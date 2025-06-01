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Индзаги подвёл итоги финального матча Лиги чемпионов против ПСЖ

сегодня, 08:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался после финального матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

Я горжусь ребятами за то, чего они достигли на этом пути. Сегодня вечером ПСЖ заслужил победу в Лиге чемпионов — они были лучше нас. Мы плохо подошли к игре и облегчили им победу. Для нас это тяжелое поражение. Наши соперники заслуживают похвалы, но мы не сыграли отличный финал. Тем не менее, я поблагодарил игроков за этот сезон и горжусь тем, что я их тренер. Это разочаровывает, но не стирает то, что мы сделали. Сегодня вечером нам нужно было сыграть лучше — в первую очередь мне, — но ребята были невероятны в этом сезоне. Эта команда заслуживает похвалы. В ближайшие дни состоится встреча с руководством клуба, и мы поговорим. После поражения в финале слишком много горечи, чтобы ясно мыслить. Руководство клуба сегодня вечером было вместе с нами и испытывает такое же разочарование, как и мы, но оно всегда очень поддерживало нас. Технически мы не играли так, как умеем. Они выигрывали вторые мячи, и после пропущенного первого гола мы дали им пространство, что привело к этому поражению. Сегодня мы пропустили голы, которые обычно не пропускаем. Фраттези заслуживал участия в этом финале, но когда я решил выпустить Залевски и Аслани, мы уже проигрывали три гола, и я предпочел не выставлять его на поле.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:32, ред.
Сказал много, но о сути ни слова. Молодые должны играть в футбол, а не старики. Вот и вся причина.

Ачерби..., что делал этот почти 40 летний мужик на поле, когда его место у мангала, в кругу семьи ?!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:09
Вот теперь можно принять предложение саудитов
Capral
Capral
сегодня в 09:02, ред.
Очень большое и пустое интервью. Чем и кем ты гордишься, Индзаги? Вы дали много пространства? А кто должен руководить игрой? Гол грузина- приговор всей тактике Интера. Одним пасом разрезать весь центр поля интеристов и вывести соперника одного к воротам. Так бездарно в защите не играет даже Барселона...
Команда, которая со страшным скрипом прошла проблемную Баварию, а потом, после дворовой перестрелки с Барсой вышла в финал- не могла сыграть удачно с ПСЖ. Не знаю, какой идиот считал Интер фаворитом вчера. За 14 последних лет, одна победа итальянского клуба в еврокубках- приговор всему итальянскому футболу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:51
ПСЖ устроили разгром Интеру. Молодцы !!!
Гость
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