«Краснодар» настроен сбить «Зенит» с трона. У лидера РПЛ ни одного поражения в чемпионате

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09 октября 2024, 12:18

Главное – не наступить на старые грабли.

Повторили прошлогодний старт

«Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом. В первом «золотом» сезоне тренера Семака после 11 туров у них было 2 поражения. Впервые без крупных осечек Сергей Богданович стартовал в 2023 году, после ряда чемпионств в новой профессии. «Краснодар» начал с 8 побед и 3 мировых год назад с тренером Ивичем. «Зенит» тогда выступал намного хуже, отстали на целых семь пунктов.

Сейчас Мурад Мусаев сумел повторить старт сербского коллеги Ивича, но без Сафонова в воротах, Алонсо в центре обороны и Волкова на правом фланге. Также состав покинул инсайд Кади, но его сложно назвать таким важным для основы, как были Сафонов и Алонсо. Но «Краснодар» в ударе. Впервые с 2021 года и удачной серии Николича в «Локомотиве» в РПЛ есть команда с 8 победами подряд.

При этом «Краснодар» стартовал неудачно, мировыми с будущими аутсайдерами сезона. Мусаев потерял шесть пунктов против «Ахмата». У них ни одной победы, последнее место в РПЛ . Также допустил осечку против «Динамо» из Махачкалы, у этой команды 2 победы в 11 турах. Морально могла добить мировая против «Факела», который провел много неудачных матчей и борется за выживание в РПЛ .

Но «горожане» ожили после непростой виктории с ЦСКА в чемпионате. Тот успех был вторым против «армейцев» после кубкового матча. Начали побеждать дома и на выезде. За весь сезон у тренера Мусаева только кубковые поражения. В финале Суперкубка уступил «Зениту» 4:2. С ЦСКА и «Ахматом» несерьезно отнеслись к регулярному кубку, но те два поражения не повлияли на серию в чемпионате.

Эффективно отработала оборона

Не говорим о надежности, поскольку у голкипера Агкацева 32 сейва. Больше только у вратарей откровенных середняков и записных аутсайдеров. Сменщик Сафонова дал защитникам возможность прийти в себя. Станислав сыграл не хуже, чем сенсационный дебютант «Зенита» Латышонок. К слову, ещё один воспитанник школы «Краснодара». Вратарь порадовал, но защитная линия тоже неплохая.

«Зенит» пропустил на один гол меньше, но «Краснодар» по качеству моментов соперников выше. Видно, что Семаку и Мусаеву одинаково не нравятся «горячие» отрезки в матчах. Продолжат работать над эффективным тушением пожаров у ворот надежных голкиперов. «Краснодар» также выручает появление Диего Косты. Не тот дикий форвард, что говорил в «Челси» Джону Терри, что футбол – война.

Диего из «Краснодара» – 25-летний воспитанник «Сан-Паулу». Странно, что его не забрали команды из топ-5, ведь Коста оказался толковым малым. И хотя много вопросов к работе флангов, а другой центральный защитник Кайо вылетал на месяц из-за травмы колена, связка Тормены и Косты в целом справляется. Пропустив пять мячей в одиннадцати турах, «Краснодар» оказался первым.

При этом не до конца раскрыт потенциал опорной зоны. Черникову понадобилось время, чтобы набрать форму. Порадовал Кевин Пина, он же Ленини. Не ожидали, что игрок из Кабо-Верде наберет такую форму, всех удивил. Дал колумбийцу Кастаньо мотивацию. Пока этот Кевин не стал ключевым и даже не является основным. Но вышел с «Химками» и создал два гола в концовке матча.

В основе успеха крутая командная игра

Ошибаются защитники – страхует голкипер Агкацев. Не у дел Станислав – мяч с линии ворот может вынести ветеран Петров. Виктор Са дал Сперцяну и Кордобе время, чтобы набрать форму. Эдуард прибавил после непростого старта, ведь летом подумывал о смене клуба. Но его представительница Рафаэла Пимента не смогла найти гранд, где армянин нужен в основе. А Кордоба устал на Кубке Америки.

В «Краснодар» заработала целая команда, и это невероятно важно. Причем у них ещё остались в очереди люди, которым нужно время, чтобы себя показать. Новичок из Уругвая Джованни может заиграть на правом фланге обороны, ведь Гонсалес набегался в Ла Лиге за «Мальорку». Молодой атакующий хавбек Данила Козлов пока не всегда в своей тарелке в схемах Мусаева и на поле у «Краснодара».

Но в «Балтике» накручивал соперников. Пока Са, Сперцян и Кордоба создают голы, у Козлова есть время. Вингеру Мозесу всего 22 года. Вчера сыграл плохо, а через месяц забьет голы, как анголец Батчи. Понятно, что в идеале Мусаеву хочется состав, где все уровня Кордобы и Сперцяна. Но это нереально, так что слаженность – их метод. Грамотно сыграли с «Зенитом» – дождались грубой ошибки Караваева.

Осталось сохранить высокую концентрацию

Упомянули старт Ивича не просто так. «Краснодар» шел без поражений до 13-го тура, пока не сыграл в гостях с ЦСКА . Тогда «Зенит» набирал очки реже. Тогда не было на вершине таблицы «Локомотива» с его нынешними результатами и молодецким подходом. Удалые победы «Краснодара» на старте сезона приятны, но не говорят о будущем чемпионстве и весеннем триумфе в борьбе с «Зенитом».

Фактически «Краснодар» не стал чемпионом в прошлом сезоне из-за двух глупых осечек. Могли обыграть или «Урал», те вылетели из РПЛ в итоге, или «Ахмат», они сейчас идут на последнем месте, хотя весной тоже выступали странно. Одна победа и «золото», два поражения «Краснодара» с разными тренерами – шестое чемпионство «Зенита». Вот такая формула. Даже стартовые ничьи могут аукнуться.

«Краснодар» хорош, ведь приобрел опыт. Мусаев больше не гоняется за чистым владением мяча. Тренеру важнее побеждать. Команда нацелена на чужие ворота, чаще бьют только футболисты «Ростова», а больше выстрелов в створ лишь у «Динамо». У «Краснодара» эффективное завершение атак, 0.33 гола на один удар в створ. Но можно работать ещё аккуратнее, как показывают игроки «Локомотива».

Но присутствие поводов ждать от «Краснодара» большего – хороший знак. Если у Галактионова молодая команда, у которой может в любой момент наступить спад, то «Краснодар» заметно опытнее. Мусаев тоже подучился. Если тренер грамотно распределит силы и хорошо проведет зимние сборы, то именно «горожане» обеспечат весной чемпионскую интригу фанатам российского футбола.