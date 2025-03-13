«Лион» – ФКСБ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – ФКСБ, который состоится 13 марта 2025 года
«Лион»
«Лион» не так успешен в чемпионате Франции, как хотелось бы болельщикам клуба, однако в Лиге Европы у команды есть определенный потенциал. Представитель Лиги 1 добился комфортного результата в первой игре в Румынии и сейчас ему остается лишь довести противостояние до общей победы, которая подарит путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
9 марта «Лион» выиграл на выезде очень сложный матч с «Ниццей» (2:0), а шестого числа в Лиге Европы обыграл ФКСБ (3:1).
ФКСБ
Команда из Румынии держалась большую часть поединка с «Лионом», но провалила концовку и теперь имеет минимальные шансы пройти знаменитый клуб из Франции. В чемпионате своей страны ФКСБ лидирует, но целая группа преследователей находится очень близко и возможно тренерский штаб даст отдохнуть в этом поединке нескольким своим лидерам, ведь отыграть два мяча на выезде будет крайне непросто.
9 марта ФКСБ минимально обыграл «Университата Крайова» (1:0), а второго числа поделил очки с «Рапид» Бухарест (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.42
- Ничья – 4.6
- Победит ФКСБ – 7.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ФКСБ проиграл один из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах
- «Лион» выиграл четыре из пяти последних матчей у ФКСБ
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а каждый из клубов минимум по одному разу сможет отличиться в воротах соперника.