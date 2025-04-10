Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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вчера, 09:21

УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли: полузащитник ПСЖ — гол в матче против «Астон Виллы» (3:1); защитник «Интера» — отыграл полный матч против «Бавари» (2:1); нападающий «Барселоны» — дубль в игре против дортмундской «Боруссии» (4:0); полузащитник «Арсенала» - забил два мяча в матче против «Реала» (3:0).