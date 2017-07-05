Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Ляказетт - игрок «Арсенала» 29

Мутко: «Денисов? Черчесов переступил бы через конфликт, если футболист был бы незаменимым»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий , Черчесов Станислав , Березуцкий Василий, Дзюба Артём, Кокорин Александр, Денисов Игорь
Сегодня, 18:44 | Источник: Mk.ru | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко заверил болельщиков, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет конфликта с игроками национальной командами и некоторыми кандидатами на попадание в нее:

«Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное - у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение - прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Дзюба и Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего... Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:11
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:58
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:51
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:43, редактировал Сегодня 19:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:38
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:33
ответ пользователю аккаунт N7 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:28
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:23
ответ пользователю Шуnя771 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:21
ответ пользователю Шуnя771 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
ответ пользователю НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:05
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 19:05
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:01, редактировал Сегодня 19:02
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:00, редактировал Сегодня 19:01
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:59
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:58
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:57
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:35 Федун предложил свою схему лимита на легионеров в заявке 53
14:15 Мутко: «Инопланетян для сборной у нас нет, результата вот так сразу не бывает» 63
13:59 Жириновский: «Негативно отношусь к легионерам в российских командах» 42
11:45 Полоз: «Не считаю себя и Кокорина „детьми лимита“» 66
10:34 Газзаев: «У меня есть очень много вопросов к РФС» 53
01:43 Канчельскис: «Назначение вратаря тренером сборной было ошибочным. У нас нет игры» 38
00:00 Луческу: «Мутко и журналисты были на стороне „Спартака“» 139
Вчера
22:36 Полоз: «Манчини хочет показать, как нужно работать» 7
22:32 Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком России» 37
21:58 Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше» 8
все материалы по этой теме
Турниры