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Федун предложил свою схему лимита на легионеров в заявке

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Федун Леонид
Сегодня, 15:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что в РФПЛ нужен лимит на легионеров в заявке по схеме «8+17», а затем нужно снизить его до «5+20».

«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема »10 легионеров плюс 15 россиян«. Я бы сказал, что надо начинать с »8+17«, а потом ежегодно снижать его, »7+18« и так далее до »5+20«.

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира».

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил об изменении схемы лимита на легионеров с сезона-2018/19.

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