Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли: полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия — гол в матче против «Астон Виллы» (3:1); защитник «Интера» Алессандро Бастони — отыграл полный матч против «Бавари» (2:1); нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — дубль в игре против дортмундской «Боруссии» (4:0); полузащитник «Арсенала» Деклан Райс - забил два мяча в матче против «Реала» (3:0).
Проголосовать за лучшего игрока недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.
Хвича молодец, красиво забил, но Райс лучше!
Хвича молодец, красиво забил, но Райс лучше!
Я помню как боялись соперники штрафных в исполнении Бекхэма. Штрафной в его исполнении воспринимался чуть ли не как пенальти. А сейчас спроси, кто на данный момент гроза штрафных ударов, так и не одной фамилии на ум не приходит. Очень жаль, что этот вид футбольного искусства отошёл в тень...
Я помню как боялись соперники штрафных в исполнении Бекхэма. Штрафной в его исполнении воспринимался чуть ли не как пенальти. А сейчас спроси, кто на данный момент гроза штрафных ударов, так и не одной фамилии на ум не приходит. Очень жаль, что этот вид футбольного искусства отошёл в тень...
Вот тебе и результат. Игрокам, ввиду интенсивности календаря, на тренировках приходится больше времени уделять физ. кондициям, нежели техническим элементам. В том то и беда. Мельчает сам футбол по причине неуёмных ртов ФИФА/УЕФА, которые выбрали количество и бабки, а на качество Игры и зрелище положили хрен.
P.S. Вот теперь и радуемся голам Райса, как бутерброду с чёрной икрой...
Вот тебе и результат. Игрокам, ввиду интенсивности календаря, на тренировках приходится больше времени уделять физ. кондициям, нежели техническим элементам. В том то и беда. Мельчает сам футбол по причине неуёмных ртов ФИФА/УЕФА, которые выбрали количество и бабки, а на качество Игры и зрелище положили хрен.
P.S. Вот теперь и радуемся голам Райса, как бутерброду с чёрной икрой...