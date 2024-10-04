Карпину тесно в «Ростове». Они больше не угроза для грандов, матч со «Спартаком» приведёт к осознанию

1728069385

вчера, 22:16

Пора менять обстановку.

Курс на сохранение костяка дал неожиданный эффект

Летом ростовчане провели очень даже добротную трансферную кампанию. Заработали 3.3 миллиона евро при том, что не тронули свой костяк. Армин Гигович, Магнус Кнудсен и Понтус Алмквист – фамилии, которые уже ни о чём не говорят ростовским болельщикам. Южанам удалось заработать на легионерах, которые приостанавливали контракт с клубом и не собирались возвращаться.

При этом в переговорах по своим лидерам «Ростов» решил действовать принципиально. Топ-клубам был интересен Осипенко (в частности, его не смог перехватить «Краснодар»), Голенков мог бы вписаться в любую команду, отличный сезон выдали Мелехин, Вахания, Лангович, давно стал топ-игроком Данил Глебов. «Ростов» привлекал внимание более статусных конкурентов тем, что имел сыгранный русский костяк. И всё же его ростовчанам удалось сохранить.

В межсезонье это воспринималось как успех – Карпин давно в команде и натренировал её на борьбу за топ-5, а теперь от южан ждали ещё один шаг вперёд. Только на выходе получилось так, что тот же Осипенко спонтанно стагнировал, да и остальные потеряли стабильность. Возможно, клубу не стоило задирать ценник. Игрокам важен карьерный рост – тем более если появляется возможность переехать в мегаполис. А тут шанс обрывается – и приходится остаться в небольшом, хоть и дерзком коллективе. Это бьёт по мотивации. Достаточно посмотреть в таблицу – там «Ростов» на восьмом месте. Южане всухую проиграли «Краснодару», оступаются даже с «Акроном» (0:2) и Махачкалой (0:0). Это тревожный звоночек.

Карпину становится тесно

Вполне возможно, что ростовчане решили никого из костяка не продавать, чтобы сохранить Карпина. Тренер проделал огромный путь, набрался опыта и стал показывать результаты, которые многократно превосходят ожидания от «Ростова». Сейчас он точно созрел для вызова, в небольшой провинциальной команде рано или поздно станет тесно (если уже не стало), амбициями просто прыгнуть выше головы невозможно довольствоваться постоянно. И топ-клубам Валерий Георгиевич наверняка интересен – не просто так его сватали обратно в «Спартак» даже до того, как москвичи отправили Гильермо Абаскаля в отставку.

Несмотря на это, специалист остаётся, но команда резко делает несколько шагов назад. Со старта сезона ростовчан мучает нестабильность – они не могут провести все 90 минут на высоком уровне, а соперники этим активно пользуются. Это вряд ли то, о чём мечтал Карпин-тренер.

«Спартак» в пограничной ситуации

После неудачного первого матча сезона «красно-белые» выглядели действительно хорошо. Барко и Угальде нащупали химию, Медина картины не портил, комплименты появились даже в адрес Умярова и Денисова – игроков, на которых традиционно сваливалась большая порция критики. Последовал отрезок из пяти матчей, в которых москвичи лишь дважды потеряли очки. И то, если в первом случае это был поединок с «Ахматом», который «красно-белые» должны дожимать на классе, то во втором речь о встрече с «Зенитом». Учитывая, что москвичи наконец сыграли с петербуржцами на равных и даже владели инициативой по ходу матча, такой исход можно скорее считать успехом.

Но после этого что-то надломилось. С «Рубином» ещё повезло (1:0), а вот дальше в Махачкале потеряли очки с «Динамо». Уже укоренилась мысль, что москвичам не хватает класса и сыгранности, чтобы показывать результат с закрытыми соперниками. Но в дерби с «Динамо» выяснилось, что и с открытыми играющими командами «Спартаку» бывает тяжело.

Позже поражение «красно-белым» нанёс «Локомотив». Последние результаты заставляют задуматься о перспективах Станковича. Коллектив достаточно отыграл, чтобы все набрали форму. Тем более на каком-то отрезке это был отлаженный механизм. Теперь же «красно-белые» потихоньку рассыпаются – потому, что не готовы конкурировать с другими грандами. А в таком случае какой смысл от побед над соперниками ниже классом?

Напряжённый календарь может подставить Станковича

Понятно, что только пришедшему Станковичу стоит довериться. Это кандидатура нового руководства – было бы странно отказываться от неё уже спустя полгода. Нужно сделать скидку на то, что серб только начинает строительство нового коллектива, тем же новичкам требуется время на адаптацию.

Проблема в том, что на доверие к тренеру в случае со «Спартаком» сильно повлияют результаты. Команда уже достаточно наошибалась – причём ошибки эти были необязательны. Станкович не сумел элементарно подготовиться к «Оренбургу» (0:2), потом не дожали «Ахмат», Махачкалу, московское «Динамо». Ошибки учащаются – и не факт, что неудобный соперник по типу «Ростова» этим не воспользуется. Это ещё не говоря о предстоящем календаре. Осенью «Спартаку» предстоит матч с «Краснодаром» после игр сборных. Затем – кубковый выезд в Махачкалу. После «Пари НН» – ЦСКА и после «Акрона» – «Локомотив» с «Краснодаром» (подряд). «Красно-белые» точно не победят в каждом из этих матчей – тяжело будет даже ничью зацепить. А потому будущее Станковича в клубе под огромным вопросом.

Прогноз Soccer.ru: сейчас «Ростов» не в том состоянии, чтобы вырвать очки в Москве – тем более «Спартак» сверхмотивирован. Поверим в «красно-белых», поставим на их победу.