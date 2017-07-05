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Жириновский: «Негативно отношусь к легионерам в российских командах»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение
Сегодня, 13:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем отношении к иностранным футболистам в российских командах.

«Отношусь негативно. Получается, что команда отечественная, с большой историей, а играют за нее выходцы из Африки и Латинской Америки, которые и по-русски могут не говорить. Это во-первых. А во-вторых, нет никакого стимула для развития своих игроков. Зачем создавать систему подготовки футболистов, строить стадионы по всей стране, открывать секции, привлекать молодежь, когда всегда можно собрать команду из иностранцев, которые за баснословные гонорары вытянут ее в престижный чемпионат.

Футбол, да и любой спорт в России, должен идти снизу, нужно дать возможность талантливым ребятам проявить себя, дать тренерам возможность их заметить и так, постепенно вырастить целое поколение хороших игроков. А у нас все эти этапы просто перешагнули, решив, что игроков можно импортировать, если своих нет. Мы против такого подхода».

Напомним, что сейчас в Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

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