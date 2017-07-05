Мутко: «Денисов? Черчесов переступил бы через конфликт, если футболист был бы незаменимым»
Президент РФС Виталий Мутко заверил болельщиков, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет конфликта с игроками национальной командами и некоторыми кандидатами на попадание в нее:
«Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное - у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.
Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение - прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Дзюба и Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего... Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым».
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Врёшь холоп. Именно из за обиды на Денисова, усатый и не взял его в сборную.
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Врёшь холоп. Именно из за обиды на Денисова, усатый и не взял его в сборную.
Ну взял он Габулова из за опыта,можно же и так понять ))
Дзагоев "титульной нации игрок"? Нет. Но его почему то все тренера звали от Хидинка до Слуцкого.
А вот приглашение Усатым Габулова - это цирк и явно из-за дружбы с Аджоевым и из-за землячества.
титульной нации ? Другим нациям дорога что : закрыта ?
У нас не мононациональное государство,а многонацион....
дорога открыта всем,далее дело за Гариком,
приедет и решит вопрос,это и в интересах
болельщиков и в интересах сборной страны.
Давайте скинемся Литейному на закуску и врача! Парень не глупый, но спартакофобия щемит его по беспределу!))
Если бы он её включил, не было бы Игаря, следовательно не было бы "забавных" бабочек в ворота. Но жмут на пятки Саламычу, видимо. Его бы воля, Игаря бы и духу не было в сборной. Как и днаря Васина!)