Игрок «Краснодара» Петров: «Сомнений в чемпионстве не было»

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вчера, 10:30

Футболист «Краснодара» рассказал, что никто в команде не сомневался насчёт победы в Российской Премьер-Лиге по итогам минувшего сезона.

На вопрос, поверил бы Сергей, если б ему сказали о будущем чемпионстве «Краснодара» год назад, он ответил:

Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была — стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой. Сомнений не было даже после трёх ничьих подряд на старте. Да и почему они должны быть? Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали своё дело.

Недавно Петров продлил контракт с командой ещё на один год. В этом сезоне защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах за «Краснодар».