Флик оценил сезон «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги для команды в прошедшем сезоне.
Мы можем быть довольны итогами. Радостно видеть, что всё получается. Работать с этими игроками и в этом клубе — фантастика. «Барселона» всегда требует от тебя трофеев, в моём первом сезоне мы завоевали сразу три. Это великолепный результат.
Флик привёл команду к победе в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. Недавно тренер продлил контракт с командой до 2027 года.
Да и Суперкубок такой себе трофей. Один матч всего)
Да и Суперкубок такой себе трофей. Один матч всего)
"Это две большие разницы" )...
"Это две большие разницы" )...