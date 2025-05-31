Ямаль — лучший игрок сезона по версии Goal

1748669825

вчера, 08:37

17-летний нападающий «Барселоны» признан лучшим игроком сезона.

Также в пятёрку лучших по версии Goal вошли: («Барселона»), («Ливерпуль»), (Пари Сен-Жермен) и («Барселона»).

Напомним, что Ямаль недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.