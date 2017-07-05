Сила самовнушения. «Зенит» - топ-клуб?

Фурсенко, Кришито, Полоз, Нобоа и другие футбольные персоны без лишней скромности заявляют, что «Зенит» - великий клуб. «Соккер.ру» сверяет слова с делами.

За короткое время большое количество людей из «Зенита» назвали третий клуб в таблице РФПЛ великим, и с каждым новым заявлением растет потребность в проверке таких слов. Вопрос изначально дискуссионный, но поможем вам составить свое мнение, собрав аргументы в пользу как заявлений Фурсенко и его подчиненных, так и не согласных с подобным мнением.

Аргументы за приставку «топ-клуб»

Финансовое состояние. В футболе надолго задержаться на вершине без финансовой поддержки нельзя, топы скатываются, теряя денежную подпитку. А «Зенит» - богатый, и это всегда простейший шаг по направлению к высокому званию. Клуб занял 17-е место в рейтинге самых коммерчески успешных клубов Европы, в этом смысле развитие ничто не ограничивает.

Наличие трофеев в музее. «Лейпциг» не топ-клуб, хотя немецкий клуб в ЛЧ попал. «Ростов» - не топ-клуб, а финишировал выше «Зенита» в прошлом сезоне. Топовые клубы должны иметь или историю, как у «Милана», или собрать в музее свежие трофеи. Причем у аргумента о кубках есть «срок годности», «Ноттингем Форрест» давно не топ-клуб, а «Зенит» цепляется за Кубок УЕФА и чемпионства. Последний трофей взяли в начале прошлого сезона – обыграли ЦСКА в Суперкубке.

Один город – одна команда. Топ-клуб без фанатов? Такие случаи в отдельной «красной книге» собраны. В пустой книге. С другой стороны, как только признанный клуб теряет посещаемость – становится понятно, куда движется команда и что до приставки «топ» теперь дальше. Но у «Зенита» с поддержкой полный порядок. Фанатов для звания большого клуба хватает, красавец Санкт-Петербург – город одного клуба.

Работа с сильными игроками. Наличие звезд тоже отличает большие клубы. В разные годы цвета «Зенита» защищали Аршавин, Ломбертс, Тимощук, Шкртел, Данни, Ширл, Зырянов, Анюков, Кержаков, Денисов, Халк, Гарай, Витсель, Кришито и сам Роман Широков. Звезды в «Зените» играли и росли, как российского масштаба, так и приличного европейского уровня. Топовый клуб должен работать с лучшими, Халк, Гарай и компания доказывают – у «Зенита» была такая возможность.

Ставка на известных тренеров. Есть у топовых команд такая привычка – выбирать из узкого круга наставников. И не важно, сыграет ли ставка, имя часто важнее. Тот же «Интер» - бывший клуб Манчини, тоже в девяти случаях из десяти выбирает не неподходящих тренеров, но тут важна для приближения или сохранения статуса именно ставка на топовых тренеров.

Кришито объяснил, что Манчини пошел в «Зенит» из-за высокого статуса клуба, с другими дела не имеет, но самого Роберто выбрали, поскольку он работал с «Интером» и «Манчестер Сити». Был один неудачный эксперимент в «Зените» с тренером без имени на временной основе, но в основном зовут людей с именем – у Виллаш-Боаша и Луческу по еврокубку, у Манчини – победы в АПЛ и Серии А.

Аргументы против приставки «топ-клуб»

Полная зависимость от спонсора. Иностранные аудиторы судят по предоставленным цифрам, а по ним «Зенит» в результате коммерческой деятельности собирает 145 млн. евро, в полтора раза больше, чем «Милан», почти в три раза больше, чем «Атлетико», и в два – чем «Тоттенхэм». Проще говоря, «Газпром» вносит 74 % денег. Так это коммерческая успешность или щедрые меценаты?

«Милан» не перестал быть «Миланом», пока стареющий Берлускони искал ему новых владельцев. А вы уверены, что «Зенит» не скатится в район ФНЛ и не потеряет фанатов, если вдруг «Газпром» резко отвернется от клуба? Успешность и известность «Зенита» раньше была завязана на поколении Аршавина и Кержакова – городских героях, а сейчас команда разбежится, как «Ростов», если будет похожая ситуация. Одним словом, тут вам не «Ювентус».

Пустые обещания и громкие задачи. Фурсенко сказал в 2006 году – за 10 лет выиграют три еврокубка. Взяли два, прежняя задача почти решена? Но сейчас ставки выросли – нацелились на Лигу чемпионов в будущем и победу в Лиге Европы в стартующем сезоне. Но Луческу, как и Манчини, приезжал ставить зрелищный футбол и собирать трофеи, что получилось?

