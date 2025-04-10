Райса и Мбаппе объединяет не только сенсация в Лиге чемпионов. Их отверг очень богатый клуб

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сегодня, 16:36

Недооценили футбольных талантов.

Деклана Райса выгнали из «Челси»

Райс впервые в жизни забил после прямых ударов со штрафных во взрослой карьере. Отличился дважды в домашней игре против «Реала». Полузащитник вписал имя в историю «Арсенала». Мбаппе, у которого пока ни одного гола в карьере после прямого удара со штрафного, насмотрелся на красивые выстрелы соперника. Райс стал героем недели вместе с другими яркими победителями в четвертьфиналах. У Деклана уникальная футбольная биография. Полузащитник «Арсенала» стал первым за 130 лет футболистом, который сыграл за основные сборные Ирландии и Англии. Сам факт, что юного хавбека заманили ирландцы, говорит об отношении к таланту, рождённому в Лондоне. Маленький Райс топил за «Челси». Семилетним попал в академию «синих». Шёл 2006-й год, Абрамович выкупил «Челси», сделал клуб богатым и знаменитым. Райс крепко дружил с Маунтом. Если Мэйсона оставили, то его напарнику Деклану указали на дверь. Хотя Райс носился полем, как кролик из рекламы батареек, его посчитали бесталанным. Также резко вырос. В школе «Челси» допустили, что из-за этого потеряет координацию. Позвонили родителям, что Деклан отчислен. Подросток был разбит. Мамы Маунта и Райса созвонились и ревели по телефону. Деклан плакал у себя в комнате. «Челси» разбил ему сердце. Хавбека в 15 лет выбросили на улицу. Самая сказочная часть истории – хотя академия «Челси» повела себя некрасиво, Терри лично звонил Райсу и подбадривал. Разговорились на базе, Джон запомнил подростка. «Вест Хэм» забрал Райса себе. С 18 лет хавбек играл в первой команде, быстро стал капитаном. Мог вернуться в «Челси», но «Арсенал» заплатил 117 млн евро.

Мбаппе забраковали из-за подхода

Просмотр в «Челси» — первый в жизни Килиана. Хотя команда детей выиграла с разницей в семь мячей, сам француз не забил. Зато работал технично. Уже тогда все, кто пересекался с маленьким парижанином, замечали в нём будущего выдающегося атлета. Райс был весёлым ребенком, который всех развлекал. Мбаппе был тише и хитрее. Зато учиться в школе категорически отказывался. Любил и умел играть в футбол. Впечатляет, что в школе «Челси» не разглядели такого ценного юниора. Понятно, что в 11 лет Мбаппе не был так хорош, как Месси в его возрасте. Но элегантность присутствовала. Мама Килиана хотела, чтобы её сын попал в школу «Челси». Лондонцы в те времена гремели на весь мир. Паренёк играл за команду из пригорода Парижа. Никаких препятствий для переманивания. Знаменитая школа Клерфонтен ещё не заметила будущего капитана сборной Франции. В «Челси» Мбаппе забраковали из-за манеры игры. Тренерам не понравилось, что Килиан не работал на оборону. В клубе нашлись умные люди. Позвонили маме Мбаппе и пригласили на второй просмотр. Файза Ламари заявила, что или заберут Килиана без просмотра сразу, или придётся заплатить 50 млн евро через пару лет. Почти угадала. ПСЖ отдал «Монако» за трансфер Мбаппе 180 млн евро. Школа «Челси» не работает как часы. Упустили Майкла Олисе, нового героя из «Баварии». И подарили клубу из Мюнхена Мусиалу. Могли собрать дикий по силе состав.

Агуэро посчитали слишком толстым

До подвигов Салаха именно аргентинский нападающий был самым результативным иностранцем в истории АПЛ . Когда Серхио играл за «Атлетико», то пересекался с «Челси». Его приметили, оценивали и планировали подписать. Тренеру Карло Анчелотти понравился нападающий, который забил два мяча в день ничьей против «Челси». Форварду был 21 год, его оценивали в 36 миллионов евро. Идеальная сделка для «Челси», где всегда были проблемы с поиском центральных нападающих. Только с Дрогба угадали. Агуэро всегда умел играть в центре нападения с напарниками. В «Атлетико» встретил «Челси» с уругвайцем Форланом рядом. Симеоне в Мадриде тогда ещё не работал. Некому было удержать Агуэро от переезда. Серхио был согласен перейти в «Челси», где его конкурентами стали бы Анелька и Калу. А дальше менеджеры лондонцев заявили тренерскому штабу и аналитикам, что Агуэро слишком толстый. Через два года форварда за 40 млн евро забрал «Манчестер Сити». Остальное уже история АПЛ . Агуэро приносил «горожанам» титулы. А если вспомнить, что дальше легендой «Челси» стал Азар – вот у кого точно были проблемы с контролем питания и веса, то отказ от Агуэро становится ещё более диким, чем истории Райса и Мбаппе. Упускали фантастических игроков. К списку можно добавить форварда Доминика Соланке. Воспитанник школы «Челси» достался «Ливерпулю» как свободный агент. «Красные» заработали на этой сделке 21.2 миллиона евро.

Списали крутых Салаха и Де Брюйне