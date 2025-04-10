Рафинья приблизился к «Золотому мячу 2025». У неожиданных героев футбольный карнавал

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сегодня, 11:09

Камбэки и новые лица на вершине.

Рафинья Диас Беллоли («Барселона»)

Поражение Мбаппе от «Арсенала» влияет на расклад в борьбе за «Золотой мяч». А до этого Салах вылетел от ПСЖ . Рафиньи расчищают дорогу к награде? Неожиданность сезона. Прошлым летом Беллоли списали боссы «Барселоны». Теперь вингер может побить рекорд Месси по количеству голевых действий в Лиге чемпионов за один сезон в «Барселоне». Вчера бразилец украл гол Кубарси, ведь коснулся мяча на линии ворот. Рафинье повезло, что защитник каталонцев нанёс удар в момент, когда вингер не был в офсайде. Также бразилец сделал две голевые передачи на Левандовски. Теперь у одного из неожиданных лидеров «Барселоны» 12 голов и 7 ассистов в Лиге чемпионов. Рекорд Месси – 14 мячей и 5 голевых передач. По сумме действий Рафинья повторил достижение Лионеля. Также обновил бразильский рекорд, у Фирмино было 17 голевых действий за сезон, а у Рафиньи 19. Впечатляет лёгкость в игре бразильца. Откуда суперсилы? Рафинья сказочно рад, что не перешёл в «Манчестер Юнайтед» и команду с похожими проблемами. А каталонцы не подписали Уильямса. Тоже верное решение. «Барселона» после разгрома «Боруссии» должна пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Там их, скорее всего, будет ждать следующий неожиданный герой в списке.

Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»)

Ещё один герой недели в Лиге чемпионов. Впечатляет именно в новом сезоне. В прошлом году Дуэ играл за «Ренн». Ему всего 19 лет. За «догов» будущий чемпион Франции провёл 14 матчей в основе в Лиге 1. Часто выходил на замену, забил 4 мяча и придумал 4 ассиста. Решение советника ПСЖ Луиша Кампуша подписать парня за 50 млн евро, а ещё десять миллионов евро пообещать бонусами, вызвало вопросы в Париже. Там хватало людей на флангах атаки. Подумывали о подписании «девятки». Оказалось, что Дуэ может действовать на разных позициях. Парень не самый рослый и мощный, зато резкий и техничный в атаке. Забил «Астон Вилле» невероятно красивым ударом. Падал на землю, потеряв равновесие, но огорчил Мартинеса. Дуэ не всегда играл в основе, зато забил 5 мячей и сделал 6 ассистов в Лиге 1. Также у него 5 голевых действий в Лиге чемпионов. Дезире открыл путь к волевой победе над «Астон Виллой», которая выбрала слишком осторожный футбол. Не добились такого результата, как «Ливерпуль». Голкипер Мартинес сыграл в Париже хуже, чем его коллега Алиссон.

Майкл Олисе («Бавария»)

У крайнего форварда «Баварии» 13 голов и 12 ассистов. Прекрасный результат для вингера, который в прошлом году пропустил много матчей скромного «Кристал Пэлас» из-за травмы. Венсан Компани поверил во француза и не прогадал. Хотя было много желающих ассистировать Кейну, именно игрок из АПЛ дополнил связку Харри с Мусиалой. Олисе оказался готовым к основе. Хотя ему порой не хватает опыта в важных матчах. Не получилось разнести «Интер» в домашнем поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Зато у Олисе 7 результативных действий в дебютном сезоне в престижном еврокубке. После травмы Мусиалы от Майкла зависит концовка сезона для «Баварии». Нужно отыграть поражение в один мяч в Милане через неделю. Самое время Олисе отличиться в футболке новой команды. «Бавария» поставила на изначально талантливого парня. Но в ПСЖ не думали, что 19-летний Дуэ так быстро заиграет. А в «Баварии» не рассчитывали на мгновенную адаптацию Майкла. Олисе подошла новая команда. Опытные фланговые форварды Коман, Гнабри и Сане потеряли из-за него минуты в основе.

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»)

А вот здесь камбэк, а не зажжённая звезда. Широкая публика знакомиться с Дуэ и Олисе. Вряд ли сотни миллионов фанатов Лиги чемпионов смотрели матчи «Ренна» и «Кристал Пэлас» каждую неделю. А вот Дембеле знают давно. Зажигал в «Боруссии» из Дортмунда. Не всегда удачно смотрелся в «Барселоне», где за Усмана нагло переплатили глупые руководители клуба. Дембеле ушёл в ПСЖ за 50 миллионов евро, хотя его трансфер обошёлся каталонцам в 135 миллионов евро. Прекрасное описание падения акций футболиста. Всё из-за характера. Даже строгая марокканская жена, которая никогда не показывает лицо на публике, не заставила Дембеле стать взрослым футболистом как Салах. Тренер Энрике отлучал Усмана прошлой осенью. А в новом году Дембеле словно подменили. Хотя француз не проявил себя против «Астон Виллы», по сумме самых удачных матчей это однозначный герой сезона. У Дембеле 32 гола и 7 ассистов в текущей кампании. Причём большинство мячей забил в 2025-м году. Сам от себя не ожидал такой прыти. Тем более, рядом малознакомые напарники Кварацхелия и Дуэ, а тренер ставил даже в центр атаки.

Омар Мармуш («Айнтрахт»/«Манчестер Сити»)