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Три из двух. Осадок после стыковых матчей

вчера, 23:22
Пари НН - Сочи
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Мелкадзе Георгий
Мелкадзе Георгий
Нападающий
Бегич Сильвие
Бегич Сильвие
Защитник
Абердин Набиль
Абердин Набиль
Защитник

Парадоксы предподвального помещения РПЛ.

Что ж, кажется, мы знаем состав РПЛ на следующий сезон. Заскучав от отсутствия еврокубковых интриг и баталий, футбольные функционеры накрутили сложную, мутную и странную схему определения тех, кто сыграет в Премьер-Лиге-2025/26 по итогам стыковых матчей. Про неудачное лицензирование «Химок» и «Черноморца» сказано многое. Мы этой темы касаться не будем. А вот запущенные этим решением механизмы еще долго будут возмущать футбольную общественность.

Нижегородские прогулки

Главная проблема – отсутствие внятного алгоритма того, что делать дальше. Кто займет место «Химок»? Решение должен принять исполком РФС с учетом мнения РПЛ и Первой лиги. Дата его заседания неизвестна. Наверное, предполагалось, что это молчание и затягивание как-то сдержат потерю мотивации для тех, кто должен биться за жизнь, а не в качестве спарринг-партнера. Но недвусмысленная формулировка «с приоритетом команд РПЛ» и некоторые неофициальные пояснения дали понять, что даже при поражении от «Сочи» финишировавший выше «Ахмата» «Пари НН» не покинет Премьер-Лигу и все исходили из этого.

Важно, что из этого, судя по всему, исходил и сам «Пари НН» в стыковых встречах с сочинцами. Гостевую победу нижегородцев можно было списать на удаление у «Сочи». Минимальная разница в счете давала южанам надежду. И та оправдалась в ответной игре, где разница в мотивации была очевидна. Можно сколько угодно придумывать мотивирующие факторы в тех местах, где их нет. Но мы имеем дело с живыми людьми, которые даже подсознательно понимают, за что сражаются: можно говорить про имя, про коллектив, про город, про условный «ромбик» и так далее. В головах игроков «Пари НН» твердо сидела мысль, что этот матч им не нужен. Ну да, посвистела публика немного – через несколько дней все про эту игру забудут. Судя по тому, что движения у нижегородцев было еще меньше, чем в первой встрече, между играми они получили консультации у РФС о том, какое решение примет таинственный исполком. Иначе бы так уверенно не ходили пешком с безразличными лицами.

Никто не обвиняет «Пари НН» в том, что он намеренно проиграл. Наверняка, если бы удаление Абердина на 25-й минуте у «Сочи» подтвердилось, мог бы повториться сценарий первой игры. Суть лишь в том, что своей загадочной недосказанностью футбольные власти не то что не смотивировали всех сражаться, а только довели ситуацию до абсурда, при котором одной команде нужно побеждать во что бы то ни стало, а другой – все равно. Да, в конце сезона так часто бывает в разных чемпионатах. Но не в стыковых матчах же, которые как раз и задуманы для интриги, для эмоции, для накала страстей и ощущения «все или ничего». Ну, не за «Оренбург» же биться стоило нижегородцам? А РФС довел именно до такой формулировки, по сути. Тогда уж более логичным было бы решение оставить «Пари НН» сразу в РПЛ, а в стыковые матчи пригласить тот самый «Оренбург». Но для этого нужна была немедленная реакция. Сейчас, когда все матчи проведены, уже поздно будет что-то менять. Хотя – представьте себе – исполком решит взять «Оренбург» в следующий сезон РПЛ, а не «Пари НН»? Вот это будет поворот. Похлеще интриг в так называемых стыковых матчах.

Но мы опять отвлеклись от футбола. Его в Нижнем Новгороде было не так много. Огромное количество ошибок, потерь, брака. Чуть лучше двигались и слаженнее действовали сочинцы, которые имели понятные мотивы. Это и привело их к голу в середине первого тайма. Это же помогло им забить еще дважды перед самым перерывом. По сути, тогда все и решилось. Потому что «Пари НН» проблем сопернику не доставлял. Могло что-то возникнуть из-за того самого не случившегося удаления Абердина, но ВАР все же уберег Артема Чистякова от ошибки в виде этой красной карточки.

