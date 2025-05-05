«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест», который состоится 5 мая 2025 года

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб спокойно идет в середине турнирной таблицы АПЛ и доигрывает сезон. Команда располагается на 12 месте с 45 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника, поэтому серьезных задач на конец футбольного года в чемпионате у клуба нет. В домашней игре с «Ноттингем Форест», хозяева могут помешать «лесникам» квалифицироваться в зону еврокубков.

26 апреля в полуфинале кубка ФА «Кристал Пэлас» крупно обыграл «Астон Виллу» (3:0), а 23 числа команда сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» проиграл большинство последних встреч в АПЛ и сам может перечеркнуть все свои достижения в нынешнем сезоне. На данный момент клуб располагается на шестом месте с 60 баллами и отстает на три пункта сразу от двух соперников, но имеет игру в запасе. Таким образом победа гостей в этой игре поможет им догнать конкурентов перед решающими турами.

1 мая «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Брентфорду» (0:2), а 27 апреля команда с тем же счетом уступил «Манчестер Сити» в кубке ФА (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.2

Ничья – 3.45

Победит «Ноттингем Форест» – 3.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Ноттингем Форест» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Лондонский клуб выиграл шесть домашних матчей из десяти последних на своем поле

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Очки определенно нужны больше гостям, однако хозяева не будут дарить очки сопернику и наверняка также забьют «лесникам».