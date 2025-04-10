Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

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сегодня, 14:21

Редкие голы не меняют ситуацию.

Не у дел многие герои прошлого сезона

Сложная ситуация для суперзвёзд. Многие участники рейтинга «Золотого мяча-2024» переживают непростые времена. Хавбек Родри в лазарете. Винисиус провел безвкусный матч против «Арсенала». Форвард «Реала» словно попутал команды. Чаще настолько беззубо смотрелся в матчах за сборную Бразилии. В Лондоне самопровозглашенный лучший футболист прошлого сезона формально был левым форвардом в схеме «4-4-2». Беллингем отвечал за левый фланг атаки, а Родриго за привычный правый край.

Винисиус трижды пробил мимо ворот и не создал ни одного момента для напарников. Для сравнения, у защитника «Арсенала» Льюиса-Скелли два момента и ассист на Мерино. Даже хавбек Микель забил гол Куртуа, пускай не с первой попытки. Винисиус сыграл ещё хуже, чем Мбаппе. Кроме него, страдал также Беллингем, третий в списке «Золотого мяча-2024». Латераль «Реала» Карвахаль в лазарете. Нападающий Холанд потерял шансы на все крутые трофеи и получил травму. Эрлинга досрочно отправили на отдых.

Даже когда у игроков из топ-10 прошлого года неплохая статистика, то есть серьезные вопросы по игре. Холанд не был крут, хотя остался результативным. У Мбаппе похожая проблема. У Килиана много голов в «Реале», но он не лидер команды. Кроос на пенсии, а Кейн рискует снова разминуться с финалом Лиги чемпионов, ведь «Бавария» уступила «Интеру». Забил Лаутаро Мартинес. Редкий участник топ-10, который старается взять реванш за недочеты и травмы нового сезона. Также в порядке юный Ламин Ямаль.

А напарник испанца по «Барселоне» Рафинья забрал у Винисиуса звание лучшего бразильца. Даже скандальный вингер «Бетиса» Антони, арендованный из «Манчестер Юнайтед», может потягаться по функциональной готовности со звездой «Реала». Судя по состоянию Винисиуса в матчах с «Арсеналом», «Атлетико» и за сборную Бразилии против команды Аргентины, крайний форвард не готов к решающим поединках в конце сезона. И это плохо для «Реала», которому нужен чудесный камбэк с «Арсеналом».

Винисиус – проблема будущего тренера

Не верится, что «Реал» после Анчелотти будет играть в два форварда. Передвинуть Мбаппе на левый фланг и найти породистую «девятку» клубу из Мадрида мешает именно Винисиус. Продажа Родриго ничего не даст команде. А решение оставить всех троих сработает, только если будущий наставник заставит Винисиуса измениться за пределами поля и поменять подход к соперникам. Бразилец слишком дерзкий. Его провокации не выдают силу. Ибрагимович и Кантона нападали как настоящие вожаки стаи.

Винисиуса ни один игрок «Реала» не назовет лидером коллектива. В сборной Бразилии тоже ничего не получается. Все ждут нового тренера и возвращения Неймара. Именно ветеран вместе с Рафиньей может повести за собой в атаке. В «Реале» Винисиус точно будет проблемой наставника в следующем сезоне. Футболист может набрать форму. Но что случится с Винисиусом, если кризис затянется? Крайнему форварду летом исполнится 25 лет. Не футбольный ребенок, чтобы с ним постоянно нянчились в «Реале».

Ни один рулевой не сможет описать Винисиуса примерным профессионалом. Также никто в «Реале» не будет врать публике, что бразилец глубокий и умный человек, вроде Тони Крооса. Не получается обуздать буйный нрав крайнего нападающего. В новом сезоне Винисиус не забивал сложным соперникам. Его предел – подвиги с «Боруссией» и «Аталантой» на общем этапе Лиги чемпионов. «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Арсенал» ему не по зубам. Новый повод задуматься о будущем бразильца в клубе.

Винисиус умеет возвращаться. В старом мощном «Реале» завоевал уважение Бензема и других напарников. А изначально Карим просил не пасовать эгоисту. Если представить, что Винисиус только играет в футбол, а не провоцирует соперников и фанатов, то это прекрасный нападающий. Но у «Реала» слишком много проблем, чтобы бразилец оставался ключевым игроком без взросления личности. Винисиус это праздник во время праздника. В трудную минуту чаще видят худшую бледную версию нападающего.

Проблемы бразильца не только на поле

Фигуристые брюнетки. Так можно описать последних девушек Винисиуса. Меняются они часто. В каждом случае это модели, у которых за спиной коллекция известных любовников. У Винисиуса слишком много энергии идет на известных в Испании и Бразилии молодых женщин. Полно актрис и моделей. Инфлюэнсеров, чтобы это слово не означало. Когда вокруг столько артистичных личностей – актрисы могут выесть мозг и более умному мужчине, то тяжело сосредоточиться на большом и изнурительном футболе.

Винисиус хочет стать мегазвездой. Рекламирует себя. Летал в США на баскетбольные матчи. Там был смешной эпизод, когда режиссеры трансляции его не узнали. Представили многих футболистов публике. А для диктора по стадиону форвард «Реала» оказался темнокожим парнем с золотой цепочкой. Винисиуса задевают и комментарии испанской публики, и отношение к нему в «Реале». Вряд ли Перес и Анчелотти большие фанаты форварда. Они рады, что в прошлом сезоне вингер выручил команду.

Но старики устали от капризного нападающего. Скорее всего, Винисиус после свежих неудач в «Реале» откажется от бегства в Саудовскую Аравию. Но тут решение за Пересом. «Реал» может выставить из команды футболиста, чтобы получить мировой трансферный рекорд. Такая продажа позволит подписать нового форварда, а ещё крутых защитников в центр и на левый фланг обороны. Винисиус ценный актив. Ценный здесь и сейчас. Но видели резкий досрочный спад даже у футболистов молодого возраста.

Садио Мане не играет за «Ливерпуль» или «Баварию», уехал к шейхам ещё два года назад. У многих бразильцев случались заметные перепады формы. Часто это было связано с женщинами и алкоголем, как у Роналду, Роналдиньо и Неймара. Винисиус вряд ли пьет. Но сложного характера и женщин хватает, чтобы играть через раз. На футбол нужны силы, а Жуниор тратит их за пределами поля. В 23 матчах нового года у Вини всего 7 голов. Скромно для парня, который считает себя лучшим футболистом мира.