Ямаль — лучший игрок сезона по версии Goal

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона.
Также в пятёрку лучших по версии Goal вошли: Рафинья («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Усман Дембеле (Пари Сен-Жермен) и Педри («Барселона»).
Напомним, что Ямаль недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.
Получается , что весь сезон Мбаппе ,,ел траву", Беллингем играл так -сяк с Вини?
Ямаль с Рафиньей играли хорошо, но в личном плане не один из них не лучше Мбаппе...
Вот я что хотел сказать. А ирония... Была она или не была, все одно,она смысл моего ответа не изменила.
А Ваш вопрос( иронией или нет) ,считаю, был к месту и я его поддержал.
С уважением.
Получается , что весь сезон Мбаппе ,,ел траву", Беллингем играл так -сяк с Вини?
Ямаль с Рафиньей играли хорошо, но в личном плане не один из них не лучше Мбаппе...
Вот я что хотел сказать. А ирония... Была она или не была, все одно,она смысл моего ответа не изменила.
А Ваш вопрос( иронией или нет) ,считаю, был к месту и я его поддержал.
С уважением.
Уверен, Вы и сами знаете почему. Думаю, даже Дембеле всунули а список, дабы приличия соблюсти.
Рейтинги, рейтинги... Этот же и вовсе смешной.
Уверен, Вы и сами знаете почему. Думаю, даже Дембеле всунули а список, дабы приличия соблюсти.
Рейтинги, рейтинги... Этот же и вовсе смешной.