Флик оценил сезон «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги для команды в прошедшем сезоне.

Мы можем быть довольны итогами. Радостно видеть, что всё получается. Работать с этими игроками и в этом клубе — фантастика. «Барселона» всегда требует от тебя трофеев, в моём первом сезоне мы завоевали сразу три. Это великолепный результат.