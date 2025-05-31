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Флик оценил сезон «Барселоны»

вчера, 08:04

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги для команды в прошедшем сезоне.

Мы можем быть довольны итогами. Радостно видеть, что всё получается. Работать с этими игроками и в этом клубе — фантастика. «Барселона» всегда требует от тебя трофеев, в моём первом сезоне мы завоевали сразу три. Это великолепный результат.

Флик привёл команду к победе в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. Недавно тренер продлил контракт с командой до 2027 года.

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Все комментарии
Тень 20
Тень 20 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:12, ред.
Ну, не их это тема. Привыкли уже.
Да и Суперкубок такой себе трофей. Один матч всего)
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 08:39
Ну, автоматом, я имел в виду что имеет полное право на претендование получения Вип статуса. А так вы верно заметили. Но тут еще один нюанс есть ,если игрок часто нарушал ПС то с получением может и повременить ))
fwbjcww4zqdz
fwbjcww4zqdz
вчера в 08:37
Для первого года работы, хороший результат для Флика
shlomo
shlomo
вчера в 08:35
Жаль что ЛЧ провалили...
46mn9ksxnh49
46mn9ksxnh49
вчера в 08:33
Похоже главная цель - обогнать Реал. Остальное не важно.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:25
Вроде как не автоматически, а по просьбе пользователя...
"Это две большие разницы" )...
69Haya96
69Haya96
вчера в 08:18
Они выиграли три кубка, что может быть лучше? Если бы они продержались две минуты, то смогли бы сыграть и сегодня в финале Лиги чемпионов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:08
Сезон удался - попробуйте повторить результаты в следующим...
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