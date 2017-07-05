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Мутко: «Инопланетян для сборной у нас нет, результата вот так сразу не бывает»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 14:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко убежден, что сборная России достойно выступит на домашнем чемпионате мира. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа».

«Если есть советы насчет того, что нужно сделать, я открыт, главный тренер открыт. Я верю в нашу команду. Убежден, что она покажет достойный результат на чемпионате мира.

Сейчас есть конкретная цель - это чемпионат мира. Инопланетян у нас нет. Есть 60 игроков, других не будет. Во главе сборной мы поставили одного из самых уважаемых тренеров (Станислава Черчесова - прим. ред.), думающего специалиста, переживающего за страну.

Я тоже хочу, чтобы у сборной был результат. Может быть, хочу этого больше, чем кто-либо. Но так сразу все не бывает».

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