вижу серьезного влияния Газпрома на ситуацию. Зенит теряет очки и будет терять, но возможно, хозяин подсуетится позднее- ближе к весне... И всёже, я думаю, многое зависит от Краснодара. Другое дело, что команда не вытянет весь сезон, о чем я уже написал. А возможно я ошибаюсь.
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:50
Можете изложить, интересно послушать, особенно глядя на ваш профиль, где в каждом треде косвенно или напрямую идёт задевание Зенита, даже если тред совсем не про Зенит)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:48, ред.
Статья посвящена этому сезону и оценке шансов Краснодара стать чемпионом. Я лично этих шансов не вижу. Причины изложил. Когда начнется дискуссия по прошлому сезону я свое мнение изложу. Уверен он вам не понравится.
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:47
А вы не понимаете?))) Ну тогда простите, но писать открытым текстом не имею права...
nikolah
nikolah ответ Capral (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:46
А снова Зенит виноват, я вас понял.
Это каким же видом?
Capral
Capral ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:45, ред.
Я прошу прoщения, что вторгаюсь в вашу интимную сферу, но я вам отвечу, что мешало Краснодару стать чемпионом весной. Мешали две игры Зенита- в Грозном и с Ростовом дома. Думаю, не следует, лишний раз напоминать сценарий этих игр... В то время, как Краснодар, на одном дыхании, мужественно провел игру с банкирами и победил, Зенит занимался, несколько иным видом футбола...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября 2024 в 20:45
CapralCapral . Все написано верно, но несколько идеализировано в части учета реальной ситуации в РПЛ. У нас далеко не спортивный принцип определяет места клубов в таблице. А не учитывать такой фактор как 100 летие Зенита в мае 2025 г. вообще нельзя. Это главное и непреодолимое препятствие для Краснодара, Локо, да и других клубов для чемпионства в РПЛ. Квалификация тренера , состав команды, микроклимат, поддержка болельщиков - это все важно, но... Газпром - это наше все ( РФС, СМИ, КДК, Миллер, Дюков, Медведев, Митрофанов). Впереди юбилей.... Я понимаю, что Вы несколько отошли от наших реалий. Но ведь изречение " Плетью обуха не перешибешь" должны помнить. А рассуждать о справедливости и соблюдении спортивного принципа в нашем футболе - почти как прятать голову страусу в песок Возможно я сгущаю краски, но уже наболело....
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:39
Потрудитесь объяснить, что мешало в том году стать чемпионом?
Только честно, Зенит играл максимально плохо весной, разбазаривал очки. Вы будете приплетать судейство, но судейских решений против было больше, на это даже есть статистика от СЭ.
Что мешало ДМ сыграть не на удержание в Краснодаре? Зенит купил потерю очков Краснодара с аутсайдерами и игру Динамо в последнем туре, такая логика?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сергей Егоров 4 (комментарий удален) (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:28
А я как любитель футбола с 50 летним стажем и 16 летним стажем на этом сайте очень удивлен появлению на сайте подобных текстов.Как и их авторов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikolah (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:25
А ты прочитай внимательно текст несколько раз и поймешь. почему при любой игре Краснодар не будет чемпионом. И поймешь какую роль в нашем футболе и ПЛ играет Газпром. Только читай внимательно
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября 2024 в 20:00
А причем здесь Газпром, когда пост про Краснодар?
В том году тоже наверно Газпром помешал Краснодару и ДМ выиграть, да?
RomM84
RomM84
09 октября 2024 в 18:42
Очень жаль что убрали оценки стараниям автора, спасибо за интересную аналитику
Capral
Capral
09 октября 2024 в 18:15
Был бы очень рад, если бы Краснодар согнал с трона, этого засидевшегося гения!!! Но это крайне проблематично, и прежде всего- с тренерской точки зрения Краснодара. У меня большие опасения, что быки, в очередной раз профукают весну. А кроме всего, при всей моей безграничной симпатии к Мусаеву- он не готов к чемпионству, он- несолидный тренер, пока, точно.

Ну не может тренер стать чемпионом, если строит свою игру- исключительно на внешних эффектах. Нет в действиях Краснодара необходимого фундамента, трамплина для чемпионства, пусть, даже такого примитивного как российского. Конечно, нынешний Зенит весьма уязвим, со многих точек зрения. Вот нет Глушенкова, и Зенит снова вернулся в весенний футбол, где не было- ни ума, ни фантазии.

Футбол Мусаева- это картонный футбол. Тренер не умеет находить слабости в игре соперника, против жестких прессингующих команд часто бывает несостоятельным. Мусаев- ветренный тренер, играющий по ситуации, в стихийный, ничем неподкрепленный футбол. Вся идея футбола Мусаева- это воздушный, комбинационный футбол, без грамотного баланса, а такой футбол- легко читается.

Очень хотелось бы ошибиться, но не похоже, чтобы Краснодар замахнулся на первенство, сырой еще футбол команды, неготовый к большим победам. Состав очень привлекательный, техничный, есть кому вести игру и забивать, но всё это имеет смысл, если есть конструктивная, убедительная, игровая база, которой, на мой взгляд, у команды нет. Но в любом случае- Удачи Мусаеву и его Краснодару!!!!!!!
y9368baagwdk
y9368baagwdk
09 октября 2024 в 17:10
Зенит если не против, то пожалуйста😅😅😅😅
4hg5bmcjb6e2
4hg5bmcjb6e2
09 октября 2024 в 17:10
Краснодар давно метит на трон, но...... не все так просто
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября 2024 в 16:13
Мне сейчас очень нравится игра Краснодара. Особенно на фоне "потуг" Зенита. Но верно подметил Хостинский. Этот пресловутый юбилей Зенита не даст Краснодару стать чемпионом и Локо тоже. Ребята о чем Вы? Такие зубры как Миллер, Дюков, Медведев, Митрофанов уже банкет на Мальдивах в мае 25 г спланировали, а вы тут под ногами путаетесь. Вот так и живет. Газпром - наше все! И причем здесь футбол Краснодара?
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