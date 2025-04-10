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Луис Энрике: «Команда проявила индивидуальность и характер»

вчера, 09:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги волевой победы парижан над «Астон Виллой» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Что мне больше всего понравилось, так это менталитет. Потому что я думаю, что мы начали игру очень хорошо, мы играли, как обычно, но футбол таков, и они забили гол. Это был особенно сложный момент для нашей уверенности. Это был своего рода момент сомнений. Но я думаю, что в конце концов команда проявила индивидуальность и характер. Мы счастливы, потому что результат очень хороший, но нам нужно иметь правильный менталитет, чтобы попытаться выиграть вторую игру.

Мы всегда говорим, что когда играешь матч такой важности, нужно контролировать свои эмоции. Это важно, потому что в таких играх бывают взлёты и падения. Я думаю, что команда показала менталитет и характер, которые у неё всегда были.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:08
можно расслабиться и отдыхать ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:42, ред.
Посмотрим что в ответной игре будет, надеюсь Вилла так не будет сидеть в оброне как в Париже, тем более что это оказалось бесполезно. Англичанам то по сути терять нечего, если выйдут с этим пониманием на поляну смогут хотя бы весёлый бой дать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:40
Молодец, молодец...!
С Ливерпулем молодец и с Виллой молодец..., ну а с Испанией ( в Катаре) - стервец!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
Псж играет по одной игре в неделю, а иногда и в месяц. Подготовится должны были должным образом
Гость
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