«Ахмат» — «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740689844

вчера, 23:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Рубин», который состоится 1 марта 2025 года

«Ахмат»

Команда из Грозного проводит не лучший сезон и вполне заслуженно идет в зоне вылета, но хочет изменить ситуацию. «Ахмат» набрал лишь 13 очков и занимает 15 место в турнирной таблице, но от 12 места отстает всего на три пункта. Победа над «Рубином» позволит хозяевам если не покинуть зону вылета, то сделать существенный шаг навстречу этой цели.

23 февраля «Ахмат» обыграл в товарищеской игре «Балтику» (1:0), а 22 числа одолел «Согдианну» (2:0).

«Рубин»

«Рубин» выступает гораздо успешнее нынешнего соперника, но в группу лидеров команде пробиться так и не удалось. Сейчас клуб из Казани занимает восьмое место с 26 баллами и отстает от ЦСКА на шесть пунктов. Чтобы догнать впереди идущих конкурентов, гостям важно выиграть предстоящую встречу и продолжать дальше набирать очки.

22 февраля «Рубин» в товарищеской встрече обыграл «Оренбург» (5:3), а 18 числа одолел «Сочи» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.05

Ничья – 3.45

Победит «Рубин» – 3.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.08

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Ахмат» одержал шесть из семи последних побед в последних встречах на своем поле

«Рубин» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Рубином»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Команда из Грозного имеет не лучшую статистику с «Рубином», но уверенно выступает на своем стадионе. Прогнозируем победу хозяев в этом матче.