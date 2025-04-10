Луис Энрике: «Команда проявила индивидуальность и характер»

Главный тренер ПСЖ подвёл итоги волевой победы парижан над «Астон Виллой» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Что мне больше всего понравилось, так это менталитет. Потому что я думаю, что мы начали игру очень хорошо, мы играли, как обычно, но футбол таков, и они забили гол. Это был особенно сложный момент для нашей уверенности. Это был своего рода момент сомнений. Но я думаю, что в конце концов команда проявила индивидуальность и характер. Мы счастливы, потому что результат очень хороший, но нам нужно иметь правильный менталитет, чтобы попытаться выиграть вторую игру.

Мы всегда говорим, что когда играешь матч такой важности, нужно контролировать свои эмоции. Это важно, потому что в таких играх бывают взлёты и падения. Я думаю, что команда показала менталитет и характер, которые у неё всегда были.