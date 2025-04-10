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Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» от «Барселоны»

вчера, 10:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач объяснил, почему немецкий клуб крупно уступил «Барселоне» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мы проиграли явно и заслуженно. Я думаю, что мы неплохо действовали в течение 20 минут первого тайма, до того, как счёт стал 1:0. После этого снова возникла несогласованность, нам не хватало хладнокровия в игре, и мы сами себя наказали. Мы пропустили один гол со штрафного и три с контратак. Три гола на контратаках — это определённо слишком много. Вы можете потерять владение мячом, это неотъемлемая часть игры, но затем вы должны принимать правильные решения. Это мелкие детали, которые наказываются на таком высоком уровне. У нас было две ситуации в первом тайме с Серху (Гирасси), когда мы должны были хотя бы попасть мячом в цель.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ резьба (раскрыть)
сегодня в 10:27
Всё правильно написали, кроме Реала. Никто не готов плюнуть, но регулярные неудачи всегда огорчают и раздражают. Вопросы к тренеру имеются, надо признать... В остальном согласен, полностью.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:28
С ЛЧ Дортмунд распрощался – это точно. Полезут повально атаковать с кривоногим Герасси, получат хоккейный счет от быстрых контратак Барсы.Скорее всего Барселона возьмёт главный трофей Европы…, и будет поделом. За Флика хоть порадуюсь…
Karkaz
Karkaz ответ резьба (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Тебе вот только свежий факт, Реал проиграл дома безвольной нищей Валенсии!!! Может хватит оправдываться? Реал тоже нищий, безвольный? Барса Флика громит его постоянно. Я пишу факты, а ты свои предположения, догадки, кто нищий, кто безвольный, у кого какой показатель.
резьба
резьба ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:28
За счет победы над вышедшей в премьеру нищей и безвольной Валенсией 7-0 из которой сбежали все звезды? Это не показатель. 4-4 с мадридским Атлетико - показатель игры в защите которую ругали "Хави ничего не умеет в защите".
Какая же изворотливая логика )) Такая же как у болельщиков Реала, что хвалили Анчелотти и готовы плюнуть в лицо после 3-0 в Лондоне.
Фергюсон тоже позорно проигрывал 3-0 в лиге чемпионов. Посмотрим как "проводите" проклятиями Флика )
Karkaz
Karkaz ответ резьба (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:30
При Флике Барса аж на 20 мячей забила больше, чем при Хави. И Хави два раза в чемпионате Реалу проиграл. Это прошлый сезон.
протон
протон
вчера в 13:51
Никаких у вас шансов. Дома Дортмунд попытается играть в позиционную атаку, оголит тылы, а с группой нападения Барсы это равносильно смерти. Опять им Рафа с Робертом и Ламином накидают полную авоську, небоську и растеряйку))
Capral
Capral
вчера в 13:33, ред.
Пора идти на поклон к Терзичу. Несколько лет талантливый тренер выстраивал команду финала ЛЧ, а его за это уволили. Причину увольнения до сих пор не знаю... Назначение Ковача с самого начала выглядело утопическим и странным. Однако, даже такая Боруссия могла и обязана была забивать Барсе, моменты были. Не сказать, что Дортмунд выглядел совсем мертвым, что-то жизненное ещё теплится, но организации игры нет и полность нарушена игровая дисциплина. В помощь к Ковачу был призван Мудрый Ф.Магат, но он пробыл консультантом несколько месяцев, после чего перешёл на административную работу. При всех недостатках Дортмунда, Баварии нервы попортят. В то, что Ковач выстроит сильную команду я не верю. Вопрос в другом- зачем было менять шило на мыло?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:02
уважаю Боруссию, и надеюсь, скоро клуб станет только сильней.
фанатское сердце верит в любую победу своей команды.
на выходные важная игра шмелей, матч жизни с Баварией.
мы, каталонцы, тоже помним время разочарований и поражений важных матчей, дни, когда казалось, что футбол больше не будет прежним.
Боруссия великий клую, которая заставляла дрожать Европу, которая выходила на поле с огнем в глазах, даже когда от нее ничего не ждали.
сейчас удача была на нашей стороне, но завтра все может измениться!
главное. не сдаваться ни на секунду. и поверьте, мы это ценим.
такие команды, как Боруссия, делают футбол прекрасным.
может, Ковач что то сделает, может новый Клопп появится, а может, кто то из легенд Хуммельс или Ройс станут тренерами,)))но Боруссия Дортмунд вернется...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:52
Боруссия сильный противник и ответный матч будет сложный.
но как наблюдать за Барселоной, особенно когда клуб в жестком финансовой кризисе...Флик реально гений, сказал и сделал такую атакующую всесокрушающую машину, по ходу первого же сезона превратил некогда кризисную по игре Барсу,
над которой все смеялись, да и в летом 2024 тоже насмешки и заверения что громит Барсу при каждой встрече с Мбаппе монстром во главе)))
теперь Барса разносит всех по игре...
и просто обязан забрать все трофеи. Надеюсь, получится.
но и конкуренты все достойные, каждый заслуживает больших титулов
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:19
Барса победила заслуженно.
112910415
112910415
вчера в 11:11
"Ребята, ну это была Барса !"
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:05, ред.
Да не надо было прижиматься к своим воротам. В первом тайме и шансы были а потом началось..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 10:59
Боруссия и в чемпионате играет плохо, вряд ли будут играть в лч в следующем сезоне.
Этот сезон нельзя занести себе в актив.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Да этот Гирасси вчера мог изменить игру и не раз
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:49
Простое объяснение... играли против лучшего клуба мира...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:41
У нас были ситуации с Серху когда мы хотя бы должны были попасть ногой в мяч правильнее будет сказать
Гость
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