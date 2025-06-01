Тренеры ПСЖ почтили память любимых после триумфа. Молодёжь завоевала четыре трофея за сезон

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вчера, 12:35

Душевные истории и победа юности.

Победили наставники с душевными ранами

За футбольными успехами, вроде впечатляющего квадрупла ПСЖ , всегда стоят живые люди с радостями и печалями. Заметно, что у футболистов ПСЖ нет привязанности к тренеру Энрике. Игроки не побежали толпой к испанцу после разгрома «Интера». Полководец сам ходил и обнимался. Теплоты нет, но Дуэ, Дембеле и Доннарумма уважают строгого наставника за профессионализм. Также они понимают, что возвращение в футбол стало спасением для Луиса после страшной потери.

Родители не должны хоронить детей, тяжелейшее испытание. Луис Энрике потерял младшую дочь Ксану. Десять лет назад, когда «Барселона» обыграла «Ювентус», именно с дочуркой испанец праздновал успех, махая флагом Каталонии и бросая в весёлую малышку конфетти. К сожалению, Ксана заболела и умерла в 2019 году. А недавно тренерский штаб ПСЖ пережил другую тяжелую потерю. Бессменный помощник Энрике – тренер по физической подготовке Рафэль Пол, потерял жену.

Пол овдовел к 38 годам, опасная болезнь отняла у него Ракель. Тренеры Луис и Рафэль запрыгнули в футбольный экспресс, чтобы отвлечься от печальных мыслей. У испанцев получилось в кратчайшие сроки перестроить молодую команду. ПСЖ был на двадцать пятой строчке в таблице Лиги чемпионов, но вышел в плей-офф, прошёл разные английские клубы и нанёс «Интеру» историческое поражение. До вчерашнего дня никто в истории Кубка чемпионов не побеждал в финале с разницей в пять мячей.

Энрике после победы надел футболку с детским рисунком Ксаны, на который поместили флаг ПСЖ . Испанец как-то заметил, что в доме родителей нет фотографий внучки. Его мама не могла каждый день видеть лицо умершей любимицы, но Энрике попросил вернуть снимки. Тренер верит, что Ксана духовно ощущает их любовь. Жаль, что не все близкие создателей команды из Парижа сумели разделить безудержную радость, а Луис и Рафа посвятили их вторую победу в Лиге чемпионов любимым.

ПСЖ запомнится юношеским максимализмом

Сочетание марафонской организованности – в футболе Луис Энрике отражает свою любовь к мазохистским экстремальным видам спорта, с юношеской наглостью сделало ПСЖ главной командой сезона в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже радовала, но открыла «Интеру» слабости в обороне и уступила команде Думфриса в размене голами. А вот ПСЖ в финале рационально подошёл к убийству соперника, напоминая отрешённостью и ненавистью к слабым героев «новой французской волны».

Великие режиссёры прошлого создали с Бельмондо и Делоном серию фильмов, где никто не боится последствий ужасных действий. ПСЖ , хотя в основе мало французов, праздновал голы местной молодёжи. Они были дикими, как бандиты из сюжетов Годара и фанаты ПСЖ , поджигавшие автомобили после драк с полицейскими в Париже. Вряд ли Дуэ, Кварацхелию и Дембеле назовёшь богемными, как были артисты, оккупировавшие Париж до нацистов сто лет назад, но это точно творческие люди.

Художник – тяжёлая профессия со скучной и монотонной работой. Артисты из ПСЖ хорошо отпахали в обороне в решающих матчах. С «Интером» позволили вратарю Доннарумме стать зрителем в финале, хотя в плей-офф Джанлуиджи заслужил медаль. Уникальный случай – вся основа наработала на победу, даже новичок Кварацхелия. Редко встречаются команды равноценных героев, где ни один не выпал, все заслужили попадание в сборную сезона. Даже разрушали как максималисты.

Молодой опорник Невеш собрал 57 отборов за сезон в Лиге чемпионов. Делаем поправку на количество матчей, их стало чуть больше, но 20-летний новичок ПСЖ выступает за команду, которая часто владела мячом. Жоау опередил всех великих, кроме Маскерано времён «Ливерпуля» и Гаттузо из «Милана». Его коллега по сборной и клубу Витинья Машаду сделал 1 222 паса в сезоне Лиги чемпионов. Только у Хави за двадцать лет были сезоны, когда испанец отдал на парочку передач больше.

Витинья в прошлом имел проблемы с попаданием в основу «Вулверхэмптона», но окреп в Париже, где несколько лет готовился к великому сезону, как и Фабиан Руис. Испанцу помог триумф на Евро-2024, но у экс-футболиста «Наполи» хватало испытаний во Франции. Юношеский максимализм был у Мендеша и Хакими, латерали часто создавали голы. А приз лучшему игроку финала получил Дуэ. У Месси два голевых действия в финалах ЛЧ за карьеру, Дезире обошёл Лионеля с первой попытки.

Получили команду-чемпиона без звезды Мбаппе

А ещё без Верратти, Неймара, Ди Марии и Месси. Энрике говорил, что не согласен с боссами ПСЖ , которые держались за Мбаппе и других знаменитостей. Тренер считает, что без Килиана получил более универсальную команду, особенно в прессинге. Энрике не со всеми ладил, Дембеле осенью отстранял, но Невеш и Дуэ – профессионалы, невзирая на юный возраст. Парни умеют уважать старших: Дезире тепло встретил Марсело, когда экс-игрок «Реала» вручал ему приз главному герою финала.

ПСЖ стал зрелой командой, омолодив состав – парадокс сезона. Конечно, не проходим мимо успеха опытного Маркиньоса, капитан задержался в Париже на двенадцать лет, хотя его часто звали в Испанию и Англию, но его напарники чаще всего молодые ребята. Средний возраст заявки ПСЖ всего 23.7 года. Основа чуть старше, но тоже одна из самых молодых в сезоне Лиги чемпионов. А вот «Интер» самый возрастной в турнире, средний показатель для заявки 29.3 года и на поле много ветеранов.

Резвость ПСЖ привела к разгрому в Мюнхене, а финал для нейтрального зрителя испортила чуть раньше «Барселона». В схватке Ямаля и Дуэ не было бы победы французов 0:5. Но это проблемы каталонцев, а Франция буйно празднует. Второй раз в истории местный клуб завоевал кубок чемпионов. Катарские шейхи вложили более 3 миллиардов евро в проект, а красивую победу получили с обновлённым составом. Разницу между предыдущими попытками и триумфом многие прекрасно осознают.