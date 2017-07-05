Мутко: «Денисов? Черчесов переступил бы через конфликт, если футболист был бы незаменимым»

Президент РФС Виталий Мутко заверил болельщиков, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет конфликта с игроками национальной командами и некоторыми кандидатами на попадание в нее:

«Мы главному тренеру Черчесову доверяем. Главное - у него есть настоящая команда. Все досужие разговоры про конфликты давайте оставим в стороне, непонятно, откуда они берутся.

Другие футболисты? Василия Березуцкого все уважаем, весь футбольный мир. Это было его решение - прекратить за сборную играть, видимо, считает, что сил бороться на два фронта нет уже. Дзюба и Кокорин? Черчесов все сказал, мне добавить нечего... Игорь Денисов? Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович - тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым».