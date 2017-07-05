Федун предложил свою схему лимита на легионеров в заявке

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что в РФПЛ нужен лимит на легионеров в заявке по схеме «8+17», а затем нужно снизить его до «5+20».

«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема »10 легионеров плюс 15 россиян«. Я бы сказал, что надо начинать с »8+17«, а потом ежегодно снижать его, »7+18« и так далее до »5+20«.

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира».

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил об изменении схемы лимита на легионеров с сезона-2018/19.