До него Виллаш-Боаш собирался доминировать с «Зенитом» на всех фронтах, сам заикался о высочайших стадиях Лиги чемпионов. Похоже на то, как «Спартак» годами готовился выиграть чемпионат России – было много слов и мало дел до Карреры. «Зенит» ставит высокие цели, а несчастный Кубок России всего два раза выиграли в новом веке. Топы не обещают, а завоевывают трофеи.

Характер поражений в Европе. Специально не записывали высокий клубный рейтинг УЕФА в список доказательств топовости «Зенита», поскольку параметр полезен для споров внутри России – сравнений со «Спартаком» и ЦСКА, но слаб при поисках причин клубного величия. «Зенит» находится на 19 месте, но «Шальке» на 14 позиции, и это не топ-клуб. Кроме того, кому «Зенит» уступал? «Андерлехту», АЗ, «Генту», «Торино», «Байеру», АЕЛу, «Аустрии», «Базелю», «Насьоналу», АПОЭЛу.

Так себе список для топового клуба. Отдельные игроки – как Халк в ЛЧ или Жулиано в ЛЕ, получали высокие оценки в международных матчах, но чаще всего «Зенит» вылетает от очередного «Андерлехта». А команда из Санкт-Петербурга после Суперкубка с МЮ вообще играла с действующими победителями ЛЧ? «Зенит» в основном проигрывает не элитным соперникам, а с элитой жребий в основном разводит. Но даже с «Бенфикой» зенитовцы паникуют порой – безвольные поражения не для топ-клубов.

Качество игры в футбол. Самый простой способ развенчать мнение толпы игроков и руководителей «Зенита» - посмотреть на игру. Итак, основного вратаря вытеснил парень, недавно отбивавший атаки коллекторов. В обороне большой босс Иванович разочаровал – очень жаль. Нету и Новосельцев один другого краше. В опорной зоне провалился Хави Гарсия. В атаке Кокорин доведет до покупки троих нападающих из Аргентины.

«Зенит» в прошлом сезоне наносил меньше ударов по чужим воротам за матч, чем «Крылья Советов». Был на седьмом месте по количеству допущенных ударов по воротам Лодыгина и Лунева, худшим по сумме перехватов и отборов… Конечно, иногда сбавившие топы позволяют себе такие сезоны, но у «Зенита» маловато лет, проведенных на пике возможностей. Зато много слабых матчей и грубых игровых ошибок. А нестабильность – признак богатого и не элитного клуба.

Мнение читателей. «Зенит» - топ-клуб?

В пределах России ответ очевиден – для РФПЛ безусловная элита. Но судя по задачам Фурсенко – после Лиги Европы выиграть Лигу чемпионов, и словам Кришито, Нобоа и остальных, явно не ограничиваются российскими задачами и реалиями. Но у «Зенита» пока нет продуктивной академии, грамотной селекции, нового узнаваемого сильного стиля – старый метод перестал работать с уходом за кулисы Широкова, Халка и Данни. И нет чемпионских серий. Много чего нету, а Нету – есть, то есть «Зениту» вряд ли к лицу такое частое самовосхваление.

Игроки ЦСКА не повторяют на каждом шагу, что они чаще всех побеждали в чемпионате и в Кубке России на их золотом отрезке, а от «Зенита» за одно лето услышали массу таких заявлений. Такое ощущение, что убеждают Миллера выдать больше денег, и самих себя уверяют, что лучшие просто из-за денег. Но «Зенит» станет топ-клубом в пределах второго европейского эшелона, только если вместо деклараций перейдет к делам. Паредесов не сложно накупить, особенно за год до отмены старого лимита, но надо еще и заиграть так, чтобы Манчини не усмехнулся, читая слова Кришито, что причиной перехода в «Зенит» стал статус топ-клуба.

Большой Санкт-Петербург, вместительный новый стадион, который при выключении жадности во время продажи абонементов и билетов можно заполнить, деньги «Газпрома»… Это все не столько аргументы в пользу статуса топовой клуба, а скорее рычаги влияния, перечень возможностей, сильных сторон и перспектив. А «Зенит» чаще всего их не использует. Топовые клубы становятся такими, когда их запредельный уровень во всех смыслах подчеркивают соперники. А команда из Санкт-Петербурга пока взяла моду себя нахваливать. Это как серия заявлений, что «Крестовский» - недорогой стадион. От часто повторения ложное заявление правдивым не становится, хотя по поводу статуса «Зенита» можно спорить – в Европе мало клубов с их возможностями для развития.