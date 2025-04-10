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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:21

УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли: полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия — гол в матче против «Астон Виллы» (3:1); защитник «Интера» Алессандро Бастони — отыграл полный матч против «Бавари» (2:1); нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски — дубль в игре против дортмундской «Боруссии» (4:0); полузащитник «Арсенала» Деклан Райс - забил два мяча в матче против «Реала» (3:0).

Проголосовать за лучшего игрока недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Похож, Вы правы!
99-й год я тогда только финал ЛЧ и видел. В то время в Узбекистане кроме РПЛ и больших зарубежных матчей практически ничего другого и не показывали. Это сейчас технологии развитые можно смотреть и онлайн, и записывать матчи и позже пересматривать их, или смотреть 2 матча одновременно по ТВ и планшету/ноутбуку, а тогда всё из газет узнавали, которые выходили раз в неделю)
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:37
Дело в том, что гол Эффенберга я видел очень давно и больше, его не пересматривал, поэтому, возможно и ошибся. Но тогда и сейчас, мне, гол Арсенала и Баварии показались похожими...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
A.S.A
A.S.A ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Согласен....Рафинья должен был быть номинирован вместо поляка
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28
Здравствуйте, уважаемый Виктор Семёнович!
Признаюсь Вам, хоть я и смотрю очень много футбола, но вот гол Эффенберга увидел сегодня впервые) после Вашего коментария! Гол зачетный конечно же, но там и позиция другая была, но техника исполнения была похожая!👍
Dauletbek
Dauletbek ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:36
Практически для всех наверное, Деклан Райс лучший. Что касается поляка, скажу так, другие игроки всё делают, чтобы Левандовски забил. Ему такие пасы дают, что он не все моменты реализует из того, что получает. А Райс сам всё решил!
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:49
Справедливости ради Роналду в штрафных просто ужасен. Еще в начале своей карьеры он забивал что-то, причем были прям голы красавцы иногда, но в дальнейшем просто максимально позорно исполнял штрафные - много попыток и уж ооочень мало голов. Так что лично для меня он в этом списке мастеров однозначно лишний.
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:27
Ох... Штрафние...но вратаь даже без стенки должен такте ловит.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:25, ред.
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Первый штрафной- точнейшая копия гола баварца Ш.Эффенберга в ворота киевского Динамо в 1999г!!!!!!!)))
Capral
Capral
вчера в 14:20
протон

А я вообще не понимаю почему он в списке и за что- за гол середняку АПЛ?!
протон
протон
вчера в 13:48
думаю что награда должна достаться Райсу. Хвича не заслужил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:47
Райс. топ матч с топовым клубом и действующим победителем ЛЧ.
его удары укротили Реал. надеюсь, и в Мадриде станет героем матча.
на 2 Кварацхелия. в своем стиле шедевр гол чемпиону мира Эми Мартинесу.
Бастони и Левандовски на 3 месте)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:55
Деклан Райс!
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:34
Футболисты зациклены на другом. Не оттачивают мастерство. Роналду нашёл и натренировал свой удар, Месси нашёл ключ к исполнению штрафных.
Футбол немного меняется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Мастерство..., мастерство исполнителей падает стремительными темпами, Виталь.
Вот тебе и результат. Игрокам, ввиду интенсивности календаря, на тренировках приходится больше времени уделять физ. кондициям, нежели техническим элементам. В том то и беда. Мельчает сам футбол по причине неуёмных ртов ФИФА/УЕФА, которые выбрали количество и бабки, а на качество Игры и зрелище положили хрен.

P.S. Вот теперь и радуемся голам Райса, как бутерброду с чёрной икрой...
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 11:31
Ждём их в финале!
Барселона обязана вернуть должок Интеру за 2010 год!
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:30
Райс, без вопросов. Очень красивые, породистые два удара. Вообще искусство ударов со штрафных как-то потихоньку отошло на второй-третий план в нынешнем футболе. Раньше намного чаще забивали со штрафных. В тех же нулевых много было настоящих, качественных исполнителей: Бекхэм, Роналдиньо, Месси, Роналду, Дель Пьеро, Жуниньо, Пирло... Сейчас, конечно, тоже забивают, но уже нет как таковых лидеров в этой дисциплине. Нет стабильных исполнителей, со стабильной реализацией. Ты, Макс, правильно подметил, Месси был наверное последним из качественных и стабильных исполнителей штрафных.

Я помню как боялись соперники штрафных в исполнении Бекхэма. Штрафной в его исполнении воспринимался чуть ли не как пенальти. А сейчас спроси, кто на данный момент гроза штрафных ударов, так и не одной фамилии на ум не приходит. Очень жаль, что этот вид футбольного искусства отошёл в тень...
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 11:28
Райс в этом списке однозначно первый!
Он сделал красиво! Пусть и на Бернабеу сделает пару таких конфеток.
матос
матос
вчера в 10:30
Райс, без вариантов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:47, ред.
Лично для меня тут без вариантов Райс! При всем уважении к Левандовки, но нынешняя Боруссия никакущая, а вот два гола Реалу, еще и со штрафных, да еще и такие неберущиеся даже для Куртуа, это было волшебно! Скажу даже так, Рафинья был куда лучше и полезнее, чем поляк!
Хвича молодец, красиво забил, но Райс лучше!
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 09:40, ред.
Райс.. И на лучший гол тоже можно.. На выбор.. 😄☝️
DXTK
DXTK
вчера в 09:38
За Левандовского........

PS Помечтаем о финале.......в котором возможно Барса встретиться с Арсеналом как в 2006 году.......правда надо туда обоим клубам еще выйти.....полуфиналы будут тяжелыми)))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:37
Райсу..., за одно то, что со штрафных забил. Все разучились бить штрафные. Ушел Месси и упс...
А этот парень прям таки порадовал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
ДЕКЛАНсировал Реал Райс!)))
Bad Listener
Bad Listener ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:30
И Дзюбы нет как ни странно)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:25
Райс однозначно.
П. С. Ни одного зенитовца. Как-то несправедливо по отношению к завсегдатаю полуфиналов.
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