Сычёв: «Если бы не было задачи попасть в главную команду, я бы сразу пошёл в тренеры»

Нападающий «Локомотива-Казанки» Дмитрий Сычев признался, что мог пойти на тренерские курсы, если бы не получил предложение от фарм-клуба «Локомотива», в котором он намерен добиться повышения до главной команды «железнодорожников»:

«Мне не было смысла возвращаться в большой футбол без цели выступать за основную команду. Если бы не было задачи попасть в главную команду, я бы сразу пошел в тренеры. Настрой боевой, я понимаю, что нужно много работать, достигать определенных целей, потому что с нуля творить историю непросто. Из большого футбола я не уходил, просто поддерживал форму с ребятами из пляжного футбола, им надо отдать должное и сказать большое спасибо, они подставили мне плечо в определенный трудный момент, это наша железнодорожная семья».