Три из двух. Осадок после стыковых матчей

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вчера, 23:22

Парадоксы предподвального помещения РПЛ .

Что ж, кажется, мы знаем состав РПЛ на следующий сезон. Заскучав от отсутствия еврокубковых интриг и баталий, футбольные функционеры накрутили сложную, мутную и странную схему определения тех, кто сыграет в Премьер-Лиге-2025/26 по итогам стыковых матчей. Про неудачное лицензирование «Химок» и «Черноморца» сказано многое. Мы этой темы касаться не будем. А вот запущенные этим решением механизмы еще долго будут возмущать футбольную общественность.

Нижегородские прогулки

Главная проблема – отсутствие внятного алгоритма того, что делать дальше. Кто займет место «Химок»? Решение должен принять исполком РФС с учетом мнения РПЛ и Первой лиги. Дата его заседания неизвестна. Наверное, предполагалось, что это молчание и затягивание как-то сдержат потерю мотивации для тех, кто должен биться за жизнь, а не в качестве спарринг-партнера. Но недвусмысленная формулировка «с приоритетом команд РПЛ » и некоторые неофициальные пояснения дали понять, что даже при поражении от «Сочи» финишировавший выше «Ахмата» «Пари НН» не покинет Премьер-Лигу и все исходили из этого.

Важно, что из этого, судя по всему, исходил и сам «Пари НН» в стыковых встречах с сочинцами. Гостевую победу нижегородцев можно было списать на удаление у «Сочи». Минимальная разница в счете давала южанам надежду. И та оправдалась в ответной игре, где разница в мотивации была очевидна. Можно сколько угодно придумывать мотивирующие факторы в тех местах, где их нет. Но мы имеем дело с живыми людьми, которые даже подсознательно понимают, за что сражаются: можно говорить про имя, про коллектив, про город, про условный «ромбик» и так далее. В головах игроков «Пари НН» твердо сидела мысль, что этот матч им не нужен. Ну да, посвистела публика немного – через несколько дней все про эту игру забудут. Судя по тому, что движения у нижегородцев было еще меньше, чем в первой встрече, между играми они получили консультации у РФС о том, какое решение примет таинственный исполком. Иначе бы так уверенно не ходили пешком с безразличными лицами.

Никто не обвиняет «Пари НН» в том, что он намеренно проиграл. Наверняка, если бы удаление Абердина на 25-й минуте у «Сочи» подтвердилось, мог бы повториться сценарий первой игры. Суть лишь в том, что своей загадочной недосказанностью футбольные власти не то что не смотивировали всех сражаться, а только довели ситуацию до абсурда, при котором одной команде нужно побеждать во что бы то ни стало, а другой – все равно. Да, в конце сезона так часто бывает в разных чемпионатах. Но не в стыковых матчах же, которые как раз и задуманы для интриги, для эмоции, для накала страстей и ощущения «все или ничего». Ну, не за «Оренбург» же биться стоило нижегородцам? А РФС довел именно до такой формулировки, по сути. Тогда уж более логичным было бы решение оставить «Пари НН» сразу в РПЛ , а в стыковые матчи пригласить тот самый «Оренбург». Но для этого нужна была немедленная реакция. Сейчас, когда все матчи проведены, уже поздно будет что-то менять. Хотя – представьте себе – исполком решит взять «Оренбург» в следующий сезон РПЛ , а не «Пари НН»? Вот это будет поворот. Похлеще интриг в так называемых стыковых матчах.

Но мы опять отвлеклись от футбола. Его в Нижнем Новгороде было не так много. Огромное количество ошибок, потерь, брака. Чуть лучше двигались и слаженнее действовали сочинцы, которые имели понятные мотивы. Это и привело их к голу в середине первого тайма. Это же помогло им забить еще дважды перед самым перерывом. По сути, тогда все и решилось. Потому что «Пари НН» проблем сопернику не доставлял. Могло что-то возникнуть из-за того самого не случившегося удаления Абердина, но ВАР все же уберег Артема Чистякова от ошибки в виде этой красной карточки.

В равных составах у «Пари НН» обнаружился небольшой всплеск лишь в середине второго тайма. Да, его можно было связать скорее с желанием «Сочи» удержать комфортный перевес. Когда получили прохладный душ, южане опять зашевелились, показав, что могут играть и динамичнее. Так что закономерная победа «Сочи». Чей возврат в РПЛ достоин отдельной легенды. Ведь это пятая команда Первой лиги. В решающем противостоянии вышла на немотивированного соперника, что нонсенс для понятия стыковых матчей. Но еще и перед этим сделала – осознанно или нет – так, чтобы обойти без спортивного принципа финишировавший выше «Черноморец». Да, ему тоже не дали лицензию из-за стадиона. Новороссийская команда просила сочинцев предоставить ей их арену, но получила отказ. Ничего личного, как говорится. Говорят, что «Сочи» и метил на пятое место, чтобы ненароком не оказаться на строчку выше и не попасть на более мотивированный «Ахмат». Тут бочком, здесь хитростью, там везением – и «Сочи» в РПЛ .

Додавили

А что «Ахмат», кстати? Мы вот ругаемся, что стыковые матчи превратили в фарс. А победа «Сочи» над «Пари НН» за полчаса до игры в Грозном означала, что один реальный боевой стык мы увидим. Условную «бесплатную» путевку своим поражением нижегородцы себе обеспечили, поэтому «Ахмат» на такую роскошь рассчитывать не мог. А он ведь уступил «Уралу» в первой игре (1:2). Так что нас ждало яростное сражение.

И оно в целом таким получилось, но в исполнении грозненцев. В «Урале» как будто посмотрели предыдущий стыковой матч и решили, что все клубы РПЛ будут вот так же ходить и спотыкаться, как это делали нижегородцы, воспользовавшись неразберихой в РФС и его щедростью.

За всю игру «Урал», собравшийся в РПЛ , нанес лишь три удара по воротам «Ахмата», один из которых был точным. Гостевой xG не достиг и 0,1 гола. Другое дело, что это могло быть и ставкой гостей. Они же удерживали преимущество и рассчитывали на контратаки и удачу. Даже забили шальной в начале игры, но его отменили из-за офсайда. Да и держать нули удавалось относительно долго. Пока не случился пенальти.

И вот тут-то будет больше всего вопросов. Заработал одиннадцатиметровый Талал, получив по ноге от Бегича в штрафной. Но перед этим в развитии атаки Мелкадзе более-менее очевидно в борьбе заехал локтем в лицо Филипенко. Обычно это обозначают как фол без сомнений и вопросов. Но ВАР не стал переубеждать Сергея Иванова в назначении пенальти, хотя проверка была. Был там фол или нет – теперь уже мало кого волнует. Это благодатная почва для обсуждений и споров.

Да, по игре, наверное, «Ахмат» заслуживал этот гол. Но мы же не от содержания отталкиваемся, а от правил. И, надо заметить, решающий мяч «Урал» пропустил лишь в компенсированное время, хотя подвергался мощнейшему давлению. Вышедший сразу после перерыва Даниил Зорин завершил очередную волну штурма голевой атакой, оставив «Ахмат» в РПЛ .