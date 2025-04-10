Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» от «Барселоны»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» объяснил, почему немецкий клуб крупно уступил «Барселоне» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мы проиграли явно и заслуженно. Я думаю, что мы неплохо действовали в течение 20 минут первого тайма, до того, как счёт стал 1:0. После этого снова возникла несогласованность, нам не хватало хладнокровия в игре, и мы сами себя наказали. Мы пропустили один гол со штрафного и три с контратак. Три гола на контратаках — это определённо слишком много. Вы можете потерять владение мячом, это неотъемлемая часть игры, но затем вы должны принимать правильные решения. Это мелкие детали, которые наказываются на таком высоком уровне. У нас было две ситуации в первом тайме с Серху (Гирасси), когда мы должны были хотя бы попасть мячом в цель.