«Лион» – ФКСБ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – ФКСБ , который состоится 13 марта 2025 года

«Лион»

«Лион» не так успешен в чемпионате Франции, как хотелось бы болельщикам клуба, однако в Лиге Европы у команды есть определенный потенциал. Представитель Лиги 1 добился комфортного результата в первой игре в Румынии и сейчас ему остается лишь довести противостояние до общей победы, которая подарит путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

9 марта «Лион» выиграл на выезде очень сложный матч с «Ниццей» (2:0), а шестого числа в Лиге Европы обыграл ФКСБ (3:1).

ФКСБ

Команда из Румынии держалась большую часть поединка с «Лионом», но провалила концовку и теперь имеет минимальные шансы пройти знаменитый клуб из Франции. В чемпионате своей страны ФКСБ лидирует, но целая группа преследователей находится очень близко и возможно тренерский штаб даст отдохнуть в этом поединке нескольким своим лидерам, ведь отыграть два мяча на выезде будет крайне непросто.

9 марта ФКСБ минимально обыграл «Университата Крайова» (1:0), а второго числа поделил очки с «Рапид» Бухарест (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.42

Ничья – 4.6

Победит ФКСБ – 7.6

– 7.6 Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ФКСБ проиграл один из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах

проиграл один из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей у ФКСБ

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а каждый из клубов минимум по одному разу сможет отличиться в воротах соперника.