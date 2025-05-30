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Игрок «Краснодара» Петров: «Сомнений в чемпионстве не было»

вчера, 10:30

Футболист «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что никто в команде Мурада Мусаева не сомневался насчёт победы в Российской Премьер-Лиге по итогам минувшего сезона.

На вопрос, поверил бы Сергей, если б ему сказали о будущем чемпионстве «Краснодара» год назад, он ответил:

Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была — стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой. Сомнений не было даже после трёх ничьих подряд на старте. Да и почему они должны быть? Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали своё дело.

Недавно Петров продлил контракт с командой ещё на один год. В этом сезоне защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар».

Если уверены, что знаете о «Краснодаре» всё и даже больше, можете пройти наш тест о победе команды в РПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:53
Золотые слова Сергея Петрова: " мы просто делали свое дело".
112910415
112910415
вчера в 13:41
Сомнения были большие.
И даже в начале второго тайма решающего матча!
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
Но нервы болельщикам быков пощекотали знатно...
Barcelona
Barcelona
вчера в 10:32
Сейчас можно говорить всё что угодно!
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