В равных составах у «Пари НН» обнаружился небольшой всплеск лишь в середине второго тайма. Да, его можно было связать скорее с желанием «Сочи» удержать комфортный перевес. Когда получили прохладный душ, южане опять зашевелились, показав, что могут играть и динамичнее. Так что закономерная победа «Сочи». Чей возврат в РПЛ достоин отдельной легенды. Ведь это пятая команда Первой лиги. В решающем противостоянии вышла на немотивированного соперника, что нонсенс для понятия стыковых матчей. Но еще и перед этим сделала – осознанно или нет – так, чтобы обойти без спортивного принципа финишировавший выше «Черноморец». Да, ему тоже не дали лицензию из-за стадиона. Новороссийская команда просила сочинцев предоставить ей их арену, но получила отказ. Ничего личного, как говорится. Говорят, что «Сочи» и метил на пятое место, чтобы ненароком не оказаться на строчку выше и не попасть на более мотивированный «Ахмат». Тут бочком, здесь хитростью, там везением – и «Сочи» в РПЛ.

Додавили

А что «Ахмат», кстати? Мы вот ругаемся, что стыковые матчи превратили в фарс. А победа «Сочи» над «Пари НН» за полчаса до игры в Грозном означала, что один реальный боевой стык мы увидим. Условную «бесплатную» путевку своим поражением нижегородцы себе обеспечили, поэтому «Ахмат» на такую роскошь рассчитывать не мог. А он ведь уступил «Уралу» в первой игре (1:2). Так что нас ждало яростное сражение.

И оно в целом таким получилось, но в исполнении грозненцев. В «Урале» как будто посмотрели предыдущий стыковой матч и решили, что все клубы РПЛ будут вот так же ходить и спотыкаться, как это делали нижегородцы, воспользовавшись неразберихой в РФС и его щедростью.

За всю игру «Урал», собравшийся в РПЛ, нанес лишь три удара по воротам «Ахмата», один из которых был точным. Гостевой xG не достиг и 0,1 гола. Другое дело, что это могло быть и ставкой гостей. Они же удерживали преимущество и рассчитывали на контратаки и удачу. Даже забили шальной в начале игры, но его отменили из-за офсайда. Да и держать нули удавалось относительно долго. Пока не случился пенальти.

И вот тут-то будет больше всего вопросов. Заработал одиннадцатиметровый Талал, получив по ноге от Бегича в штрафной. Но перед этим в развитии атаки Мелкадзе более-менее очевидно в борьбе заехал локтем в лицо Филипенко. Обычно это обозначают как фол без сомнений и вопросов. Но ВАР не стал переубеждать Сергея Иванова в назначении пенальти, хотя проверка была. Был там фол или нет – теперь уже мало кого волнует. Это благодатная почва для обсуждений и споров.

Да, по игре, наверное, «Ахмат» заслуживал этот гол. Но мы же не от содержания отталкиваемся, а от правил. И, надо заметить, решающий мяч «Урал» пропустил лишь в компенсированное время, хотя подвергался мощнейшему давлению. Вышедший сразу после перерыва Даниил Зорин завершил очередную волну штурма голевой атакой, оставив «Ахмат» в РПЛ.

Что же, мы теперь знаем, что «Сочи» и «Ахмат» точно будут в Премьер-Лиге в следующем сезоне. Секретом Полишинеля со стороны РФС остается официальное решение по тому, кто заменит «Химки». Есть ощущение, что в «Пари НН» знают ответ и каждый, кто читает эту заметку, тоже в курсе. Но подождем, что там еще выкинут.

Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 01:03
Очень жаль что футбольный клуб который должен был остаться в лиге «исчезает» по финансовым причинам, а команда из ФНЛ не может даже бороться в стыках из-за проблем с стадионом.
nubom
nubom
сегодня в 00:22
Я бы на месте руководства РПЛ организовал брифинг, на котором его представители хором продекламировали бы: "Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака...", после чего обнявшись пошли в баню...
Гость
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