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«Лион» – ФКСБ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:35
«Лион» – ФКСБ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – ФКСБ, который состоится 13 марта 2025 года

«Лион»

«Лион» не так успешен в чемпионате Франции, как хотелось бы болельщикам клуба, однако в Лиге Европы у команды есть определенный потенциал. Представитель Лиги 1 добился комфортного результата в первой игре в Румынии и сейчас ему остается лишь довести противостояние до общей победы, которая подарит путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

9 марта «Лион» выиграл на выезде очень сложный матч с «Ниццей» (2:0), а шестого числа в Лиге Европы обыграл ФКСБ (3:1).

ФКСБ

Команда из Румынии держалась большую часть поединка с «Лионом», но провалила концовку и теперь имеет минимальные шансы пройти знаменитый клуб из Франции. В чемпионате своей страны ФКСБ лидирует, но целая группа преследователей находится очень близко и возможно тренерский штаб даст отдохнуть в этом поединке нескольким своим лидерам, ведь отыграть два мяча на выезде будет крайне непросто.

9 марта ФКСБ минимально обыграл «Университата Крайова» (1:0), а второго числа поделил очки с «Рапид» Бухарест (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 1.42
  • Ничья – 4.6
  • Победит ФКСБ – 7.6
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

  • Шесть из семи последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • ФКСБ проиграл один из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах
  • «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей у ФКСБ

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а каждый из клубов минимум по одному разу сможет отличиться в воротах соперника.

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