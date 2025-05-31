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Ямаль — лучший игрок сезона по версии Goal

вчера, 08:37

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона.

Также в пятёрку лучших по версии Goal вошли: Рафинья («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Усман Дембеле (Пари Сен-Жермен) и Педри («Барселона»).

Напомним, что Ямаль недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:33
Анатолий, я принял первый Ваш комментарий; он мне понравился и я поддержал его . Согласен с Вами, что рейтинг этот странный. Не ,,барсовец" только Дембеле в рейтинге, да ин через неё прошел.
Получается , что весь сезон Мбаппе ,,ел траву", Беллингем играл так -сяк с Вини?
Ямаль с Рафиньей играли хорошо, но в личном плане не один из них не лучше Мбаппе...
Вот я что хотел сказать. А ирония... Была она или не была, все одно,она смысл моего ответа не изменила.
А Ваш вопрос( иронией или нет) ,считаю, был к месту и я его поддержал.
С уважением.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 12:40
Уважаемый. мо вопрос задан с иронией? Вы не поняли? А жаль
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:09
Задать такой вопрос составителям рейтинга( а я его не принимаю), то они скривят рожу...
Уверен, Вы и сами знаете почему. Думаю, даже Дембеле всунули а список, дабы приличия соблюсти.
Рейтинги, рейтинги... Этот же и вовсе смешной.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:13
Заслуживает такого звания!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:01
Йееее))) заслуженно. Раз признан лучшим игроком сезона, соответственно, мы знаем имя обладателя золотого мяча)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:09
А звёзды Реала Жуниор, Мбаппе, Джуд где?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:38
Выбрали значит достоин !
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