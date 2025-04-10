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Флик: «Мы ещё не прошли в полуфинал»

вчера, 10:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик успокаивает эйфорию после крупной победы на дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я очень ценю усилия, которые прилагают мои игроки, — они всегда стремятся к большему. Это фантастика... Наслаждение игрой — часть всего этого, как и прессинг соперника, создание моментов, хорошая защита... Мои игроки получают удовольствие от футбола, от тренировок, от того, что они вместе, и это ключ к тому, чтобы играть такие матчи, как вчерашний.

Мы ещё не прошли в полуфинал... Никогда не знаешь, что может случиться. Футбол — сумасшедший вид спорта. В Дортмунде мы должны будем сыграть так же хорошо, как вчера. Это очень хорошая команда. Но мы уверены в себе и знаем, что нам нужно делать.

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Все комментарии
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 11:37
Папа : А мы как обычно уже в финале.. 🤭
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:28
Изменят...Барсу просто дисквалифицируют...
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:26
Ларионов правильно отметил, если первые минуты будет хаос у ворот Барселоны, то игра может резко повернуть.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:01
В Германию можно вообще не ездить. Технические 0-3 не изменят ситуацию.
112910415
112910415
вчера в 10:55
нельзя расслабляться, совсем
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:46
Это проявление уважение к сопернику. Но справедливости ради, после жеребьевки в этой ЛЧ, у многих был только 1 вопрос, кто будет соперником Барсы в финале. Не выход в финал в этой сетке каталонцами, считалось бы абсолютным провалом. Среди этих инвалидов более менее на ходу только 1 клуб, это Интер. И то не понятно что они из себя представляют, серия А очень слаба, чтобы абсолютные выводы делать, Бавария тоже мертвая. Барса покажет насколько Интер хороший клуб. А на сколько сильная Барса, покажет финал ЛЧ. Ибо только в Финале у них будет достойный соперник.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:42
Все верно. В Дортмунде шмели ещё покажут себя)) терять им нечего. А Идуна Сигнал Арена круто поддерживает свою команду.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:38
Ох лукавит конечно Флик, сам прекрасно понимает что дело сделано, но нельзя игрокам это настроение передавать, сохранить их максимально мобилизованными, а то мы вчера во второй половине первого тайма видели как играет Барса когда "дело в шляпе", это просто опасно вылетом даже сейчас. Просто нападающий Боруссии вчера прощал Барселону раз за разом, что он вообще делает в футболе если машет ногами мимо мяча, и это типа считается крутой игрок?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:35, ред.
Шансы БД ? Нет, ребята-дортмундцы..., может в другой раз, но точно не в этом сезоне.

Флик своих раскачал, как Ван Гааль свой Аякс в 1995-м. Хрен остановишь...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
На 99.9% прошли))
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