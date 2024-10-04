«Зениту» не везёт с новичками, «Оренбург» ждёт спасителя «Спартака». 11-й тур РПЛ раскрасит выходные

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вчера, 19:08

Мощные афиши и новые обстоятельства закручивают интригу.

«Акрон» – «Пари НН»

- Дебютанты Премьер-лиги более конкурентоспособны чем нижегородцы, которые на этом уровне уже четвёртый сезон. Эмоции, на которых боролись с «Локо» в первом туре и обыгрывали «Факел» во втором, закончились, теперь решает стабильность и класс. Парадокс – как раз сейчас тольяттинцы набирают ход. В последних четырёх турах команда трижды набирала очки, причём обыграла даже «Ростов». И только с «Краснодаром» вышло поражение.

- Деограсию уволили раньше, чем Илича, хотя оба тренера были фаворитами на отставку. Да и играет «Пари НН» не сильно лучше, чем «Оренбург». Помогает везучесть – в решающий момент нижегородцы сначала взяли две победы подряд, а спустя полтора месяца победили снова, на этот раз были сильнее тех же южноуральцев. Но давление на Илича не снижается.

«Зенит» – «Оренбург»

- Ни в какую не клеится союз «Зенита» с новичками – и почему-то именно со скандальными россиянами. Волков выбыл с крестами на длительный срок, Соболева отказываются принимать фанаты (их грозятся наказать за кричалки). Теперь только восстановившийся Глушенков снова получил травму. И пока «сине-бело-голубые» в таблице ниже, чем им хотелось бы (третье место, 23 очка).

- Для оренбуржцев состояние «Зенита» – небольшой, но всё же шанс. Клуб уже сделал важный шаг, расстался с Давидом Деограсией. При нём южноуральцы не побеждали 14 матчей после 2:0 со «Спартаком» в первом туре. Говорят о потенциальном назначении Слишковича. Но на ближайший матч он вряд ли успеет – плюс команда в психологической яме. Так быстро не выбраться.

«Спартак» – «Ростов»

- Недавняя победа над «Динамо» в Кубке позволила частично снизить давление на команду и Станковича. В то же время наметилась неприятная тенденция – у «Спартака» только одна победа в минувших пяти турах. 0:0 с «Зенитом» восприняли как успех, только вот 2:2 с «Динамо» тянут на неудачу. После – 1:3 от «Локомотива». Москвичам ясно дали понять, что рано лезть в чемпионские разборки. Главное, чтобы это не привело к дальнейшему падению.

- А «Ростов» проблему, вставшую перед «красно-белыми», мог бы обострить. Правда, сейчас южане откровенно не в форме. На это указывает кубковое поражение от «Химок» и одна победа в минувших пяти турах, и та – над «Факелом».

«Рубин» – «Ахмат»

- 0:1 от «Факела», ещё и в Казани, бьёт по уверенности «Рубина». С другой стороны, лучше проиграть в Кубке, чем в чемпионате – хотя и там возникают сложности. Безголевая ничья в Воронеже, 1:1 с ЦСКА , до этого – поражения от «Крыльев» и «Спартака». Казанцы по-прежнему седьмые, но отставание от «Спартака» составляет уже четыре балла, а вот отрыв от 12-й строчки – всего два.

- Даже с приходом Ташуева грозненцам пока не даётся первая победа в чемпионате. Удалось набрать шесть баллов, но на одних ничьих даже за стыки бороться сложно. И это при том, что состав позволил бы команде не бороться за выживание.

«Факел» – «Динамо Махачкала»

- Нужно выжать из победы над «Рубином» максимум. Даже с учётом, что воронежцы взяли три очка в Кубке, это может придать эмоциональный импульс. Пока в РПЛ это груша для битья – даже при специфике домашнего поля.

- В какой-то момент махачкалинцы даже забирались в топ-10 и были самыми успешными среди дебютантов сезона в РПЛ . Ситуация выравнялась, когда пошли серьёзные соперники. Со «Спартаком» и «Ростовом» при этом удалось взять ничью, а московское «Динамо» еле добилось минимальной победы. Сильная сторона «бело-голубых» – организация, с «Факелом» этого уже достаточно.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

- Три победы кряду в чемпионате, лишь одно поражение на дистанции восьми туров – «Локо» всё ещё в чемпионской гонке. Всё потому, что Батраков держит набранный темп (к нему по-прежнему нет вопросов), даже сникший Пиняев снова обретает себя, сделав ассист в дерби со «Спартаком» и дубль, принёсший победу над «Оренбургом» в Кубке.

- Соперник для «Крыльев» тяжелейший, плюс важность встречи запредельная. Игорь Осинькин может не удержать пост главного тренера. Самарцы долго разгонялись и даже при активной закупке в двух последних турах сыграли вничью, в Кубке с трудом переиграли Махачкалу. В регионе сменился губернатор – может смениться и риторика в отношении клуба. Каким бы тяжёлым ни был соперник, сейчас «Крылья» должны спасать имидж своего тренера.

«Краснодар» – «Химки»

- Отличная возможность для «Краснодара» продлить момент лидерства в чемпионате. Они уже герои, так как дожали «Зенит» дома. Видимо потому, что оставили все эмоции в том матче, разгромно уступили «Ахмату». Но то был Кубок – и об этом результате надо поскорее забыть. С «Химками» нужна победа на классе.

- Даже с учётом, что играет подмосковный коллектив неплохо, да и смотрится презентабельно. Вдобавок это не отражается на результатах. «Акрон», «Оренбург» и «Крылья» – те соперники, с которыми надо претендовать на победу. На выходе же банда Артиги собрала лишь два очка.

«Динамо» – ЦСКА

- Сладкое решили оставить напоследок. У дерби куча сопутствующих сюжетов. Сталкиваются соседи по турнирной таблице, которые выглядят слабее команд из топ-3 – но при этом хотели бы составить конкуренцию. Плюс это столкновение тренеров, позиции которых не так крепки – в «Динамо» растёт недовольство Личкой, у ЦСКА есть соблазн оценивать Николича по результатам клуба в период Федотова. Вдобавок опять выдать перформанс может Тюкавин, ему пора бы набрать форму.