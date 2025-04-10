Флик: «Мы ещё не прошли в полуфинал»

Главный тренер «Барселоны» успокаивает эйфорию после крупной победы на дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я очень ценю усилия, которые прилагают мои игроки, — они всегда стремятся к большему. Это фантастика... Наслаждение игрой — часть всего этого, как и прессинг соперника, создание моментов, хорошая защита... Мои игроки получают удовольствие от футбола, от тренировок, от того, что они вместе, и это ключ к тому, чтобы играть такие матчи, как вчерашний.

Мы ещё не прошли в полуфинал... Никогда не знаешь, что может случиться. Футбол — сумасшедший вид спорта. В Дортмунде мы должны будем сыграть так же хорошо, как вчера. Это очень хорошая команда. Но мы уверены в себе и знаем, что нам нужно делать.