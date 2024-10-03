Фанаты МЮ болеют против своей команды, россияне ждут побед. Причины смотреть Лигу Европы

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вчера, 15:44

Хайкин, Чалов и Оздоев надеются на успех.

«Порту» может уволить тренера МЮ

Тот редкий случай, когда болельщики «Манчестер Юнайтед» лучше переживут ещё один провал, но получат нового наставника, чем увидят ещё парочку побед вперемешку с унизительными поражениями тен Хага. Абсолютно точно известно, что у американских миллиардеров Глейзеров и их британского коллеги Рэтклиффа нет футбольного вкуса. Поэтому главным тренером МЮ остался тен Хаг. Эрик крутит старую шарманку. Рассказывает, как много трофеев выиграл с «Аяксом». Не забывает напомнить о кубковых победах с «Юнайтед».

Вот только влеты «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» в домашних играх АПЛ , как и глупая домашняя ничья с «Твенте» в Лиге Европы, отражают тренерский уровень тен Хага. Наставнику ищут замену. Но в списке Саутгейт и Аллегри. Ужасные варианты, а перспективные тренеры в МЮ не пойдут. Впрочем, игроки тоже виноваты в грехопадении великого клуба. Сегодня отбегают в Португалии, где местные «драконы» попробуют реабилитироваться после поражения 2:3 от «Будё-Глимт» в гостях. «Манчестер Юнайтед» – опасный соперник, особенно после разгрома от «Тоттенхэма». «Порту» не всегда хорош в новом сезоне после ухода Консейсау.

Клубы россиян – фавориты вечера ЛЕ

У «Реала Сосьедад» пока недоступен Захарян. И без Арсена дома испанцы должны навязать борьбу «Андерлехту». Бельгийцы симпатично сыграли в Будапеште против «Ференцвароша». Забили два мяча, но пропустили в ответ. Победа в Лиге Европы – единственный положительный результат клуба из Брюсселя за долгое время. Дома «Андерлехт» на седьмом месте в таблице. «Реал Сосьедад», невзирая на собственные проблемы, должен выжимать максимум. Тем более, испанцы в первом туре Лиги Европы на выезде не проиграли крепкой «Ницце», а затем в Ла Лиге разгромили «Валенсию» 3:0. Если пришли в себя, то порадуют Захаряна победой.

А вот Хайкин, Чалов и Оздоев должны сами помочь своим клубам. «Будё-Глимт» сегодня играет в Бельгии. Местный «Юнион» на восьмой строчке в чемпионате, на одну позицию ниже, чем «Андерлехт». Хотя норвежцы будут в гостях, если российский голкипер Хайкин снова выручит, то смогут круто стартовать. Но не стоит недооценивать соперника. «Юнион» едва не огорчил Моуриньо, проиграли «Фенербахче» в Стамбуле 1:2. Против другого турецкого клуба – «Галатасарая», не удалось классно сыграть ПАОКу с Чаловым и Оздоевым. У форварда Фёдора очень сложный дебютный отрезок в Греции. Забил 1 мяч после подарка от соперника, но играет неважно. Оздоев сыгран с напарниками, но сегодня от него нужен идеальный футбол против клуба, который раньше носил имя «Стяуа» – ФКСБ . Румыны в гостях у греков попробуют набрать ещё три очка.

У лидеров очень интересные соперники

В таблице у четырех клубов разница от трех мячей, именно они лидируют после стартовых побед. На первом месте «Аякс», дальше ФКСБ – то есть тот самый «Стяуа», а потом «Лацио» и «Тоттенхэм». «Шпоры» даже в меньшинстве сумели забить три безответных мяча «Карабаху». Сегодня англичане гостят в Будапеште. Местный «Ференцварош» проиграл «Андерлехту», но может удивить, если настроятся. Команда чемпионская, умеет часто побеждать в родных стенах. «Аякс» отправился в Прагу. Местная «Славия» надеется набрать очки во втором туре подряд. В первом матче чехи обыграли в гостях «Лудогорец». Поскольку у «Аякса» хватало проблем в последнее время, а у соперника неплохие результаты в еврокубках, то нельзя назвать голландцев однозначным фаворитом.

У «Лацио» оппонент ещё опаснее. Команда Барони будет играть дома, но «Ницца» в первом туре была близка к победе над «Реалом Сосьедад». Голкипер испанцев отразил пенальти. Сегодня итальянцы и французы постараются выдать качественный поединок. «Рейнджерс» стартовал с победы, но научен горьким опытом «Селтика» в Лиге чемпионов. Первый матч ничего не значит, если во втором играть против опасного оппонента. «Лион» – соперника шотландцев, лихорадит, но команда форварда Ляказетта умеет атаковать. В первом туре обыграли дома «Олимпиакос», победителя Лиги конференций.

Срочный реванш нужен многим клубам

Общая таблица давит сильнее, чем привычная маленькая. В квартете стартовое поражение ничего не значит, как и одна победа в дебюте Лиги Европы. А вот когда «Карабах», «Бешикташ» и киевское «Динамо» замыкают длинную таблицу из 36 клубов, то сразу хотят вернуться в борьбу за плей-офф, не желают быть на дне. Такой же девиз у богатых клубов из топ-5. С ничейного результата начал не только МЮ , но также «Атлетик» и «Рома», они играли между собой. Теперь у испанцев домашняя игра против АЗ , а «волки» сыграют против «Эльфсборга» в гостях. После увольнения Де Росси результаты плавают, пора искать стабильную победную тропу. Из остальных матчей хочется посмотреть на «Галатасарай». В гостях они сыграют против рижского клуба РФШ. Осимхен и Икарди фавориты, но надо доказать на деле очевидное преимущество в классе.

В первом туре Лиги Европы было столько поражений, что «Порту» проиграл 2:3, но оказался на 24-й строчке, которая отправляет в стыковой раунд плей-офф. Как и в Лиге чемпионов, лишь первых 8 мест дают прямую путевку в плей-офф Лиги Европы, а ещё 16 клубов будут сражаться за право сыграть в решающих раундах плей-офф. Вторая игровая неделя ещё обязательно спутает карты, как случилось в Лиге чемпионов. Немного жаль, что насыщенный календарь не позволяет играть еврокубки так, чтобы разные турниры получали должное внимание. Матчи каждого кубка хорошо бы раскидать со вторника по четверг равномерно. Но Лига чемпионов тянет одеяло на себя. Лиге Европы остаются игры в четверг. Проверим готовность Хайкина, Оздоева и Чалова. Желаем всем клубам лишь заслуженных побед.