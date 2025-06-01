Индзаги подвёл итоги финального матча Лиги чемпионов против ПСЖ

Главный тренер «Интера» высказался после финального матча Лиги чемпионов против ПСЖ .

Я горжусь ребятами за то, чего они достигли на этом пути. Сегодня вечером ПСЖ заслужил победу в Лиге чемпионов — они были лучше нас. Мы плохо подошли к игре и облегчили им победу. Для нас это тяжелое поражение. Наши соперники заслуживают похвалы, но мы не сыграли отличный финал. Тем не менее, я поблагодарил игроков за этот сезон и горжусь тем, что я их тренер. Это разочаровывает, но не стирает то, что мы сделали. Сегодня вечером нам нужно было сыграть лучше — в первую очередь мне, — но ребята были невероятны в этом сезоне. Эта команда заслуживает похвалы. В ближайшие дни состоится встреча с руководством клуба, и мы поговорим. После поражения в финале слишком много горечи, чтобы ясно мыслить. Руководство клуба сегодня вечером было вместе с нами и испытывает такое же разочарование, как и мы, но оно всегда очень поддерживало нас. Технически мы не играли так, как умеем. Они выигрывали вторые мячи, и после пропущенного первого гола мы дали им пространство, что привело к этому поражению. Сегодня мы пропустили голы, которые обычно не пропускаем. Фраттези заслуживал участия в этом финале, но когда я решил выпустить Залевски и Аслани, мы уже проигрывали три гола, и я предпочел не выставлять его на поле.